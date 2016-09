Taubertal tanzt zur Weikersheimer Kirchweih

Was die Fußballer der SGM Taubertal/Röttingen die Woche vorher trotz gefälliger Leistung nicht vermocht hatten, holten sie nun im Weikersheimer Kirchweihspiel nach. In einem prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell besiegten sie am Samstag nach aufopferungsvollem Kampf die SGM Weikersheim/Schäftersheim 2:0 (2:0) und errangen damit die ersten Punkte der noch jungen Bezirksligasaison, in der gerade mal drei Partien vorüber sind.

Die Enttäuschung nach der knappen Niederlage zum Röttinger Gauvolksfest gegen Mitaufsteiger Neuenstein war noch nicht ganz verflogen, da wartete auf den Aufsteiger bereits ein nächster Saisonhöhepunkt – das Derby in Weikersheim. Nachdem der Rivale ebenfalls mit zwei Niederlagen in die neue Runde gestartet war, gingen die Mannschaften mit den gleichen Voraussetzungen in die Begegnung. So war sowohl der heimischen SGM als auch den Gästen die Verunsicherung des schlechten Starts anzumerken. Beide Teams waren sichtlich bemüht, Struktur in ihr Spiel zu bringen und gefährliche Situationen zu kreieren. Dies gelang den Gästen zunächst besser. Doch wie Jonas Löbert allein stehend vor Heimtorwart Maik Bauer versprang oft der entscheidende Ball auf dem holprigen Boden. So verwunderte es kaum, dass dem Gast ein „ruhender Ball“ die Führung bescheren sollte. Nach einem von Alexander Kempl ausgeführten Freistoß schraubte sich Lukas Gundermann am höchsten, und er köpfte das Leder unbedrängt ins Netz. „Wir haben es gut gemacht und aus einer sicheren Defensive heraus agiert. Wir wollten dem Gegner nicht ins offene Messer rennen“, sagte Trainer Stefan Roth, der angetan war vom Auftritt seiner Schützlinge.

Nun waren die Hausherren gefordert – sie konnten aber weiter kaum Akzente setzen. Erst als Daniel Walch nach Gelb-Roter Karte vorzeitig vom Feld musste, schien das Pendel weiter in Richtung der Heimelf auszuschlagen. Maximilian Hammel hatte aus rund 23 Metern abgezogen, aber Taubertals Torwart Bernd Nagel hielt mit einer Glanztat den Vorsprung. Weikersheim drängte den Gegner zurück in dessen Hälfte und wurde noch vor der Halbzeit bestraft. Erneut fand der umsichtige und agile Kempl in Jonas Löbert einen Abnehmer, und der Angreifer verwandelte unter Bedrängnis abgeklärt zum 2:0. Ein weiterer Nackenschlag für die Heimelf, die auch im zweiten Abschnitt alles versuchte, das Ergebnis noch einmal zu korrigieren – allein ihr fehlten die Mittel für eine Wende.

Taubertal verteidigte diszipliniert, während die Gastgeber oft ideenlos agierten und meist den (versperrten) Weg durch die Mitte suchten. Gefahr brachten nur ein zu hoch angesetzter Kopfball Schmitts kurz nach der Pause und ein Distanzschuss Hammels. Stefan Roths Mannschaft schuf nur noch selten Entlastung, hätte jedoch das Spiel vorzeitig entscheiden können. Da der eingewechselte Matthias Mohr aus zehn Metern verzog, blieb der Heimelf weiterhin die Hoffnung auf etwas Zählbares. Allerdings sollte sich bis zum Schlusspfiff am Ergebnis nichts mehr ändern – besonders weil den Hausherren außer Schüssen aus der Distanz gegen die kompakte Abwehr der Gäste kein gefährlicher Torabschluss mehr gelang. „Wir hatten deutlich mehr Spielanteile, konnten uns aber keine klaren Gelegenheiten erarbeiten. An Kirchweih ein Derby zu verlieren ist doppelt bitter“, sagte Weikersheims Trainer Daniel Heling ernüchtert.

Die Unterfranken belohnten sich mit einem nicht unverdienten Erfolg und feierten ihren ersten Saisonsieg. „Ich bin natürlich zufrieden – besonders ob des Spielverlaufs. Wichtig war zudem, dass wir uns für unseren Aufwand belohnt haben, nachdem wir in den ersten beiden Spielen unter Wert geschlagen worden waren“, erklärte Stefan Roth, dem die Erleichterung anzumerken war. Denn mit den ersten Punkten auf dem Konto lassen sich die nächsten Spiele leichter angehen.