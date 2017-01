Volkach signalisiert Bereitschaft

Bayernliga Nord Männer Bayernliga Nord Männer

BSV Bayreuth – TSV Lengfeld 3:0 TSV Neunkirchen a.B. – CVJM Arzberg 1:3 TV Mömlingen – VC Eltmann II 3:1 VC Amberg – SC Memmelsdorf 0:3 VC Amberg – CVJM Arzberg 3:1 SC Memmelsdorf – TV Mömlingen 1:3 TSV Neunkirchen a.B. – TSV Lengfeld 3:2 VfL Volkach – BSV Bayreuth 3:2

1. (2.) BSV Bayreuth 12 10 2 34 : 15 30 2. (1.) VfL Volkach 11 10 1 32 : 12 29 3. (3.) VC Amberg 11 7 4 23 : 17 20 4. (4.) SC Memmelsdorf 12 7 5 25 : 20 20 5. (4.) VC Eltmann II 11 5 6 22 : 20 17 6. (7.) TV Mömlingen 12 6 6 24 : 24 17 7. (6.) TSV Lengfeld 11 5 6 20 : 23 16 8. (8.) CVJM Arzberg 12 4 8 14 : 26 12 9. (9.) TV Faulbach 10 2 8 14 : 25 8 0. (10.) TSV Neunkirchen a.B. 12 1 11 9 : 35 2

VfL Volkach – BSV Bayreuth 3:2 (25:23, 20:25, 25:18, 21:25, 15:11)

Es hat gereicht, und auch wieder nicht. Im Spitzenspiel war eine sehr engagiert und auch konzentrierte Leistung des VfL Volkach ausreichend für einen Tie-Break-Sieg. Doch der war eben zu wenig, um den BSV Bayreuth wieder von der Spitze zu holen. Die Volkacher bleiben einen Punkt dahinter Zweiter, haben aber eine Partie weniger auf dem Konto und damit alle Trümpfe in der Hand, aus eigenen Kraft Meister zu werden. „Dazu müssen wir unser Niveau konstant hoch halten“, prophezeit Mittelblocker Tim Schumacher alles andere als einen Selbstläufer. Demonstriert aber schon mal Bereitschaft für den großen Wurf: „Wir wollen Meister werden. Und wir wollen aufsteigen.“

Dafür hat der VfL, der bereits das Hinspiel in Oberfranken mit 3:2 gewonnen hatte, einen weiteren Schritt gemacht. Denn nun stehen diese Bayreuther, die in Summe wohl über die komplettere Mannschaft verfügen unter Druck. Druck, mit dem sie in der Mainschleifen-Halle nicht immer optimal zurecht gekommen sind. Vor allem im dritten Satz wussten die Gastgeber diese kleinen Nervositäten zu nutzen. Und im Tie-Break. Auch, „weil wir am Limit gespielt haben“, wie VfL-Trainer Raimund Wagenhäuser zugab. Taktisch waren ihm diesmal ob des schmalen Kaders die Hände noch mehr gebunden. Mittelblocker Florian Reif fällt mit seiner Schulterverletzung den Rest der Runde aus, Libero Jonas Thaler weilt in Urlaub. So kam Wagenhäuser mit gerade acht Mann aus, auf einen Einsatz der beiden Wechselspieler aus der Reserve verzichtete er, damit sich diese nicht in der Ersten festspielen.

Im ersten Durchgang nutzten die Volkacher den ersten kleinen Wackler der Gäste eiskalt zu einer 18:16-Führung und machten über 22:21 den Sack langsam aber sicher zu. Als Peter Link den Block zum 24:22 angeschlagen hatte, waren die ersten Satzbälle da. Der zweite saß. Und Wagenhäuser ballte erstmals seine Faust. Der zweite Satz nahm einen ähnlichen Verlauf, nur diesmal bissen die Bayreuther nach dem 16:16 entscheidend zu, gingen auf 19:16 und 21:17 weg. Volkach war plötzlich nicht mehr so stabil in der Abwehr – ein paar leichte Annahmefehler, und schon stand es 1:1.

Was der VfL aber bestens verkraftete. Über 12:9 und 16:10 war eine Vorentscheidung schnell gefallen. Wie Schumacher beispielsweise den Ball zum 17:10 durch die Mitte ins Feld schlug, zeugte von hoher Entschlossenheit. Bayreuth fing sich zwar wieder, kam aber nicht mehr entscheidend heran (25:17). Dieses Erfolgserlebnis schien die Volkacher zu beflügeln, die über 6:0 und 8:2 fast schon wie ein sicherer Sieger aussahen. Die Rechnung aber ohne den BSV gemacht hatten, der sich plötzlich wehrte, beim 14:14 erstmals ausglich und mit 18:17 sogar in Führung ging. Als Schumacher und Bruno Wedrich dann zum 20:22 ins Aus geblockt hatten und gleich noch einmal zum 20:23, nahm das Unheil seinen Lauf. 21:25 – und statt schneller Entscheidung hieß es Verlängerung statt schneller Nummer. Ein Punkt war obendrein flöten.

„Das ärgert mich aber nicht wirklich, es war so eng, es hätte auch genauso gut anders herum ausgehen können“, so Wagenhäuser. „Die Bayreuther sind zu stark im Angriff über die Mitte, als dass es selbstverständlich sein könnte, die einfach mal so zu schlagen.“ Zumindest die 300 Zuschauer bekamen so das Maximum an Spannung geliefert. Kein Wunder also, dass auch Schumacher hernach nicht traurig war über den einen verschenkten Punkt: „Ich bin überglücklich, dass es zwei geworden sind. Das wichtigste war, dass wir den vierten Durchgang ganz schnell abgehakt haben.“

Hatten sie, die Volkacher. Denn obwohl das Momentum nun beim Tabellenführer lag, und der das auch zunächst zu einer knappen Führung nutzte, nahm der VfL die Herausforderung mit großem Ehrgeiz an. Jetzt wurde auch am Boden um jeden Millimeter gekämpft. Und schließlich blockte Peter Moritz zur 7:6-Führung der Hausherren – die Wende zum Guten. Mit 8:6 wurden die Seiten letztmals gewechselt und Wagenhäusers Team zog nun unaufhaltsam über 10:6 davon. Als Link den Block zum 14:11 angeschlagen hatte, tobte das Publikum: Matchbälle – und gleich der erste saß, weil die entnervten Bayreuther, die bei den Aufschlägen teils hohes Risiko gingen, ins Aus servierten.

„50:50“ beziffert Wagenhäuser nun die Chancen auf die Meisterschaft bei noch sieben ausstehenden Partien, unteren denen sich so knifflige Aufgaben wie gegen den Dritten Amberg und den Vierten Memmelsdorf befinden. Zumindest die Relegation zur Regionalliga scheint derweil sicher, da die beiden Top-Teams doch schon gehörig Vorsprung haben. „Ob wir die wirklich nutzen würden oder auch den Aufstieg als Meister, ist aber noch nicht ganz sicher“, beschwichtigt der Trainer. Halle und finanzielle Voraussetzungen würden passen. Aber einige Spieler sind bald fertig mit ihrem Studium und gehen vielleicht weit weg. „In der Mannschaft ist die Bereitschaft aber hoch, aufzusteigen, selbst wenn es personell schwierig ist. Da wird sich schon eine Lösung finden lassen“, kontert Schumacher. „Nur bitte direkt, als Meister. Die Relegation ist unnötig stressig.“

VfL Volkach: Sebastian Schraml, Peter Moritz, Tim Schumacher, Hauke Wagenhäuser, Peter Link, Frederico Koch. Libero: Karsten Wagenhäuser. Eingewechselt: Bruno Wedrich. Zuschauer: 300.

