Schafft Etwashausen den Durchmarsch?

Ist nach diesem Spieltag für Etwashausens Tischtennis-Männer sogar mehr als der Relegationsplatz möglich? Die Frage stellt sich, weil der bisher so souverän aufgetretene und nach 15 Spielen verlustpunktfreie Tabellenführer TV Hilpoltstein II zwei Spiele am Stück verlor.



Binnen 24 Stunden ist der Vorsprung der Mittelfranken auf Etwashausen auf einen Zähler geschrumpft. Dem 1:9 am Samstag in Rugendorf folgte am Sonntag eine umkämpfte 7:9-Niederlage im Spitzenspiel beim TV Etwashausen. Im letzten Spiel in Tiefenlauter kann sich die Zweitliga-Reserve am 15. April keine Niederlage erlauben – wenn Etwashausen seine beiden Heimspiele am selben Tag gegen Eschau und Altdorf gewinnen sollte.

Nichts ist manchmal auch im Tischtennis so, wie es auf den ersten Blick erscheint. Während den erneut ohne den verletzten Jens Jung angetretenen Kitzingern der klare Sieg in Effeltrich zuzutrauen war, kommt der gegen den Spitzenreiter nicht unbedingt erwartet. Der Samstags-Erfolg war dabei härter umkämpft als es die nackten Zahlen Glauben machen wollen. Der wiedergenesene Torsten Küster wurde nach seinem Achillessehnenriss in Einzel und Doppel eingesetzt und war an drei der vier gegnerischen Punkte beteiligt. Seine momentan gute Form unterstrich dagegen Bastian Herbert. Der 16-Jährige erwies sich in seinen beiden Einzeln als nervenstark und siegte jeweils im fünften Satz.

An der Seite von Felix Günzel sorgte Herbert gegen Hilpoltstein für den Siegpunkt im Schlussdoppel. Eine starke Vorstellung im Einzel lieferte gegen die Mittelfranken aber auch Radu Botos. Er steuerte zwei der neun TVE-Punkte bei.

Die Statistik der Spiele DJK Effeltrich II – TV Etwashausen 4:9 (19:33-Sätze) Mill/Götz – Kamil Michalik/Christoph Sasse 12:14, 8:11, 11:8, 7:11 Ziegler/Späth – Bastian Herbert/Felix Günzel 5:11, 6:11, 8:11 Jost/Rackelmann – Torsten Küster/Radu Botos 11:8, 5:11, 11:8, 11:9 Ziegler – Herbert 11:6, 11:6, 2:11, 6:11, 4:11 Mill – Michalik 6:11, 9:11, 6:11 Jost – Sasse 11:4, 10:12, 11:9, 6:11, 11:5 Rackelmann – Günzel 9:11, 11:9, 11:13, 11:9, 11:8 Götz – Botos 14:12, 7:11, 9:11, 11:8, 6:11 Spätz – Küster 8:11, 11:4, 11:7, 11:9 Ziegler – Michalik 8:11, 3:11, 3:11 Mill – Herbert 11:9, 10:12, 7:11, 11:6, 9:11 Rackelmann – Sasse 8:11, 7:11, 7:1 TV Etwashausen – TV Hilpoltstein II 9:7 (32:28) Herbert/Günzel – Hegenberger/Danzer 14:12, 11:7, 11:4 Michalik/Sasse – Golavsek/Hörmann 11:6, 11:8, 11:8 Röder/Botos – Bannout/Mahroum 9:11, 5:11, 6:11 Michalik – Hörmann 5:11, 11:4, 13:11, 13:11 Herbert – Golavsek 9:11, 4:11, 12:14 Günzel – Bannout 6:11, 11:6, 11:4, 8:11, 11:7 Sasse – Hegenberger 2:11, 11:6, 9:11, 9:11 Röder – Danzer 7:11, 11:4, 11:7, 9:11, 8:11 Botos – Mahroum 17:15, 11:13, 11:8, 11:7 Michalik – Golavsek 6:11, 11:7, 11:4, 16:14 Herbert – Hörmann 11:9, 11:8, 14:12 Günzel – Hegenberger 11:8, 6:11, 10:12, 5:11 Sasse – Bannout 8:11, 7:11, 11:6, 7:11 Röder – Mahroum 9:11, 4:11, 7:11 Botos – Danzer 11:9, 11:5, 11:7 Herbert/Günzel – Golavsek/Hörmann 8:11, 6:11, 12:10, 11:5, 11:7

Bayernliga Nord Männer

