Ochsenfurt ist zurück

Drei Jahre nach dem Abstieg in die Bezirksliga haben sich die Handballer des TV Ochsenfurt in Unterfrankens höchster Spielklasse zurückgemeldet. In den beiden vorherigen Jahren hatte es stets eine oder zwei Mannschaften gegeben, die eine Rückkehr der Ochsenfurter verhindert hatten. Nun gelang der Wiederaufstieg in der vergangenen Saison.

Sportlich abgestiegen waren sie damals eigentlich nicht, sondern Opfer einer Entscheidung am grünen Tisch. Da Main-Tauber nach seinem Rückzug aus der Landesliga in der Bezirksoberliga eingegliedert worden war, hatte es vier direkte Absteiger gegeben, Ochsenfurt war als Viertletzter dabei. Mit der jetzigen Rückkehr nach oben war Andreas Schaubs Mission als Trainer beendet, bei der er von den Spielern Markus Klee und Stefan Sennefelder unterstützt worden war. Zur neuen Saison übernimmt der Giebelstädter Alwin Müller den Aufsteiger.

Der 52-Jährige trainierte in den vergangenen Jahren die Frauen in Mainbernheim und Höchberg sowie die Männer in Großlangheim und Giebelstadt. „Wir hatten seit vielen Jahren mit Tobias Schülling, Marco Schuler und Andreas Schaub interne Trainer. Um unseren Jungs einen zusätzlichen Motivationsschub zu geben, haben wir uns nach einer externen Lösung umgeschaut“, sagt Florian Schuler. Mit derart großer Erfahrung an der Seite wollen die Ochsenfurter sich in der Klasse halten. Und die Voraussetzungen dafür stehen so schlecht nicht.

Die Mannschaft ist über die Sommerpause zusammengeblieben. Mit den beiden Verletzten David Büser und Christoph Roth werden allerdings zwei wichtige Spieler fehlen. Ob sie weiter Handball spielen können, stehe in Frage. „Beide waren trotz ihres Alters wichtige Stützen für die Mannschaft“, sagt Schuler, und er weiß um eine schwierige Saison in einem herausfordernden Umfeld: „Unser Ziel ist der Klassenverbleib, alles andere wäre vermessen.“ Neuzugänge hat es beim TVO nicht gegeben, und das war eine bewusste Entscheidung des Klubs. „Wenn Leute ausfallen, füllen wir das Team durch unseren eigenen Nachwuchs auf“, sagt Schuler über den Ochsenfurter Weg, der sich zuletzt als erfolgreich erwiesen hat.