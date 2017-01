Reger Betrieb im Talentschuppen

Sie gehören beide zum Kader der Handball-Bayernauswahl, stammen beide aus Marktsteft, sind nahezu gleich groß und von klein auf begeisterte Handballerinnen. Sophie Wendel, 16, und die ein Jahr jüngere Cara Reuthal gelten als weitere Belege der Talentschmiede des TV Marktsteft. Gemeinsam mit der ebenso in die Auswahl berufenen Anna Müller-Scholden, 16, die aus Marktheidenfeld zum TVM gewechselt ist, bilden sie den Rückraum und damit das Herzstück der weiblichen B-Jugend. Mit ihrer Mannschaft wollen sie an diesem Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Günzburg einen wichtigen Schritt zum Titel in der Bayernliga machen.

Gerade Cara Reuthal und Sophie Wendel sind typische Sprosse aus der handballverrückten Stadt am Main. Für sie lag der Handball quasi in der Wiege. Beide stammen aus Sport-Familien, schon ihre Eltern spielten in Marktsteft und engagieren sich auch heute im Klub. Die Brüder spielten ebenfalls Handball. Cara und Sophie waren von klein auf in der Halle dabei, lernten bei den Minis das Handball-ABC. „Ich hätte sagen können, ich will nicht“, erzählt Sophie. „Aber es machte mir Spaß, deswegen stand eine andere Sportart für mich nie zur Debatte.“ Sie besucht derzeit die elfte Klasse am Armin-Knab-Gymnasium, nächstes Jahr ist Abitur – auch in Sport.

Extraschicht am Freitag

Gerade ist Schwimmen an der Reihe, das gehe schon irgendwie. Aber Handball ist ihr lieber. Da reißt sie die anderen mit. „Ich kann nicht ohne Emotionen spielen“, gibt sie zu. „Sophie ist Abwehrchefin und vorne die Spielmacherin. Sie ist schon der Motivator, der die anderen mitzieht“, sagt Cara Reuthal über die Rolle ihrer Kollegin. Cara ist Linkshänderin und ein Jahr jünger, sie gehört im rechten Rückraum zu den Stützen der Mannschaft. Auch sie steht in der Bayernauswahl – zu den zwei Trainingseinheiten im Verein kommt für sie und Sophie freitags eine Extraschicht am Stützpunkt in Erlangen hinzu. Beim Fördertraining sind fünfzehn Talente aus Nordbayern. Dazu steht noch das Spiel am Wochenende an, neben der Schule.

Auf das Training wollen sie nicht verzichten. Der mit Sport ausgefüllte Terminkalender stört sie nicht – immerhin möchten sie ja beide etwas erreichen im Handball. Ihre Marktstefter Mannschaft ist ihnen wichtig. „Wir funktionieren gut als Team und sind Freundinnen“, so Cara. Dass die beiden neben Anna Müller-Scholden die Leitfiguren sind, das Spiel mit ihnen steht und fällt, ist ihnen bewusst. Schließlich bilden sie ja als Trio den Rückraum.

Beim Ländervergleich mit der Bayernauswahl unlängst in Göppingen mussten Cara und Sophie auf den Außenpositionen ran, „das war etwas ungewohnt, macht uns aber nicht so viel aus“, sagt Sophie. Zumindest in der Abwehr durfte sie ihre Lieblingsrolle in der Mitte einnehmen. Beim Vergleich mit den anderen Landesverbänden lief es für die Bayern nicht so toll. Sie landeten – nach zwei Niederlagen am ersten Tag gegen Niederrhein und Hessen – auf Rang elf von zwanzig Verbänden. Das Niveau sei da schon sehr hoch gewesen, meint Sophie. Sie und Cara, würden später auch bei den Frauen gerne höherklassig spielen – am liebsten natürlich in Marktsteft, mit der Mannschaft, die nun in der B-Jugend zusammen ist. „Wir spielen ja nicht von ungefähr Bayernliga“, verkündet Cara forsch. Sie weiß aber, dass da noch manche Hürden dazwischen liegen, etwa das Abitur und das, was danach kommen soll.

„So weit denke ich noch nicht, ich weiß noch nicht, was ich nach der Schule machen werde“, gibt Sophie zu. Handball werde sie sicher weiter spielen. Aktuell zählt für die beiden das Spiel gegen ihren Hauptkonkurrenten, den VfL Günzburg, der noch ohne Verlustpunkt und damit zwei Zähler vor Marktsteft vorne steht. Im Hinspiel bezogen die Marktstefterinnen eine 24:27-Niederlage, die es nun zu Hause auszumerzen gilt. Gewinnen, am besten mit vier Toren Unterschied, lautet das Ziel von Cara und Sophie. Im Zweifel zählt der direkte Vergleich.

Steigerung zu Platz zwei

„Das wird nicht ganz leicht, aber daheim können wir es schaffen“, sagen beide. Sie wissen aber auch: Im Fall einer Niederlage wäre das Thema Meisterschaft vorzeitig erledigt. Nach Platz zwei in Bayern vergangene Saison hinter der HSG Würm-Mitte soll diesmal eine Steigerung folgen – der Titelgewinn.