Unverhofft mit Kellerkontakt

Jetzt könnte es doch noch einmal eng werden. Nur noch fünf Zähler beträgt der Vorsprung des SV Gelchsheim auf den Relegationsrang zwölf. Dabei hatte der Aufsteiger vor allem zu Saisonbeginn für Furore gesorgt und zwischenzeitlich sogar an der Tabellenspitze gestanden. Doch der Ausfall wichtiger Spieler sowie unglückliche Spielausgänge spülten den Neuling in eine Abwärtsspirale, die die Esser-Schützlinge schnellstmöglich stoppen wollen.

Als wäre keine Sommerpause gewesen, die Liga nicht gewechselt worden, machte der SV Gelchsheim in den ersten Saisonwochen da weiter, wo er in der Vorsaison aufgehört hatte. Die von Heiko Esser trainierte Mannschaft nahm die Euphorie des Aufstiegs mit in die neue Spielzeit und eilte scheinbar unbeeindruckt von den stärkeren Gegnern von Sieg zu Sieg. Lediglich gegen Nachbar Sonderhofen unterlagen die Rotweißen in den ersten sieben Saisonbegegnungen. Dennoch warnte Esser bereits damals vor zu hohen Erwartungen: „Für uns ging es immer nur um den Klassenerhalt. Für einen Aufsteiger ist es unmöglich, sich ein anderes Saisonziel zu stecken, selbst wenn man gut startet.“

Für die einen klang diese Einschätzung ob der Spiel- und Abschlussstärke als Tiefstapelei, für die anderen aber als realistische und bodenständige Einschätzung. Natürlich schmeckte der Derbysieg gegen Hopferstadt besonders süß, und auch der Punktgewinn in Sickershausen überraschte, doch Esser sollte letztlich recht behalten. Denn Anfang Oktober kam der Bruch – zumindest hinsichtlich der Ergebnisse. Bis zur Winterpause gelang dem Neuling kein Sieg mehr. Wahrscheinlich hätten die Gelchsheimer sogar alle Begegnungen verloren, wäre das abgebrochene Duell gegen Sommerhausen nicht am grünen Tisch zu Gunsten des Aufsteigers gewertet worden.

„Wir wurden sicherlich zu Beginn auch etwas unterschätzt und hatten auch das Quäntchen Glück, das uns in den letzten Spielen fehlte. Zudem kam noch Verletzungspech hinzu“, analysiert Esser. Besonders der verletzungsbedingte Ausfall ihres Kapitäns Daniel Leimig Anfang Oktober schmerzte die Gelchsheimer. Denn Leimig ist einer der Schlüsselspieler in Essers Konstrukt und „eigentlich nicht zu ersetzen“. Doch trotz der Niederlagenserie gingen die Rotweißen mit einem Neun-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz in die Winterpause.

Da sich der Negativtrend aber auch im neuen Spieljahr nahezu ununterbrochen fortsetzte, schmolz der Vorsprung auf beunruhigende fünf Zähler zusammen. Denn mit nur vier Punkten aus den ersten sieben Spielen – nur gegen Schlusslicht Winterhausen gelang ein knapper Erfolg – sind die Gelchsheimer die zweitschlechteste Mannschaft der Rückrunde. Dabei schlägt erneut der Wegfall wichtiger Spieler ins Kontor des Aufsteigers. Neben Routinier Michael Düchs und Timo Skrobar wird auch Daniel Leimig bis Saisonende aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. „Daniel fehlt uns an allen Ecken und Enden, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive“, bezeichnet Esser Leimigs Ausfall als „sehr bitter“. Nun müssen also andere in die Bresche springen und tun das bisher mit Bravour. Gegen Hopferstadt oder Seinsheim war der Aufsteiger lange Zeit gleichwertig. Nur die Ergebnisse blieben letztlich aus.

Aber auf diese wird es die kommenden Wochen ankommen. Dabei hofft Esser, dass es nach der deutlichen Niederlage in Mainsondheim nun auch der Letzte verstanden hat, um was es geht: „Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat und dass wir uns nur selbst befreien können.“ Bei nur noch fünf Zählern Vorsprung rücken besonders die direkten Duelle in den Fokus. So müssen die Gelchsheimer noch gegen Marktbreit-Martinsheim II, Willanzheim und Sommerhausen ran. „Sechs Punkte brauchen wir sicher noch. Aber die Jungs sind motiviert und wir haben alles in der eigenen Hand“, ist Esser guter Dinge für einen positiven Saisonausgang. Denn dass seine Mannschaft die Qualität hat, in der Kreisklasse zu bestehen, hat sie bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Nun muss sie diese in den letzten Spielen nur noch wieder in Punkte ummünzen.