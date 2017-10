Schwarzach und Bayern am Tabellenende

Bezirksliga West

TSV Keilberg – SC Schwarzach 2:0 BSC Schweinheim – TSV Rottendorf 1:0 SV Vatan Spor Aschaffenburg – FC Viktoria Kahl 2:1 Bayern Kitzingen – TuS Leider 0:3 SpVgg Hösbach-Bahnhof – DJK Hain abg.

1. (1.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 10 9 1 0 36 : 10 28 2. (2.) FC Viktoria Kahl 10 8 0 2 21 : 8 24 3. (3.) FV Karlstadt 9 6 3 0 18 : 5 21 4. (4.) TuS Leider 10 6 2 2 23 : 8 20 5. (5.) TSV Rottendorf 10 5 2 3 14 : 9 17 6. (6.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 8 5 0 3 19 : 13 15 7. (7.) TSV Uettingen 9 4 2 3 15 : 10 14 8. (12.) BSC Schweinheim 10 3 2 5 13 : 21 11 9. (8.) TuS Frammersbach 8 3 1 4 13 : 14 10 10. (9.) FG Marktbreit/Martinsheim 9 3 1 5 13 : 19 10 11. (10.) TSV Neuhütten/Wiesthal 9 3 0 6 12 : 18 9 12. (11.) DJK Hain 9 3 0 6 10 : 17 9 13. (13.) FC Leinach 9 2 2 5 13 : 23 8 14. (15.) TSV Keilberg 9 2 1 6 9 : 19 7 15. (14.) SC Schwarzach 9 2 0 7 8 : 24 6 16. (16.) Bayern Kitzingen 10 1 1 8 7 : 26 4

TSV Keilberg – SC Schwarzach 2:0 (0:0). Schwarzach gelang in Keilberg nicht der erhoffte Befreiungsschlag und der Anschluss an das Mittelfeld. „Wir haben verdient verloren. Da war kein Aufbäumen“, sagte ein enttäuschter Co-Trainer Jan Hinrichs. Keilberg agierte mit langen Bällen. Bis zur Pause hielten die Gäste noch dagegen und wären fast durch einen Freistoß von Fabian Rabenstein in Führung gegangen. Aber Keilbergs Torwart Christopher Klein parierte glänzend und bewahrte seine Mannschaft vor dem Rückstand. Auf der Gegenseite hatte Keilberg eine Großchance durch Timo Günther, die vergeben wurde. Nach der Pause verlor Schwarzach seine Linie und hielt nicht mehr dagegen. Zwar hatten die Schneider-Schützlinge durch Dominik Laudenbach noch einen gefährlichen Schuss, aber das war es auch schon mit den Offensivbemühungen in der zweiten Hälfte. Nach einem Einwurf für Keilberg war die Abwehr von Schwarzach einen Moment nicht im Bilde, was die Gastgeber zur Führung durch Raphael Bott nutzten. In den Schlussminuten spielte Schwarzach auf Abseits, doch das ging schief. Erneut war es Raphael Bott, der mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung sorgte. Schwarzach ist auf den vorletzten Platz abgerutscht und muss aufpassen, nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.

Tore: 1:0 Raphael Bott (70.), 2:0 Raphael Bott (84.). Zuschauer: 140.

Bayern Kitzingen – TuS Leider 0:3 (0:1). Die Leidenszeit der Bayern geht weiter. Nach wie vor wartet der Landesliga-Absteiger auf seinen zweiten Saisonsieg. Zwar sah Sportleiter Kabil Jabiri eine Leistungssteigerung gegenüber dem Auftritt in Markbreit, aber das genügte nicht, um gegen Leider bestehen zu können. Die Gäste steckten auf der Autobahn im Stau, wodurch die Partie auf dem Bayernplatz mit einigen Minuten Verspätung begann. Der Start war für die Hausherren wenig verheißungsvoll. Bereits nach einer guten Viertelstunde gerieten sie durch ein Eigentor von Benedikt Straßberger in Rückstand. „Uns fehlt einfach auch einmal das Glück, um in so einem Spiel in Führung zu gehen“, sagte Jabiri. Aber die „Hundertprozentigen“ Gelegenheiten hatten die Bayern während der gesamten Partie nicht. Da waren einige Möglichkeiten und Halbchancen, aber das ist einfach zu wenig. Die Vorentscheidung fiel dann schon kurz nach der Pause. Nach einem Gestocher im Strafraum fiel der Ball Julian Hussy vor die Füße, der einschob. Torwart Florian Nöth sah dann noch nach mehrmaligem Reklamieren die gelb-rote Karte. Das 0:3 besorgte erneut Julian Hussy.

Tore: 0:1 Benedikt Straßberger (17., Eigentor), 0:2 Julian Hussy (55.), 0:3 Julian Hussy (81.). Gelb-Rot: Florian Nöth (Bayern), Reklamieren (79.). Zuschauer: 90.

Restprogramm