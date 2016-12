Schiedsrichter dringend gesucht

Wenn schon Fußballer am Werk sind, dann richtig: Ein Fußballspiel dauert mit Pause für gewöhnlich eindreiviertel Stunden. Kein Wunder also, dass die Winter-Spielgruppentagung des Kreises Schweinfurt im schön hergerichteten und voll besetzten Sportheim des Türkiyemspor-SV 12 um 19.15 Uhr startete und um 21 Uhr ohne Nachspielzeit beendet war. Dabei hatten die Funktionäre mit ihren Vereinsvertretern eine ganze Menge zu besprechen, gleichwohl gab's nichts Kontroverses von Seiten der Klubs.

Kreisspielleiter Gottfried Bindrim und Spielgruppenleiter Ludwig Kuhn waren schnell fertig. „Wir sind zufrieden mit Euch“, so Bindrim. Bisher sei es eine ruhige Runde mit wenigen Spielausfällen. Bindrim appellierte an die Vereine, das noch spielfreie Osterwochenende für Nachholspiele zu nutzen. Nach knapp fünf Minuten übernahm der Schweinfurter Schiedsrichter-Chef Horst Knorp. Dessen Vortrag dauerte dann etwas länger, das Thema war aber auch eines, das man intensiver diskutieren muss. 351 aktive Schiedsrichter hat der Fußballkreis im Moment. Bei 162 Vereinen und 320 zu besetzenden Spielen pro Wochenende kann man sich leicht ausrechnen, dass es zu wenig Unparteiische gibt. „Viele pfeifen zwei bis drei Spiele am Wochenende“, erklärte Gottfried Bindrim. Und Knorp appellierte eindringlich an die Vereine, das Nachwuchs-Problem gemeinsam mit den Schiedsrichtergruppen Schweinfurt, Haßberge und Gerolzhofen in den Griff zu bekommen. Dass man das eine oder andere B-Klassen-Spiel auch in der Rückrunde nicht wird besetzen können, ist absehbar. „Helft uns und helft Euch“, forderte Knorp. Bei den Haßfurter Schiedsrichtern musste kürzlich ein Anfängerkurs abgesagt werden, obwohl man ein attraktives Programm mit Trainingslager in Fürth und Besuch eines Zweitligaspiels im Angebot hatte. In Gerolzhofen kamen kürzlich nur noch sieben Teilnehmer statt wie sonst üblich 20 bis 25. „Die Vereine kostet jeder fehlende Schiedsrichter richtig Geld“, betonte Knorp. Er forderte die Anwesenden auf, gemeinsam die Misere zu bekämpfen.

Sportgerichts-Beisitzer Robert Markert zog gewohnt launig Bilanz, ließ es aber auch nicht an Deutlichkeit fehlen: „24 Vergehen von Spielern gegen Schiedsrichter sind zu viel, da werden die Strafen in Zukunft nach oben gehen.“ Auch 51 Spielausfälle seien zu viel, vor allem wenn es einen Verein mehrfach trifft: „Da haben die Vereine die Bratwürste mal schnell umsonst gedreht.“ Ausführlich vorgestellt wurde das Liveticker-Modul des BFV vom Würzburger Kreisspielleiter Marco Göbet, der an die Vereine appellierte, sich der Technik nicht zu verschließen. Pflicht allerdings wird der Liveticker auf Kreisebene in Schweinfurt nicht, nur ab Bezirksliga aufwärts muss getickert werden.