Stadelschwarzach gibt sich nicht auf

Kreisliga 1 Schweinfurt

DJK Hirschfeld – FV Egenhausen 2:0 DJK Stadelschwarzach – TSV Bergrheinfeld 2:5 TSV Nordheim/Sommerach – Nieder-/Oberwerrn 2:2 DJK Altbessingen – Poppenhausen/Kronungen 1:2 SG Schleerieth – DJK Schweinfurt 1:3 SV Stammheim – TSV Eßleben 1:3 Mühlhausen/Schraudenbach – TSV Abtswind II 1:2

1. (1.) Mühlhausen/Schraudenbach 17 9 4 4 36 : 23 31 2. (2.) FV Egenhausen 17 8 5 4 23 : 14 29 3. (3.) SV Sömmersdorf/Obbach 16 9 1 6 39 : 23 28 4. (5.) TSV Eßleben 17 8 3 6 35 : 27 27 5. (6.) DJK Hirschfeld 16 8 3 5 31 : 23 27 6. (8.) TSV Bergrheinfeld 17 8 3 6 30 : 28 27 7. (9.) Poppenhausen/Kronungen 17 8 2 7 33 : 43 26 8. (4.) DJK Altbessingen 17 7 3 7 35 : 30 24 9. (7.) SV Stammheim 16 7 3 6 27 : 23 24 10. (10.) TSV Nordheim/Sommerach 17 6 4 7 39 : 37 22 11. (11.) TSV Abtswind II 17 7 1 9 31 : 31 22 12. (12.) DJK Schweinfurt 17 6 4 7 24 : 29 22 13. (13.) FV Nieder-/Oberwerrn 17 5 4 8 34 : 39 19 14. (14.) DJK Stadelschwarzach 17 5 2 10 28 : 48 17 15. (15.) SG Schleerieth 17 3 2 12 13 : 40 11

DJK Stadelschwarzach – TSV Bergrheinfeld 2:5 (0:3). Zwischen der 23. und 26. Minute schien die Partie für die Stadelschwarzacher bereits gelaufen. Nachdem sie zunächst unglücklich das 0:1 kassiert hatten, leisteten sie sich kurz darauf einen Abspielfehler in der Abwehr und einen Stellungsfehler. Bergrheinfeld nutzte das gnadenlos zum 2:0 und 3:0. Aber der Tabellenvorletzte gab sich nicht auf und kämpfte sich zurück in die Partie.



Hilfreich war dabei auch ein Foulelfmeter direkt nach der Pause, den Maximilian Dietrich zum Anschlusstreffer verwandelte. Nur wenige Minuten später war es Matthias Grießmann, der mit seinem 2:3 das Spiel wieder spannend machte. In der anschließenden Phase wurde es auf beiden Seiten hektisch, doch die Gäste bewahrten die Ruhe. Nach einem langen Pass kam der Ball zu Michael Meyhofer, der nach Ansicht der Gastgeber im Abseits stand – und dennoch für eine Vorentscheidung sorgte. Sein zweiter Treffer nur zwei Minuten später sicherte den Gästen den Sieg.

Tore: 0:1 Florian Walter (23.), 0:2 Florian Walter (25.), 0:3 Florian Streng (26.), 1:3 Maximilian Dietrich (47., Foulelfmeter), 2:3 Matthias Grießmann (55.), 2:4 Michael Meyhofer (69.), 2:5 Michael Meyhofer (71.). Gelb-Rot: Lukas Schäfer (Stadelschwarzach, 80.).

TSV Nordheim/Sommerach – FV Nieder-/Oberwerrn 2:2 (0:1). In einer zerfahrenen ersten Hälfte hatten die Gäste mehr vom Spiel, und sie gingen mit ihrer ersten Aktion auch in Führung. Danach verpassten sie es, druckvoll zu bleiben, so dass Nordheim/Sommerach besser in die Partie kam. Der TSV erarbeitete sich selbst einige Chancen, die aber nicht zwingend waren. So musste man mit einem Rückstand in die Pause.



Die Gastgeber kamen mit mehr Elan aus der Kabine und erzielten nur kurze Zeit später den Ausgleich. Fortan sah man Chancen auf beiden Seiten. Für den Gast gab es sogar einen Foulelfmeter, der aber nicht zur erneuten Führung reichte. Später gingen die Nordheimer selbst durch einen Strafstoß verdient in Führung. Allerdings verpassten sie danach die Entscheidung, so dass die Gäste einen Punkt mitnahmen. Hart traf die Nordheimer der Platzverweis für Peter Straßberger kurz vor Schluss wegen Foulspiels.

Tore: 0:1 Christian Klass (11.), 1:1 Peter Straßberger (50.), 2:1 Philipp Finster (72., Foulelfmeter), 2:2 Sebastian Serzisko (88.). Rot: Peter Straßberger (Nordheim, 82., grobes Foulspiel). Besonderheit: Alessandro Miano (Niederwerrn) verschießt Foulelfmeter (62.).

SV Mühlhausen/Schraudenbach – TSV Abtswind II 1:2 (0:1). Abstwind war taktisch und spielerisch die bessere Mannschaft – und erzielte diesmal auch die nötigen Tore zum Sieg. In der ersten Hälfte vergab die Mannschaft allerdings zu viele Chancen, ehe sie doch noch mit einem 1:0 in die Pause ging. Mühlhausen erarbeitete sich nur wenige Chancen. Auch in der zweiten Hälfte bestimmte Abtswind die Partie und erhöhte rasch auf 2:0. Zwar gelang es den Gästen, noch einmal zu verkürzen, doch der Sieg ging an die Abtswinder, die die drei Punkte im Abstiegskampf gut gebrauchen können.

Tore: 0:1 Janek Wendt (44.), 0:2 Aljoscha Keßler (54.), 1:2 Mario Rumpel (72.).

Restprogramm