Patrick Karl läuft vorneweg

Wenn etwas Tradition beim Karlstadter Sparkassen-Staustufenlauf hat, dann die Tatsache, dass er stets ein Stelldichein für die Besten aus der regionalen Laufszene ist. So auch bei der 27. Auflage, denn mit dem deutschen Juniorenmeister und Vize-Junioren-Europameister Patrick Karl vom TV Ochsenfurt war nicht nur das hoffnungsvollste Hindernisnachwuchstalent Deutschlands am Start, sondern fast traditionell auch seine Mutter Christine, die schon mehrfach den Frauenlauf siegreich beendet hatte und diesmal die Altersklasse W 50 für sich entschied.

Klar, dass Patrick Karl dem 15-Kilometer-Lauf seinen Stempel aufdrückte. Doch hatte er mit dem Würzburger Bereitschaftspolizisten und Trainingskameraden Mario Wernsdörfer (LG Bamberg) auch einen nahezu gleichwertigen Konkurrenten mit an den Main gebracht. Und so setzten sich beide frühzeitig vom übrigen Feld in einer fast deklassierenden Art und Weise ab und machten sprichwörtlich ihr Ding. Bereits zur Wende unterhalb der Harrbacher Staustufe war ihr Vorsprung auf knapp zwei Minuten vor der Vierer-Verfolgungsgruppe mit dem Ochsenfurter Manuel Fößel, Rene Amtmann (TSV Thüngersheim), Dominik Ziegler (SG Sparkasse Mainfranken) und Maximilian Kolesch (TV Ochsenfurt) angewachsen.

Mit Rückenwind

Mit dem Wind im Rücken lieferten Karl und Wernsdörfer dann in der zweiten Rennhälfte ihr Meisterstück ab. Auf den letzten beiden Kilometern setzte sich der elf Jahre jüngere Karl dann noch etwas von seinem Mitläufer ab und gewann schließlich in 46:56 Minuten mit einem 16-Sekunden-Vorsprung vor dem ebenfalls glücklichen Wernsdörfer. Damit blieb das Nachwuchstalent zwar deutlich hinter dem immer noch Streckenrekord des Gerbrunners Oliver Dietz mit sagenhaften 44:28 Minuten, doch so weit wollte Karl auch noch nicht hinaus: „So weit bin ich noch nicht, und das ist noch zu früh für mich, da brauche ich noch ein paar Jahre“, meinte er anerkennend. Jedoch war der 20-Jährige vollauf zufrieden mit seinem Ausdauertest: „Absolut zufrieden mit dem Rennen, das hat gepasst, ich gehe zuversichtlich in die nächsten Crossläufe. “ Im Sommer will der Ochsenfurter, der derzeit der Sportfördergruppe der Bayerischen Polizei in Dachau angehört, dann seinen nächsten Coup starten und bei den U-23-Europameisterschaften seine Medaillenkollektion vergrößern.

Für Mario Wernsdörfer indes war der Karlstadter Staustufenlauf ein gelungener Ausdauertest für sein großes Ziel beim Hamburger Marathon im Frühjahr, erstmals unter 2:20 Stunden zu bleiben.

Von derlei hohen Zielen können die schnellsten Frauen des 15-Kilometer-Laufes derzeit nur träumen, jedoch gab es mit dem Sieg von Franziska Krull und der nicht minder starken Leistung der Zweitplatzierten Alma Goller erstmals seit vielen Jahren wieder einen Heim-Doppelsieg für Athletinnen der ausrichtenden LG Karlstadt/Gambach/Lohr. Hier suchte zunächst die erst 17-jährige Alma Goller die Herausforderung und setzte sich an die Spitze des Feldes. „Ich habe sie mal laufen lassen und meinem eigenen Tempogefühl vertraut“, sagte hernach Krull. Denn die jugendliche Herausforderin musste im Laufe des Rennens ihrem hohen Anfangstempo Tribut zollen, und so drehte die auch schon bei unterfränkischen und bayerischen Meisterschaften zu Ehren gekommene Franziska Krull am Ende den Spieß um und siegte in respektablen 61:10 -Minuten dann mit 32 Sekunden Vorsprung vor Goller. „Ich wollte wohl am Anfang etwas zu viel“, meinte die Kitzingerin im Ziel, war aber dennoch wie ihre Konkurrentin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Erfreulich war beim Frauenrennen, dass sich endlich einmal wieder junge hoffnungsvolle Läuferinnen durchsetzten. Immer noch bemerkenswert, dass sich auf Rang fünf mit Patrick Karls Mutter Christine in 68:42 Minuten eine bereits mehrfach siegreiche Staustufenläuferin schadlos hielt.

