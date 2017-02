Starke Vorstellung auf Nordbayernebene

(bdo/wro) Erst im Finale der nordbayerischen Meisterschaft in Schwaig war für den Röttinger Nachwuchs Endstation. Dort unterlagen sie der Vertretung des Ausrichters nach großem Kampf im Tiebreak.

Vor allem am zweiten Wettkampftag lieferten die Jungs eine starke Vorstellung ab. Als Zweiter der Vorrundengruppe B setzten sie sich zunächst gegen Schwandorf, den Dritten der Gruppe A, souverän mit 2:0-Sätzen durch. Im Halbfinale besiegten sie schließlich den mit Auswahlspielern besetzten Unterfrankenrivalen und Bezirksmeister TV Mömlingen mit 2:1. Bereits die Finalteilnahme berechtigte zur Teilnahme an den bayerischen Titelkämpfen, weshalb im Finale die Röttinger ihre angeschlagenen Stammspieler schonten – und dennoch ein ausgezeichnetes Endspiel gegen die frenetisch von zahlreichen Zuschauern angefeuerte und technisch starke Heimmannschaft lieferte, das sie in drei Sätzen (14:25, 25:20, 8:15) verlor.

Auf Röttinger Seite war insbesondere die Laufbereitschaft in der Abwehr, die ordentliche Annahme und gute Blockarbeit sowie das variable Angriffsspiel lobenswert. Mit der Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft, die am 5. März, ebenfalls in Schwaig stattfinden wird, gehört der TSV Röttingen wieder zu den besten sechs Mannschaften und spielt mit den Jahrgängen 2000 und jünger um zwei Startplätze bei der deutschen Meisterschaft. Gegner in der Vorrunde sind dann ASV Dachau und TSV Grafing II. In der anderen Gruppe stehen sich SV Schwaig, TSV Grafing I und TV Mömlingen gegenüber.

Außergewöhnlich – und bisher einmalig – ist der Umstand, dass der TSV Röttingen für die nordbayerische Meisterschaft eine zweite Mannschaft mit vorwiegend jüngeren Spielern stellen durfte. Die hatte sich sich durch ihren dritten Platz auf Bezirksebene als Nachrücker kurzfristig qualifiziert. Mit den in Schwaig gesammelten Spielerfahrungen will die C-Jugend des TSV bei der nordbayerischen Meisterschaft in Amberg punkten.