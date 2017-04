Rmeithi trifft

Bezirksliga Ost

FC Bad Kissingen – SV Riedenberg 0:1 SV-DJK Unterspiesheim – TSV Münnerstadt 2:3 FC Gerolzhofen – SV Euerbach/Kützberg 1:4 SV Ramsthal – TSV/DJK Wiesentheid 3:1 FSV Krum – FC Strahlungen 3:1 TSV Gochsheim – DJK Dampfach 2:2 TSV Forst – SV-DJK Oberschwarzach 1:1 FC Geesdorf – FT Schweinfurt 1:0

1. (1.) SV Euerbach/Kützberg 25 16 5 4 46 : 14 53 2. (2.) FC Bad Kissingen 26 14 3 9 58 : 39 45 3. (3.) SV-DJK Oberschwarzach 26 13 6 7 41 : 34 45 4. (4.) DJK Dampfach 25 13 6 6 49 : 43 45 5. (5.) TSV Forst 26 12 8 6 47 : 34 44 6. (6.) TSV Gochsheim 26 12 6 8 51 : 43 42 7. (7.) TSV Münnerstadt 26 12 4 10 44 : 39 40 8. (8.) FC Geesdorf 26 10 10 6 40 : 36 40 9. (9.) TSV/DJK Wiesentheid 26 9 6 11 44 : 49 33 10. (10.) FC Strahlungen 26 9 4 13 34 : 45 31 11. (11.) SV Riedenberg 26 8 6 12 40 : 46 30 12. (12.) SV-DJK Unterspiesheim 26 7 6 13 38 : 47 27 13. (13.) FSV Krum 25 7 6 12 35 : 48 27 14. (14.) SV Ramsthal 26 8 3 15 31 : 47 27 15. (15.) FT Schweinfurt 26 5 8 13 31 : 49 23 16. (16.) FC Gerolzhofen 25 6 3 16 32 : 48 21

SV Ramsthal – TSV/DJK Wiesentheid 3:1 (1:1). Es läuft derzeit nicht rund in Wiesentheid. Seit fünf Spielen wartet man nun auf einen Sieg. Durch die Negativserie hat man auf einmal wieder Kontakt zu den Abstiegsplätzen und nur noch einen mageren Vorsprung von drei Punkten. In Ramsthal geriet man durch einen Treffer von Steven Klitzing schon früh in Rückstand. „Wenn man so einfache individuelle Fehler macht, ist es natürlich schwer“, sagte Trainer Stefan Schoeler. Zwar fingen sich die Gäste nach dem frühen Rückstand und spielten ordentlich mit. Kurz vor der Pause gelang Linus Holzmann nach einem Eckball der Ausgleich. Aber kurz nach dem Wiederanpfiff passierte das gleiche Missgeschick wie zu Spielbeginn. Wieder war es Steven Klitzing, der einen Fehler zur erneuten Führung für Ramsthal nutzte. In der Folgezeit waren die Hausherren die bessere Mannschaft. „Die haben uns mit Leidenschaft den Schneid abgekauft.“ Klitzing traf dann noch den Pfosten, und ein Eckball von Ramsthal landete am Lattenkreuz. Schließlich war es wieder Klitzing der mit seinem Treffer zum 3:1 zum Schreckgespenst für Wiesentheid wurde. Wiesentheid fehlte die Durchschlagskraft, der klare Zug zum Tor. Das muss sich in den nächsten Spielen ändern, um nicht noch richtig in den Abstiegssumpf zu geraten.

Tore: 1:0 Steven Klitzing (4.), 1:1 Linus Holzmann (44.), 2:1 Steven Klitzing (48.), 3:1 Steven Klitzing (70.). Zuschauer: 150.

FC Geesdorf – FT Schweinfurt 1:0 (1:0). Knapp aber nicht unverdient behielt Geesdorf gegen die Freien Turner die Oberhand. Bereits in der Anfangsphase hatte Hassan Rmeithi die Chance zur Führung. Frei vor dem Tor traf er aber nur den Innenpfosten. Doch kurz vor der Pause traf er dann doch. Nach einem Freistoß von Simon Weiglein nahm er denn Ball mit der Brust an und sein Seitfallzieher landete zur Führung im Netz. Geesdorf hatte das Spiel kontrolliert und ließ nur eine Möglichkeit zu, die Torwart Dominik Holzmann entschärfte. Nach der Pause wurden dann aber die abstiegsbedrohten Gäste stärker. Sie zeigten ein gutes Spiel, ließen Ball und Gegner laufen und setzten Geesdorf gewaltig unter Druck. Der Ausgleich lag förmlich in der Luft. Aber Geesdorf kam ungeschoren davon. Es wurde erst wieder besser, als man wieder mit zwei Spitzen agierte und den Ball vorne nicht zu schnell verlor.

Tor: 1:0 Hassan Rmeithi (39.). Zuschauer: 90.

Restprogramm

FC 06 Bad Kissingen – SV Riedenberg 0:1 (0:1). Tor: 0:1 James Galloway (37.).

SV-DJK Unterspiesheim – TSV Münnerstadt 2:3 (0:0). Tore: 1:0 Steffen Hein (49.), 2:0 Patrick Wolf (59.), 2:1, 2:2 Simon Snaschel (66., 73.), 2:3 Fuaad Kheder (90. + 2).

FC Gerolzhofen – SV Euerbach/Kützberg 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Florin Popa (7.), 1:1 Timo Jopp (51.), 1:2 Michael Kraus (67.), 1:3 Florin Popa (82./Foulelfmeter), 1:4 Thomas Heinisch (87.).

TSV Gochsheim – DJK Dampfach 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Serkan Yeniay (21.), 1:1, 2:1 Daniel Meusel (54., 64./Elfmeter), 2:2 Bunjamin Fazliu (87.).

TSV Forst – SV-DJK Oberschwarzach 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Mohamed Hamdoun (33.), 1:1 Simon Müller (60.).

FSV Krum – FC Strahlungen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Max Witchen (38.), 2:0 Fabian Dürrbeck (53.), 3:0 Nico Matisse (58.), 3:1 Daniel Schmitt (87.).