Volkach besteht die erste Prüfung

Bayernliga Nord Männer

SC Memmelsdorf – CVJM Arzberg 0:3 VC Eltmann II – VfL Volkach 0:3 TV Faulbach – TV Mömlingen 3:1 TSV Neunkirchen a.B. – BSV Bayreuth 1:3

1. (1.) VfL Volkach 10 9 1 29 : 10 27 2. (2.) BSV Bayreuth 10 9 1 29 : 12 26 3. (5.) VC Amberg 9 6 3 20 : 13 17 4. (3.) SC Memmelsdorf 10 6 4 21 : 17 17 5. (3.) VC Eltmann II 10 5 5 21 : 17 17 6. (6.) TSV Lengfeld 9 5 4 18 : 17 15 7. (7.) TV Mömlingen 10 4 6 18 : 22 11 8. (8.) CVJM Arzberg 10 3 7 10 : 22 9 9. (9.) TV Faulbach 10 2 8 14 : 25 8 10. (10.) TSV Neunkirchen a.B. 10 0 10 5 : 30 0

VC Eltmann II – VfL Volkach 0:3 (19:25, 18:25, 16:25). Das Programm der Volkacher Volleyballer zu Beginn des Jahres ist so eine Art Ring des Nibelungen, ein vierteiliger Zyklus, der zum Meisterwerk in dieser Bayernligaserie werden könnte. Raimund Wagenhäuser ist dabei der Zeremonienmeister, der mit Wagnerscher Akribie Taktik und Spielidee vorgibt, das Personal orchestriert und der auch diesmal wieder ein glückliches Händchen hatte. Den ersten Teil seiner Prüfung hat das bisher so stilsichere Volkacher Ensemble mit Bravour hinter sich gebracht. Was ihm an Virtuosität fehlte, kompensierte es wie schon in seinen Auftritten zuvor durch große Leidenschaft.

Koch in ungewohnter Rolle

Auf zwei seiner Solisten hatte Wagenhäuser beim Spiel in Eltmann verzichten müssen: Florian Reif und Ma-ximilian Fröhlich, den Mittelblocker und dessen Stellvertreter. Sie werden dem VfL in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen, Reif wegen Schulterproblemen, Fröhlich wegen einer Knieverletzung. Doch Wagenhäuser gelang es, aus der Not eine Tugend zu machen. Er zog Außenangreifer Federico Koch auf die Position des Mittelblockers, und Koch glänzte in der für ihn ungewohnten Rolle mit Wucht und Grandezza. Dazu wies er die eigene Abwehr an, bei Angriffen des Gegners weiter ins Feld zu rücken und viele Bälle spektakulär zu parieren. Eltmann ließ sich davon schnell entmutigen und aus dem eingeübten Takt bringen.

Anfangs wussten die Gastgeber die Paukenschläge des VfL noch einigermaßen effektvoll zu kontern. Keiner Mannschaft gelang es, die andere zu übertönen. Das ging so bis zum Stand von 13:13. Dann verlor Eltmann seinen Rhythmus, viele seiner Attacken zerschellten an Volkachs Abwehr, die den Resonanzboden für die Fülle des Spiels bilden sollte. In der Annahme boten Jonas Thaler als Libero und die beiden Außenangreifer Karsten Wagenhäuser und Peter Link ein stabiles Niveau. Der erste Satz ging mit 25:19 an den Tabellenführer, was nicht viel heißen musste: Auch im Hinspiel drei Monate zuvor hatte sich Volkach den ersten Durchgang gesichert und war dann im zweiten nicht ganz auf der Höhe.

Link und Schraml glänzen

Diesmal kam es anders. Während die Annahme weiterhin das Spiel des Tabellenführers trug, ragte Sebastian Schraml heraus. Er beschleunigte als Zuspieler das Tempo in einem Maß, dem Eltmann nicht mehr gewachsen war. Besonders gegen Peter Link und Hauke Wagenhäuser fanden die Gastgeber kein passendes Pendant. Nachdem Volkach auch diesen Satz 25:18 gewonnen hatte, versuchte Eltmann noch einmal alles, ins Spiel zurückzukommen. Doch die Hoffnung währte nur so lange, bis Peter Link mit einer Angabenserie von sechs Punkten auf 10:5 erhöhte und den Weg zum Sieg bereitete, dem neunten im zehnten Saisonspiel.

Volkach hatte die erste Herausforderung des Jahres gemeistert und ein Signal an seinen ersten Verfolger aus der Wagner-Stadt Bayreuth gesandt, der am Sonntag (16 Uhr) in der Mainschleifenhalle aufkreuzt. Für Volkach soll die Begegnung nicht vorzeitig zur Götterdämmerung werden – obwohl Raimund Wagenhäuser die Oberfranken als härtesten Rivalen im Ringen um den Bayernliga-Titel sieht. Doch wer den gewieften Taktiker kennt, der weiß, dass er sich in dieser Woche auf eine Regieanweisung besinnen wird, um die Handlung zu diktieren. Volkach hat das Hinspiel in Bayreuth mit 3:2 gewonnen. Für den VfL haben die Festspielwochen gerade erst angefangen.