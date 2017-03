Skarabela: Es ist wie auf dem Friedhof

Petr Škarabela redet viel, ist kaum zu stoppen in seinem Redefluss, aber was der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Abtswind am Telefon zu sagen hat, hat Hand und Fuß. Man nimmt es dem 49-Jährigen gerne ab, dass er in seiner Zeit als Innenverteidiger bei Banik Ostrau, dem SSV Ulm oder der SpVgg Greuther Fürth „gut reden“ konnte und dass die Kameraden ihm zuhörten. Auf seine aktuelle Mannschaft hat sich das bisher nicht übertragen – ihre Sprachlosigkeit auf dem Platz sieht Škarabela als eine der Hauptursachen dafür, dass Abtswind sich wohl auch diese Saison aus dem Rennen um den Aufstieg verabschiedet hat.

Frage: Sie sind als Spieler mit Greuther Fürth dreimal knapp am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert. Fürchten Sie als Trainer nun Ähnliches mit Abtswind in der Landesliga?

Petr Skarabela (lacht): Dieser Verdacht liegt nahe. Wir haben leider in dieser Saison schon sieben Niederlagen einstecken müssen – das ist eindeutig zu viel für einen Aufstiegskandidaten.

Ihre Mannschaft war immer wieder auf gutem Weg, aber in den entscheidenden Momenten ist sie stets falsch abgebogen. Warum?

Skarabela: Wir sind zu instabil. In drei Spielen hintereinander schießen wir fünfzehn Tore, und dann kommt ein Spiel, in dem wir nicht in der Lage sind, den Tabellenletzten zu zerlegen und einen deutlichen Sieg einzufahren. Wir hätten den Abstand auf vier Punkte verkürzen können, die anderen Mannschaften haben Punkte liegen lassen. Jetzt müssen wir ehrlich sein und sagen: Bei sieben Punkten Abstand auf den zweiten Platz brauchen wir nicht mehr auf die Tabelle zu blicken.

Haben Sie den Aufstieg für diese Saison also abgehakt?

Skarabela: Wir werden versuchen, noch einmal Druck zu machen, aber wir müssten schon eine Serie hinlegen mit sechs, sieben Siegen, und das haben wir diese Saison bislang nicht geschafft.

Das muss Sie als Trainer einer so hochveranlagten Mannschaft doch ziemlich ernüchtern.

Skarabela: Ich bin sehr zielstrebig und nicht damit einverstanden, dass wir nur auf dem vierten Platz stehen, vor allem, wenn ich sehe, dass die vor uns liegenden Mannschaften spielerisch nicht nicht besser sind als wir. Aber – und das ärgert mich sehr – sie sind konstanter. Unsere Mannschaft ist intakt, sie hat einen guten Zusammenhalt, aber irgendeiner hat immer einen schlechten Tag. Dann reicht es halt nicht.

Wenn Sie mal auf den jüngsten Auftritt in Kahl blicken . . .

Skarabela: . . ja, brutal. Diese Geschenke, die wir da gemacht haben, das ist nicht mal mit Weihnachten zu vergleichen. Das war der Höhepunkt meiner Trainerkarriere. So etwas gibt es alle fünf Jahre mal. Wir gehen dort in Führung, sind die bessere Mannschaft, kriegen zwei Rote Karten und aus dem Freistoß noch das Gegentor. Die Mannschaft bleibt einfach unberechenbar.

Ihre Mannschaft spielt zu sehr Fußball aus der Wundertüte; keiner weiß, was als Nächstes kommt.

Skarabela: So ist es. Wir sind offensiv gut, aber ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, dass Meisterschaften über eine starke Defensive entschieden werden. Wir sind nicht die Truppe, die kratzt und beißt, dem Gegner mal auf die Füße haut und mit Ellenbogen arbeitet – so wie Kahl. Das war das brutalste Spiel, das ich in dieser Klasse gesehen habe. Wir haben gute Fußballer, aber manchmal wünsche ich mir in so einem Spiel zwei richtige Kerle, die schlecht sind, so richtig schlecht, aber die dazwischen hauen und die dem Gegner zeigen: Da geht heute nichts.

Sie haben der Mannschaft vorgeworfen, dass sie an der Kommunikation auf dem Platz arbeiten müsse, und gesagt: „Wir coachen im Spiel zu wenig.“ Wie kommt es, dass sich Ihre Spieler so wenig zu sagen haben?

Skarabela: Der Mannschaft fehlen die Leitwölfe. Wir haben gute Einzelkönner, aber keinen, der in schwieriger Situation eine Partie an sich reißt. Bei uns geht es zu wie auf dem Friedhof. Wir coachen uns gegenseitig zu wenig, mit der Folge, dass etwa unsere beiden Sechser total falsche Wege gehen. Ändern wir das nicht, werden wir Probleme kriegen, auch in dieser Liga.

Wie können Sie das als Trainer denn ändern? Ist ein Spieler vom Charakter her nicht entweder ein ruhiger oder ein kommunikativer Typ?

Skarabela: Wenn du gute Leistung zeigst, bist du in der Mannschaft anerkannt. Du kannst die anderen mitreißen, auch mal auf die Pauke hauen und jemandem klipp und klar sagen, was er zu machen hat. Kahl ist letzte Woche mit der Attitüde des Abstiegskämpfers gekommen – dem Gegner auf die Socken hauen, auch mal eine Gelbe Karte riskieren, immer an der Grenze zum Platzverweis. Und unsere Mannschaft ist gut, aber sie ist zu brav. Sie hat sich provozieren lassen, so dass letztlich nicht Kahl die Rote Karte bekam, sondern wir.

Wir müssen lernen, kühlen Kopf zu behalten. Da sind Leute gefordert wie Carl Murphy, Nicolas Wirsching oder Adrian Graf, die eine Achse bilden, auch Jürgen Endres oder Pascal Kamolz – sie müssen die Mannschaft zusammenhalten. Da muss dirigiert und geredet werden, dann hat jeder auf dem Platz 30, 40 Prozent weniger Arbeit. Auch wenn du an einem Tag einmal nicht in Bestform bist, kannst du das Spiel ordnen.

Sie sprechen aus Erfahrung?

Skarabela: Meine Stärke als Innenverteidiger war: Ich konnte reden, ich kam mit den Leuten aus, konnte sie gut steuern, und sie hörten auf mich, zwar auf etwas anderem Niveau, aber in diesem Fall ist das egal. Eigentlich müssten wir mit unserer Qualität das Spiel so beherrschen, dass der Gegner in neunzig Minuten vielleicht zweimal zum Abschluss kommt. Aber wir kassieren in drei Spielen schon acht Gegentore.

Für die Spieler ist das nicht weniger als eine Gratwanderung.

Skarabela: Ja, du kannst dich wehren, kannst dagegenhalten, aber immer mit kühlem Kopf. Wenn du dich reizen lässt, gehst du aus jedem Spiel mit einer oder zwei Roten Karten. Die Kahler wussten und gaben das später auch zu: Sie haben spielerisch keine Chance, also gehen sie andere Wege. Das hat sich ausgezahlt. Wir müssen sehen, dass sich diese Kämpfertypen auch bei uns in der Mannschaft entwickeln.

Sie sind seit einem Dreivierteljahr beim TSV Abtswind. Haben Sie den Eindruck, der Klub kämpft mit aller Macht um den Aufstieg?

Skarabela: Die Vereinsführung will das unbedingt. Wir haben miteinander gesprochen, und ich habe für ein weiteres Jahr zugesagt. Für mich ist es ein Ziel, mit dieser Mannschaft in die Bayernliga zu kommen. Dann würde es einfacher für uns, weil du es in der Regel mit spielstarken Mannschaften zu tun bekommst. Ich habe vor drei Jahren in Bamberg in der Regionalliga und der Bayernliga trainiert, und ich muss sagen: Spielerisch hat Abtswind mehr Potenzial als damals Bamberg in der Bayernliga. Aber Bamberg war defensiv stärker. Dahin müssen wir kommen.

Wo genau liegen die Defizite?

Skarabela: Als geborener Abwehrspieler tut es mir immer ein bisschen weh, wenn ich sehe, was für Tore wir bekommen. Die bekämen wir nicht, wenn die Leute richtig stehen, die Innenverteidiger schneller rausrücken und den Gegner unter Druck setzen würden. Dies ist die Arbeit, die mich erwartet, und auf die freue ich mich. Vielleicht wollte ich einfach zu viel auf einmal, vielleicht hatte ich zu viel Euphorie. Inzwischen weiß ich, dass alles ein paar Monate länger dauern wird. Deswegen habe ich gesagt: Ich hänge noch ein Jahr dran, damit wir im zweiten Jahr vieles besser machen können.