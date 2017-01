Ratlosigkeit im Kolosseum

„Wenn wir – wie in der Aufsteigersaison – unsere Heimspiele ziemlich gewinnen, können wir den Klassenerhalt schaffen“, prophezeite Uwe Gast, Spielführer von PSW 21 Kitzingen, vor der laufenden Runde in der Landesliga Nord. Doch derzeit kommt Gast nicht als Prophet daher, sondern als ratloser Sportkegler, der sich nicht erklären kann, warum seine Mannschaft ihre bisherige Heimstärke verloren hat.

Freilich stehen die Chancen auf den Klassenerhalt trotzdem gut, denn ebenso überraschend wie die Mannschaft um die Zwillinge Gerhard und Michael Schwarzer nur eines ihrer fünf Heimspiele gewann, fuhren sie bei sechs Auswärtsspielen dreimal als Sieger nach Hause. Unter dem Strich der Saisonhalbzeit steht für die Mannen aus dem Kitzinger Kolosseum bei 8:12-Punkten ein siebter Platz in der Zehner-Liga. Das ist noch kein Freibrief für die ranghöchste Sportkegler-Riege aus unserem Landkreis, denn die hinter ihnen rangierenden Konkurrenten aus Langenzenn, Sandharlanden (beide 7:13) und Weiden (6:14) sind noch in Schlagdistanz.

In den vergangenen Jahren erwiesen sich die Bahnen im Kolosseum für Gäste als schier uneinnehmbare Festung – das war einmal. Denn die bisherige Heimbilanz fällt mit 2:6-Punkten sehr mager aus, während auswärts 6:6-Zähler zu Buche stehen. „Fragen sie mich nicht warum. Ich kann ihnen keine Antwort geben, und wir können es uns selbst nicht erklären“, gibt sich Uwe Gast ratlos. In der Fremde präsentierten sich die Kitzinger mit dem Vater-Sohn-Gespann Siegfried und Christian Bohn dagegen ungewohnt stark. Zuletzt rangen sie sogar dem Tabellenführer SKC Floss ein Unentschieden ab. Von den Holzzahlen ist Christian Bohn mit durchschnittlich 552 Holz pro Auswärtsbegegnung auf Platz 19 bester Kitzinger unter den 60 gewerteten Landesligaspielern. „Der Christian kann heuer das umsetzen, was er im Training schon seit Jahren gezeigt hat“, lobt Uwe Gast seinen Kollegen aus der Kitzinger Siedlung. Christian Bohn kann sich aber dem dubiosen Missstand auch nicht entziehen, dass beim PSW 21 zuhause wenig läuft. Denn in den Heimauftritten hat er nur 507 Holz erzielt, was 45 weniger als die Auswärtsleistung bedeutet. „Wir schaffen daheim pro Mann 15 bis 20 Holz zu wenig. Deswegen fehlen uns in der Mannschaftsleistung bei Heimspielen um die 60 Holz“, rechnet Uwe Gast vor.

Dazu kommt der weg gebrochene Überraschungseffekt aus dem Aufsteiger-Jahr. Außerdem wissen die Gegner jetzt eher, wie sie mit den speziellen Bahnen in Kitzingen umzugehen haben. Die Truppe von PSW 21 hat bisher alle Partien in der gewohnten Besetzung durchgespielt, das heißt mit dem Schwarzers, den Bohns, Uwe Gast und dem 22-jährigen Youngster Marcel Markert. Dass Uwe Gast schon monatelang an einer Achillessehnenverletzung laboriert und auch die Schwarzers von diversen Blessuren geplagt sind, macht die Sache nicht einfacher. Dennoch gibt sich der Spielführer optimistisch. Denn er will sich mit seinen Mitstreitern auf die alte Heimstärke besinnen. Da PSW 21 von den acht ausstehenden Begegnungen noch fünf Heimspiele hat, „können wir das locker packen“, findet Uwe Gast. Gleich die nächsten beiden Begegnungen in diesem Monat könnten mehr als die halbe Miete sein, wenn die Kitzinger im Januar bei Abstiegskonkurrent Sandharlanden antreten und Schlusslicht Weiden empfangen.

Gemäß den Bestimmungen des Bayerischen Sportkegler- und Bowling-Verbandes gibt es einen sportlichen Absteiger in der Landesliga. Da meistens zwei Vereine aus den Regionalligen aufsteigen, dürfte wohl auch der Vorletzte der Landesliga in den sauren Abstiegsapfel beißen müssen. Weil sich mehrere Absteiger aus höheren Ligen negativ auswirken könnten, sollten die Kitzinger mindestens Platz sieben anstreben oder – noch besser – mit Platz sechs auf Nummer sicher gehen. Da die drei vor Kitzingen rangierenden Konkurrenten nur zwei Punkte mehr aufweisen, erscheint die Aufgabe machbar – vor allem wenn die PSW 21-Kegler aus ihrem Spiellokal Kolosseum wieder eine uneinnehmbare Festung machen.

Landesliga Nord Männer