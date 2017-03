Schwarzer Tag für Geesdorfs Torwart

Bezirksliga Ost

TSV Münnerstadt – SV-DJK Oberschwarzach 1:2 FC Gerolzhofen – SV Ramsthal 0:2 FC Geesdorf – SV Riedenberg 1:4 FSV Krum – FT Schweinfurt 2:1 TSV Forst – FC Bad Kissingen 1:1 FC Strahlungen – DJK Dampfach 2:3 TSV Gochsheim – TSV/DJK Wiesentheid 4:1 SV-DJK Unterspiesheim – SV Euerbach/Kützberg 0:2

1. (1.) FC Bad Kissingen 21 14 2 5 55 : 32 44 2. (2.) SV Euerbach/Kützberg 20 13 4 3 36 : 12 43 3. (3.) TSV Gochsheim 22 12 4 6 46 : 33 40 4. (4.) SV-DJK Oberschwarzach 22 11 4 7 33 : 28 37 5. (5.) DJK Dampfach 21 11 4 6 41 : 39 37 6. (7.) TSV Forst 21 9 6 6 40 : 30 33 7. (6.) TSV Münnerstadt 22 10 3 9 36 : 31 33 8. (8.) FC Geesdorf 22 8 8 6 36 : 34 32 9. (9.) TSV/DJK Wiesentheid 22 9 5 8 42 : 41 32 10. (10.) SV-DJK Unterspiesheim 22 7 6 9 34 : 39 27 11. (12.) SV Riedenberg 21 6 5 10 35 : 39 23 12. (13.) FSV Krum 20 6 5 9 28 : 37 23 13. (11.) FC Strahlungen 21 6 4 11 25 : 38 22 14. (14.) FT Schweinfurt 22 4 7 11 26 : 43 19 15. (15.) SV Ramsthal 22 6 1 15 24 : 44 19 16. (16.) FC Gerolzhofen 21 4 2 15 25 : 42 14

FC Geesdorf – SV Riedenberg 1:4 (1:0). Als Blitzstarter waren die Geesdorfer unaufhaltsam. Nach sechs Minuten zahlte sich ihr Mut zum Risiko im Führungstor aus. Riedenbergs Versuche waren in der ersten Hälfte ge-gen die gut organisierte und taktisch variable Heimelf immer wieder zum Scheitern verurteilt. Doch trotz allen Sturm und Drangs schaffte es der FC nicht, mit einem zweiten Treffer Ruhe und Sicherheit in sein Spiel zu tragen. So war für die Riedenberger zur Pause nichts verloren.



Bei der Wende unterstützte sie Geesdorfs Torhüter Dominik Holzmann mit einigen unglücklichen Aktionen nach Kräften. Zuerst verließ er ohne Not sein Tor, als ein Riedenberger – eskortiert von einem Geesdorfer Innenverteidiger – auf ihn zukam. Dann griff er nach einer Ecke ins Leere, und schließlich flog ein Direktschuss aus fünfzig Metern – seine Mitspieler hatten im Mittelfeld den Ball verloren – über ihn hinweg. Alle drei Aktionen führten zu Toren, und so sah sich Geesdorf plötzlich 1:3 in Rückstand. Danach gingen die Köpfe nach unten.



Tore: 1:0 Mohamed Rmeithi (7.), 1:1 James Galloway (51.), 1:2 Benedikt Carton (60.), 1:3 James Galloway (70.), 1:4 Christian Dorn (85.). Zuschauer: 85.

TSV Gochsheim – TSV/DJK Wiesentheid 4:1 (0:1). Zur Halbzeit war die Wiesentheider Fußballwelt noch in bester Ordnung. Die Mannschaft verteidigte bis dahin kompakt, stand gut im Raum und fand immer wieder Gelegenheit zum Kontern. Bei einem dieser flinken Vorstöße traf nach gut einer halben Stunde Kai Zierock auch zur Führung für den Außenseiter. Dabei blieb es bis zur Pause.



Aber Gochsheim fasste in der Kabine Mut – und demonstrierte dies auch nach außen. Zur zweiten Hälfte trat das Team mit zwei Wechseln an – und just in jener Formation an, in der es eine Woche zuvor mit 4:0 über Tabellenführer FC Bad Kissingen hergefallen war. Trotzdem dauerte es noch eine Weile, bis das Spiel lief. „Das Tor fiel genau zum richtigen Augenblick“, stellte Trainer Dominik Ruh fest. „Wenn es länger dauert, steht das Spiel auf der Kippe.“



Dem Ausgleich folgte zwei Minuten später das schnelle 2:1. Davon wirkte Gochsheim wie beflügelt. Dem Gast bot sich zwar noch die eine oder andere Chance, aber an den Auftritt der ersten Hälfte kam Wiesentheid nicht mehr heran.



Tore: 0:1 Kai Zierock (31.), 1:1 Nico Kummer (62.), 2:1 Daniel Meusel (64.), 3:1 Daniel Meusel (71.), 4:1 Tino Kummer (85.). Zuschauer: 180.

Restprogramm