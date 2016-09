Siedler zu kaputt zum Jubeln

Bezirksliga West

SV Heidingsfeld – TSV Neuhütten/Wiesthal 3:4 FG Marktbreit/Martinsheim – TSV Keilberg 3:1 TSV Lengfeld – FC Blau-Weiß Leinach 4:0 FV Karlstadt – TuS Leider 1:2 SSV Kitzingen – DJK Hain 3:1 TSV Heimbuchenthal – TuS Frammersbach 0:0 SpVgg Hösbach-Bahnhof – TSV Rottendorf 3:0 BSC Schweinheim – SG Buchbrunn/Mainstockheim 2:0

1. (1.) TSV Lengfeld 7 7 0 0 16 : 0 21 2. (2.) FG Marktbreit/Martinsheim 7 6 1 0 16 : 4 19 3. (3.) TSV Heimbuchenthal 7 5 1 1 12 : 6 16 4. (5.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 7 4 2 1 13 : 5 14 5. (4.) TuS Frammersbach 7 3 4 0 14 : 4 13 6. (7.) TSV Neuhütten/Wiesthal 7 3 2 2 11 : 11 11 7. (6.) DJK Hain 7 3 1 3 13 : 9 10 8. (11.) TuS Leider 7 3 1 3 11 : 19 10 9. (8.) TSV Rottendorf 7 2 1 4 12 : 12 7 10. (9.) FV Karlstadt 7 2 1 4 9 : 9 7 11. (14.) BSC Schweinheim 7 2 1 4 9 : 15 7 12. (10.) FC Blau-Weiß Leinach 7 2 1 4 8 : 16 7 13. (12.) TSV Keilberg 7 1 3 3 7 : 11 6 14. (13.) SV Heidingsfeld 7 1 1 5 7 : 10 4 15. (16.) SSV Kitzingen 7 1 1 5 5 : 19 4 16. (15.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 7 0 1 6 0 : 13 1

SSV Kitzingen – DJK Hain 3:1 (0:0). Das Bild, das sich gleich nach dem Schlusspfiff bei den Kitzingern bot, sprach Bände. „Es gab keinen Jubelschrei, weil die Spieler erst einmal völlig kaputt zu Boden sanken“, sagte SSV-Trainer Wolfgang Beischmidt. Ihn freute der erste Sieg im siebten Anlauf natürlich umso mehr. Gegner Hain besaß zunächst mehr Anteile, die Gastgeber mussten viel Arbeit in ihre Defensive investieren. Zur Halbzeit stand die Null beim SSV.



Kurz nach Wiederbeginn traf der noch für die A-Jugend spielberechtigte Schimmer zur Führung, die Florian Rumpel nach einem langen Ball ausbaute. Mit dem Anschlusstor wenige Minuten später kamen die Gäste aus dem Spessart und drängten, jedoch ohne die Riesenmöglichkeit. Die Kitzinger setzten immer wieder Nadelstiche. „Wir hatten zwei, drei richtig gute Konter“, erwähnte Beischmidt Gelegenheiten des erneut starken Lukas Schimmer sowie von Florian Rumpel. Erst ein Kunstschuss Lukas Mazurs, der einen Querschläger aufnahm und ins Tor beförderte, machte den Sieg klar.



„Das ist für die Köpfe der Spieler ganz wichtig. Jetzt haben wir wieder Anschluss ans Feld“, resümierte Beischmidt.

Tore: 1:0 Lukas Schimmer (50., 12-Meter-Schuss nach Rückpass von Dennis Ketturkat), 2:0 Florian Rumpel (54., nach Kopfball-Verlängerung von Dominik Held), 2:1 Tobias Kaminski (60.), 3:–1 Marius Lazar (86., Heber von der Mittellinie). Zuschauer: 90.

FG Marktbreit/Martinsheim – TSV Keilberg 3:1 (1:0). Von Spielbeginn an stellte Marktbreit die überlegene Elf, verpasste aber durch Rainer Radlinger gleich nach wenigen Sekunden und Lawrence Uwalaka eine höhere Führung zur Halbzeit. Die Keilberger verteidigten geschickt und suchten zunächst ihre Chancen nach vorne, was sich im zwischenzeitlichen Ausgleich auszahlte. „Wir mussten stets auf der Hut sein“, sagte Marktbreits Joachim Hupp.



Dann gelang Lawrence Uwalaka ein überragendes Tor, das den Widerstand des TSV bremste. Uwalaka nahm den Ball nach einem Keilberger Eckball am eigenen Strafraum auf, marschierte übers ganze Feld und vollendete nach einem Doppelpass zum 2:1. „Ein „Bilderbuch-Konter“, lobte Hupp den jungen Angreifer. Die Gäste hatten bei den Temperaturen nicht mehr die Kraft, um zurückzukommen. „Es war im große und ganzen verdient. Wir sind mit den 19 Punkten hoch zufrieden“, meinte FG-Spielertrainer Tobias Jäger.

Tore: 1:0 Joachim Barthel (34., aus der Drehung nach Zuspiel von Lawrence Uwalaka), 1:1 Benedikt Bott (50., Schuss aus der Drehung), 2:1 Lawrence Uwalaka (62., nach Konter und Doppelpass mit Rainer Radlinger), 3:1 Rainer Radlinger (81.). Zuschauer: 70.

BSC Schweinheim – SG Buchbrunn/Mainstockheim 2:0 (1:0). Eine verdiente, aber unnötige Niederlage seiner Elf sah SG-Informant Bastian Hartmann. „Das war sicher einer der schwächeren Gegner. Bei uns ist aber nach vorne zu wenig gegangen“, fasste er zusammen. Doch ohne Daniel Schmillen und Felix Hartmann tat sich die SG schwer. Die Elf aus dem Aschaffenburger Stadtteil zog früh, aber glücklich in Führung, was dem Spiel der Gäste nicht behagte.



Zwei der wenigen guten SG-Chancen boten sich Tobias Förster. Zunächst schoss er nach Rückpass neben das Tor (35.). Dann hatte nach Zuspiel Michael Twardys BSC-Torwart Sebastian Dölger gerade noch seine Finger am Ball, als Förster ihn umkurven wollte (67.). Raphael Fuß schoss in der Schlussphase zu harmlos (80.), ehe Kerouad das zweite Tor gelang.

Tore: 1:0 Max Hofestädt (8., abgefälschter Flachschuss aus 30 Metern), 2:0 Adnan Kerouad (84., nach Querpass). Zuschauer: 115.

