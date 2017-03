Spitzenspiel und Kellerduell

Fußball (wro)

Landesliga Nordwest Bayern Kitzingen – TG Höchberg (Samstag, 16 Uhr; 2:1)

War die knappe 0:1-Niederlage in Abtswind vom Tabellenstand her noch zu verkraften und die dabei gezeigte Leistung her durchaus ansprechend, müssen die Kitzinger (16. Platz/21:55-Tore/21 Punkte) ihr Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Höchberg (15./26:38/23) gewinnen. So sieht es auch Trainer Björn Auer: „Es ist kein Geheimnis, dass wir uns keine Niederlage leisten können!“ Es ist auch kein Geheimnis, dass die „Kracken“ das weitaus bessere Torverhältnis aufweisen. Vor allem die Defensive scheint also gefestigter als die der Bayern. „Höchberg hat keine überragenden Einzelspieler, sondern kommt über das Kollektiv. In dieser Hinsicht ähneln sich die Konkurrenten, denn auch die Bayern können sich nur als funktionierende Gemeinschaft aus dem Tabellenkeller ziehen. Die Personaldecke der Kitzinger ist „eng wie immer“ (Auer). „Aber egal wer gespielt hat, jeder hat sich voll reingehängt“, lobt der Trainer.

Schwebenried/Schwemmelsbach – TSV Abtswind (Samstag, 16 Uhr; 0:4)

Die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach (3./41:30/47) gilt als Überraschungsmannschaft der Saison. Der Tabellenachte der vergangenen Saison (49 Punkte nach 34 Spielen) liegt nach 24 Begegnungen in Lauerstellung hinter Spitzenreiter Schweinfurt und punktgleich mit dem Zweiten Forchheim. Die Mannen von Trainer Mario Schindler haben erst fünf Spiele verloren, das vierte davon am Samstag, 17. September, in Abtswind.

Für Abtswinds Ex-Kapitän Schindler war es damals beileibe kein freudiges Wiedersehen. Von dem Moment der selbst erkannten Chancenlosigkeit an zeigte die Leistungskurve der Spielgemeinschaft aber steil nach oben. Die bisher letzte Niederlage liegt jedoch noch nicht lange zurück. Mit 3:2 entführte der SV Memmelsdorf am 18. März drei Zähler. Nur noch ein weiteres Spiel ging vor heimischer Kulisse verloren (0:4 gegen den FC Coburg am 14. September). Bis auf drei Unentschieden (Lichtenfels, Röllbach, Höchberg) gab es nur Erfolgsmeldungen.

Ein Unentschieden wäre für Petr Skarabela und seine Abtswinder zu wenig, wenn der zweite Platz doch noch als realistisches Ziel gelten soll. Seit Wochen fordert der Übungsleiter eine Siegesserie. Seine Forderung erfüllte die Mannschaft bisher nie. Dem glanzvollen gegen Kleinrinderfeld folgte ein 1:3 in Kahl. Und auch das 1:0 gegen Kitzingen war alles andere als überzeugend. Muss Schwebenried/Schwemmelsbach also – wie in der Vorrunde – erneut dafür büßen?