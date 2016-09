Vier Hundertstel fehlen zu „Gold“

Maximilian-Wolf Thüring vom AMC Kitzingen fährt weiter in der Erfolgsspur, auch wenn er sich vergangenes Wochenende bei der bayerischen Meisterschaft im Jugend-Kart-Slalom erstmals in diesem Jahr bei einer Titelvergabe knapp geschlagen geben musste. Der Heidenfelder wurde Vizemeister auf Landesebene. Ihm fehlte in der Altersklasse vier nur die Winzigkeit von vier Hundertstelsekunden auf den Gewinner Dominik Novotny (MSG Bayerischer Wald).

„Ich habe den ersten Lauf etwas verschlafen“, gab sich der Heidenfelder selbstkritisch und fand sich deswegen vorerst auf Platz sieben wieder. Mit einem hervorragenden zweiten Lauf fuhr er auf Platz drei vor. Am Sonntag begann Thüring mit der Tagesbestzeit furios und schob sich auf den zweiten Platz vor Luca Efinger vom OC Würzburg. Zum Abschluss legte er erneut einen sehr guten Lauf hin, aber Novotny agierte nicht minder stark, weswegen Thüring nur noch ein Hundertstel gut machen konnte. Der Vizetitel war dennoch ein schöner Erfolg. Nun darf Maximilian-Wolf Thüring als nordbayerischer Meister sowohl am ADAC-Bundesendlauf in Hannover als auch als bayerischer Vizemeister bei der deutschen Meisterschaften in Pößneck an den beiden Saisonhöhepunkten teilnehmen.

Hoch ambitioniert ging auch der zweite Heidenfelder in AMC-Reihen, Finn Ganzinger, die Sache in Bad Aibling an. Er führte am ersten Meisterschaftstag die Altersklasse eins an. Weil sein härtester Verfolger am Sonntagmorgen patzte, schien alles für den Neunjährigen gelaufen. Doch den Titel vor Augen, leistete sich Ganzinger abschließend drei Pylonenfehler und fand sich letztlich auf Rang sechs wieder.

Prima lief es auch in dieser Klasse für den jüngsten AMC-Fahrer Julian Friemelt. Er blieb an beiden Tagen viermal fehlerlos und fuhr bei seiner Meisterschafts-Premiere auf Rang zwölf. Der vierte im Bunde, Marco Müller, hatte es im ersten Jahr in der Altersklasse fünf naturgemäß schwer. Er schaffte es, in allen vier Läufen fehlerfrei durchzukommen, aber die Konkurrenten waren noch schneller. In der Addition landete Marco Müller auf dem zehnten Platz, direkt hinter Leon Volkmann vom OC Würzburg. Den Titel unter den ältesten Jugendlichen sicherte sich mit Philipp Lehmann vom MSC Knetzgau ein weiterer Unterfranke.

Im Oktober können Maximilian-Wolf Thüring und Finn Ganzinger ihre guten Vorstellungen dieser Saison noch beim ADAC-Bundesendlauf vom 7. bis 9. Oktober in Wolfsburg krönen. Danach hat Maximilian-Wolf Thüring noch die Möglichkeit, sich bei der Deutschen Meisterschaft vom 14. bis 16. Oktober in Pösneck (Thüringen) auszuzeichnen.