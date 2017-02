Volkach bringt Marktsteft ins Schleudern

Als am Samstagabend die Schlusssirene in der Volkacher Mainschleifenhalle erklang und das 29:27 (19:13) feststand, war Viliam Vitkovic erleichtert. Sein TV Marktsteft hatte in der ersten Halbzeit schon mit acht Toren geführt, doch viel fehlte nicht, und die Volkacher hätten den Rückstand in der Schlussphase noch ausgeglichen.

Schon nach wenigen Minuten lagen die Gäste im Landkreisduell mit 4:0 in Führung. „Vor dem Spiel erinnerten wir uns natürlich daran, dass Volkach seine letzten sechs Spiele gewonnen hatte. Das trug zu unserer Konzentration bei“, erklärte Vitkovic später. Mit einer offensiven Abwehr setzten die Marktstefter ihren Gegner unter Druck, so dass es fast sechs Minuten dauerte, bis Nils Lutz Volkachs erstes Tor Volkachs erzielte.



„Wir verschliefen den Anfang. Unsere Rückwärtsbewegung, die wir besprochen hatten, war gar nicht vorhanden. So konnte uns der Gegner einfach überrennen“, erklärte HSG-Trainer Stefan Knötgen. Eigentlich hätte die Verteidigung bereits an der Mittellinie beginnen sollen.

Über die schnelle Mitte und zweite Welle kamen die agilen Gäste auch in der Folge mit fast jedem Vorstoß zu einem leichten Tor, während sich die Gastgeber am Marktstefter Kreis festspielten und Würfe aus ungünstigen Positionen nehmen mussten. „Vorne haben wir Felix Lang zu viele einfache Bälle geschenkt. So konnten sie ihr gewohntes Spiel aufziehen“, sagte Knötgen.



Seine Mannschaft hatte in dieser Phase dem schnellen und zielstrebigen Spiel der Gäste kaum eigene Mittel entgegenzusetzen. Der Abstand zwischen den Mannschaften pendelte im Ergebnis daher zwischen vier und fünf Toren, ehe sich Marktsteft nach einem kleinen Sprint auf 16:8 absetzte.

Marktstefts Torwart Felix Lang, der zuvor ein Tor Stefan Bayers mit langem Abwurf vorbereitet hatte, wehrte zweimal gut gegen Sebastian Seitzer und Daniel Wagner ab, und so nahm der Favorit sechs Tore Vorsprung mit in die Kabine. Sehr zur Freude seines Trainers. „In der ersten Hälfte haben wir unsere Vorgaben umgesetzt“, so Vitkovic. „Neunzehn Tore sind ein hervorragender Wert gegen Volkach. Eigentlich wollten wir uns mit diesem Vorsprung noch nicht zufrieden geben.“

Jedoch, so lautete seine Einschätzung, sei seine Mannschaft davon ausgegangen, das Spiel werde so weiterlaufen wie bisher. Mit Beginn der zweiten Hälfte hatte sich Volkach aber besser auf die offensive Variante Marktstefts eingestellt, zudem verteidigte die Mannschaft entschlossener am eigenen Kreis, und sie ließ weniger erfolgreiche Würfe der Gäste zu. Michael Hübner verkürzte den Rückstand beim 18:21 auf nur drei Tore.



„Auf einmal bekamen wir Schwierigkeiten“, sagte Vitkovic mit Blick auf eine zuletzt nicht mehr gesehene Unsicherheit bei den Seinen. Näher als auf drei Tore kamen die Hausherren allerdings nicht heran, zumal Thorsten Klinger mit einem Siebenmeter an Felix Lang scheiterte und Nils Lutz nach seinem Gegenstoß Marktstefts Torhüter ebenfalls nicht überwinden konnte.

Nachdem Seitzer zwei Minuten vor Schluss auf 26:29 verkürzt hatte, besaß Kai Baumann eine letzte Chance, den Abstand zu verkürzen, da Marktstefts mit zehn Toren erfolgreichster Werfer Marius Olbrich zuvor die Entscheidung verpasst hatte. „Sie waren sicher froh, dass das Spiel danach zu Ende war“, vermutete Knötgen und wurde von seinem Kollegen bestätigt.

„Wir sind froh, dass wir ein weiteres Auswärtsspiel gewonnen haben“, gab Vitkovic zu. „Aber für die Zukunft müssen wir begreifen, dass eine gute Halbzeit nicht reicht.“ Ob die Mannschaft ein Spiel gewinne, hänge aufgrund ihres Könnens in den meisten Fällen von ihr selbst ab. Dass Übersicht und Ruhe diesmal verloren gegangen seien, solle deshalb die Ausnahme bleiben.

Obwohl Volkachs Serie von sechs Siegen beendet war, zog Knötgen ein versöhnliches Fazit: „In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Deswegen bin ich im Großen und Ganzen zufrieden.“ Über das gesamte Spiel sah er die Marktstefter als den verdienten Sieger. Trotz der vorherigen Erfolge müsse sein Team in der Tabelle „auf jeden Fall noch nach hinten schauen“.



Was den frühzeitigen Klassenverbleib angeht, sieht der Trainer die Volkacher auf gutem Weg: „Wenn wir uns in erster Linie auf uns selbst konzentrieren und die wichtigen Punkte holen, dann können uns andere, auch unerwartete Resultate egal sein.“