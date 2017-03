Ungewisse Zukunft im Bezirk

Der Tennis-Bezirk Unterfranken verzeichnete zwar im vergangenen Jahr erstmals seit langem wieder einen leichten Zuwachs von 696 Mitgliedern. Allerdings kommt der ausschließlich durch Erwachsene zustande. „Im Jugendbereich haben wir etwa 450 Mitglieder verloren“, trug Bezirksvorsitzender Walter Haun beim Bezirkstag in Wiesentheid vor.

Vor allem bei den Jugendlichen ab einem Alter von 15 Jahren sei der Rückgang deutlich festzustellen. Die Vertreter von 167 Vereinen hörten sich die Bilanz an, in der die Statistik vor allem beim Nachwuchs nicht gerade rosig aussieht. Insgesamt sind in Unterfranken 28 834 Mitglieder in 223 Vereinen gemeldet. Am Spielbetrieb nahmen im vergangenen Jahr 191 Mannschaften teil, von denen allerdings 144 keine Kleinfeld-Mannschaft gemeldet haben. 66 Vereine haben nicht einmal eine Jugendmannschaft. „Da können wir erahnen, wie es um unsere Zukunft bestellt ist. Es muss jedem Verein daran gelegen sein, dass er Jugend an sich bindet“, blickt Haun besorgt nach vorne.

Deshalb will der Verband künftig gezielter für Nachwuchs und für neue Spieler werben. Beim jährlichen Treffen der unterfränkischen Vereinsvertreter in in der Steigerwaldhalle in Wiesentheid stellte sich mit Astrid Hess eine von zwei „Talentino Tennis-Scouts“ in Unterfranken vor. Sie wollen den Vereinen helfen, mehr Kinder für die Sportart Tennis zu begeistern. „Ziel ist es, wieder mehr Kinder in die Vereine und mehr Jugendmannschaften zu bekommen“, sagte Hess, die für den östlichen Teil Unterfrankens zuständig ist.

Im Westen ist ihr Pendant Jürgen Fecher. Sie kommen in Klubs, um dort „Anschubhilfe, Beratung und Expertise zu geben und stellen das Bindeglied zwischen den geeigneten Vereinen und Kindergärten beziehungsweise Grundschulen dar.“ So beschreibt es das offizielle Papier des Bayerischen Tennisverbandes.

Beim Bezirkstag riet zudem der für den Verband als Vereinsberater tätige Lars Haack den Klubs zu Neuerungen. So fehlen Trainer in den Vereinen, die stete Fortbildung sei wichtig. Außerdem sollten Vereine ein Leitbild festlegen und ihre Strukturen überdenken. Der Punkt Öffentlichkeitsarbeit müsse vor allem in den neuen Medien ausgebaut werden.

Außerdem wies er auf die Aktion „Deutschland spielt Tennis“ hin, die zur Werbung von Mitgliedern gedacht ist. In Unterfranken hätten sich bislang dazu erst sechs Vereine gemeldet. Der Bezirksreferent für die Trainerausbildung, Szabolcs Bujtas, gab neue Informationen aus seinem Ressort bekannt. So wolle der Deutsche Tennisbund (DTB)/, dass künftig jeder Trainer eine Lizenz des DTB besitze.

Beim Treffen ging der Bezirksvorsitzende zudem auf Änderungen ein. So wurde nun beschlossen, dass ein Aktiver auch in zwei Altersklassen antreten darf, allerdings nicht an einem Tag. Er würdigte zudem besondere Talente und Leistungen und wies darauf hin, dass Unterfranken mit Weiß Blau Würzburg wieder einen Verein habe, der nun sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren in der Zweiten Bundesliga aufschlägt.

Haun erwähnte Nachwuchsspieler aus dem Bezirk, die in den letzten Monaten durch ihre Erfolge besonders auf sich aufmerksam machten. So belegte Anne Knüttel (WB Würzburg) Platz zwei bei den Deutschen Meisterschaften. Tom Sickenberg (TV Aschaffenburg) gewann den deutschen Titel in der Altersklasse U9. Dazu hob er Corinna Kaup (TC Heuchelhof) hervor, die sich bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse W40 Platz zwei erspielte.

Bei den Senioren wurde Gerti Zubeil (TG Heidingsfeld) mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Die Seniorin, Jahrgang 1936, wurde 2016 Deutsche Meisterin im Einzel und Doppel, holte zudem bei Welt- und Europameisterschaften insgesamt einmal Gold, viermal Silber und zehnmal Bronze. Dazu feierte sie bei vielen nationalen Turnieren Erfolge.

Für sein ehrenamtliches Engagement wurde Alois Schließmann mit dem Unterfrankenteller geehrt. Er war 37 Jahre als Schriftführer und zehn Jahre als zweiter Vorsitzender beim PW Stockstadt engagiert. Der Bezirksvorsitzende Haun bekam die Ehrennadel in Gold für seine Verdienste im Bezirk und im Verein. Haun ist seit 1990 für den Tennisverband tätig. Er war von 2003 bis 2012 stellvertretender Vorsitzender des Bezirks, dem er seither vorsteht.