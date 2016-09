Skarabela rechnet mit Abtswind ab

So klare wie offene Worte für die Situation des TSV Abtswind findet Trainer Petr Skarabela. „Vier Siege und drei Niederlagen stehen in unserer Bilanz. Für mich ist das unbefriedigend. Das habe ich mir anders vorgestellt“, schreibt der 48-Jährige im aktuellen Abtswinder Sportplatz-Magazin. Nach drei überzeugenden Siegen gegen die Aufsteiger aus Lichtenfels, Fuchsstadt und Röllbach haben die Ambitionen Abtswinds mit dem 2:3 in Kleinrinderfeld einen Dämpfer erhalten.

„Wenn ich über die drei Gegentore nachdenke, kann ich es immer noch nicht fassen, wie einfach wir uns düpieren ließen“, sagt Skarabela angesichts des schnellen Rückstands von drei Treffern, dem seine Mannschaft ab Mitte der ersten Hälfte nachlaufen musste. In der zweiten Halbzeit zeigte sie dann große Moral, und fast hätte sie zum Ausgleich getroffen, der gar nicht mal unverdient gewesen wäre, wie Kleinrinderfelds Coach Hans-Jürgen Meyer urteilte. Schöner als warme Worte in den Ohren sind freilich drei Punkte in den Händen, aber vor allem in der Fremde ist Abtswind mit seiner Ausbeute bislang unter den Erwartungen geblieben. Ein Sieg steht hier drei Niederlagen gegenüber, obgleich die auswärts gezeigten Leistungen nicht viel schlechter als zu Hause waren.

„Wir leiden nicht unter einer Auswärtsschwäche, denn wir waren nie schwächer als der Gegner“, sagt Skarabela. Dennoch müsse seine spielerisch durchaus überzeugende Mannschaft die Phasen von zehn, fünfzehn Minuten abstellen, in denen sich die Unzulänglichkeiten häufen. Für den Trainer ist die Rechnung klar: „Jetzt zählen nur noch Siege.“ Der nächste Gegner ist Viktoria Kahl, ganz unten in der Tabelle zu finden, da in dieser Saison noch ohne Sieg. Für die Abtswinder wäre alles andere als ein solcher eine herbe Enttäuschung. „Das Spiel wird nicht einfach, aber es liegt an uns, Qualität zu zeigen“, sagt Skarabela.

Fern des vertrauten Bleichwasens versucht auch Bayern Kitzingen, zurück in die Spur zu kommen. Nach aussichtsreichem Beginn mit einem Unentschieden und zwei folgenden Siegen ist die Mannschaft um Trainer Frank Wettengel durch drei weitere Niederlagen auf hartem Boden aufgeschlagen. Ins Heimspiel gegen Memmelsdorf hatten die Kitzinger hohe Erwartungen gesetzt, sie wurden aber durch die 1:3-Niederlage auf eigenem Platz enttäuscht.

Was Kampf- und Laufbereitschaft angeht, habe er trotz der hohen Temperaturen mehr Aufbäumen von den Seinen erwartet, sagt Wettengel. Einmal in Rückstand geraten, baue sich bei der Mannschaft aber eine Blockade auf. Trotz eigener Führung warf das schnelle Gegentor die Kitzinger aus der Bahn. Beim TSV Karlburg soll sich an diesem Samstag die Leistung zum Besseren wenden – obgleich der Gegner in der Landesliga als Mannschaft der Stunde gilt.



Nach anfangs drei Spielen ohne Sieg hat das Team von Trainer Uwe Neunsinger zuletzt vier Siege in Serie erzielt und ist in der Tabelle auf Platz vier geklettert. Um vor dem bereits am Horizont aufziehenden Landkreisderby gegen Abtswind in einer Woche nicht tiefer im Tableau abzurutschen, sehen sich die Bayern noch etwas mehr unter Zugzwang als zuvor. Auf Platz zwölf stehen sie derzeit.

„Wir werden uns dort nicht verstecken“, gibt Wettengel als Parole aus. Doch gehören die Karlburger um den als Torschütze und Vorbereiter erfolgreichen Frammersbacher Neuzugang Dominik Bathon per se zu den unangenehmen Gegnern Kitzingens. Von den letzten acht Spielen entschieden die Kitzinger nur ein einziges für sich, und zwar zu Hause, zwei endeten unentschieden, aber fünfmal verließen sie als Verlierer den Platz – jedes Mal, wenn sie am Karlburger Sportgelände gastierten.