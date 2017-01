Volkachs Vorsicht vor der Reifeprüfung

Als Tabellenführer starten die Volleyballer des VfL Volkach diesen Samstag mit dem Spiel beim VC Eltmann in die Rückrunde der Bayernliga. Neun Spiele stehen noch aus, in denen die Mannschaft von Trainer Raimund Wagenhäuser den Platz an der Spitze verteidigen möchte. Aber wird sie es schaffen?



„Es ist auf jeden Fall so etwas wie die Reifeprüfung“, sagt Wagenhäuser. Eine Prüfung für die immer noch junge Mannschaft, die Wagenhäuser großteils praktisch seit der E-Jugend sportlich mit aufgezogen hat. Gelingt Volkach der Coup und steht das Team auch nach dem 18. März ganz oben, wäre der Trainer mit seinen Jungs am Ziel der Volleyball-Träume.

Raimund Wagenhäuser ist keiner der zurückhaltenden Zauderer, wenn es darum geht, das Leistungsvermögen seiner Schützlinge zu beurteilen. Er formuliert gerne auch mal offensiv – vielleicht auch, um seine Jungs zu fordern. Vor der Runde hatte er erklärt, der VfL sei reif für den großen Sprung. Das war mutig. Jetzt führen die Volkacher tatsächlich mit nur einer Niederlage die Liga an. Aber ausgerechnet jetzt, als Tabellenerster, wählt Wagenhäuser vorsichtigere Töne.

„Nach diesen drei Spielen wissen wir, wo es lang geht.“



Der Grund für diese Vorsicht liegt im Personal – besonders am Fehlen einer seiner Stammspieler. Mittelblocker Florian Reif ist an der Schulter verletzt und wird wohl für die ersten Partien ausfallen. Schmerzlich, denn gerade die drei Spiele zum Rückrunden-Start haben es in sich. Da ist zunächst die spielstarke und nur schwer einzuschätzende Reserve des Zweitliga-Spitzenreiters VC Eltmann. Dann kommt der erste Verfolger, der BSV Bayreuth, in die Mainschleifenhalle. Und als drittes folgt mit dem VC Amberg ein weiterer hochkarätiger Konkurrent, der Volkach im Hinspiel viel abverlangte.

„Nach diesen drei Spielen wissen wir auf jeden Fall, wo es langgeht“, glaubt Wagenhäuser. Der Volleyball-Experte erwartet „eine knüppelharte Rückrunde“, in der seine Mannschaft eine für sie noch ungewohnte Rolle besetzt: die des Gejagten. Die Gegner werden mit aller Macht versuchen, den Tabellenführer zu schlagen. Zudem sei nun jeder besser auf die Stärken und Schwächen des VfL eingestellt.



Optimist Wagenhäuser gibt zu, dass er „im Moment etwas skeptisch“ sei bei seiner Vorhersage, eben wegen der personellen Problemchen. Nicht nur Reif fehle. Sein Sohn Karsten wie auch Federico Koch haben zum 1. Januar ihre Arbeitsstelle angetreten, sie könnten deshalb nicht mehr in dem Umfang wie bisher trainieren. „Wir werden versuchen, das zu kompensieren“, sagt der Trainer. Aber wird es gelingen?

Dazu passte die 2:3-Heimniederlage am letzten Vorrunden-Spieltag gegen den TSV Lengfeld. Der erste und einzige Ausrutscher in dieser Saison. Wagenhäuser passte sie gar nicht in den Kram. Sein Team schaffte es an dem Tag nicht, seine Leistung abzurufen, vielleicht habe man den Gegner etwas zu leicht genommen. „Das war äußerst ungünstig und hat uns schon etwas deprimiert. Wir haben darüber gesprochen, und ich denke, wir haben es weggesteckt“, sagt der Trainer rückblickend. Es gelte aber, nach vorne zu schauen und sich von all dem nicht zu sehr beeindrucken zu lassen.

Kämpfen konnte die Mannschaft schon immer, auch ungeplante Rückschläge wegstecken. Auf die Position Florian Reifs im Block werde voraussichtlich Federico Koch rücken, dazu will Wagenhäuser den ein oder anderen aus der zweiten Mannschaft mit einbauen. Das ist allerdings nicht so einfach. Wer mehr als ein Spiel in der ersten Mannschaft macht, hat sich bereits festgespielt und kann danach nicht mehr in der zweiten auflaufen. So sind die Regeln. Die Reserve steht derzeit in der Bezirksklasse mit vorne dabei und soll auch vorne bleiben.



Es wird sich zeigen, ob Volkach die Spitze der Bayernliga längerfristig verteidigt. „Erst einmal blicken wir auf Eltmann. Wenn wir dort punkten, sieht es wieder anders aus“, sagt Raimund Wagenhäuser, und er hört sich schon wieder ein Stück weit optimistischer an.

Bayernliga Nord Männer