Ochsenfurt bleibt zunächst obenauf

Bezirksoberliga

TV Ochsenfurt – SG Sennfeld/Bergrheinfeld 8:0 TV Unterdürrbach II – TV Ochsenfurt II 3:5 TV Ochsenfurt II – TG Heidingsfeld 2:6 BC Bad Königshofen – TV Ochsenfurt 4:4 TG Veitshöchheim II – BC Bad Königshofen 5:3 TV Marktheidenfeld III – TV Unterdürrbach II 8:0

1. (1.) TV Ochsenfurt 4 3 1 0 27 : 5 7 : 1 2. (3.) TV Marktheidenfeld III 3 3 0 0 20 : 4 6 : 0 3. (2.) BC Bad Königshofen 4 2 1 1 21 : 11 5 : 3 4. (4.) TG Heidingsfeld 3 2 0 1 16 : 8 4 : 2 5. (5.) TG Veitshöchheim II 3 2 0 1 12 : 12 4 : 2 6. (6.) TV Ochsenfurt II 4 1 0 3 7 : 25 2 : 6 7. (7.) SG Sennfeld/Bergrheinfeld 3 0 0 3 3 : 21 0 : 6 8. (8.) TV Unterdürrbach II 4 0 0 4 6 : 26 0 : 8

Drei Punkte für die erste Mannschaft, ein erster Erfolg für die zweite Mannschaft: Mit dieser Ausbeute am Doppelspieltag der Bezirksoberliga durfte Ochsenfurts Badminton-Riege zufrieden sein.



In voller Besetzung war die erste Mannschaft am Samstag in Bad Königshofen angetreten. Sergei Woit und Christian Göbel gewannen souverän ihr erstes Herrendoppel. Tobias Heck und Stefan Zips im zweiten Herrendoppel mussten sich – wie Hanna Faist und Natalia Woit im Frauendoppel – knapp im dritten Satz geschlagen geben. Während Woit im ersten Herreneinzel leichtes Spiel hatte, bekamen Heck und Zips von ihren Gegnern nichts geschenkt. Beide Partien gingen über drei Sätze: Heck unterlag 17:21, Zips gewann mit 21:19. Dank dem Zweisatzerfolg Christian Göbels und Hanna Faists beim gemischten Doppel reichte es letztlich zu einem 4:4.



Tags darauf ging es in selber Besetzung gegen die Spielgemeinschaft aus Sennfeld und Bergrheinfeld. Die hatte lediglich eine Dame dabei, und so verbuchten die Ochsenfurter von vornherein zwei Siege. Auch die übrigen sechs Spiele gewannen sie sicher. Das 8:0 drückt ihre klare Überlegenheit aus.

Die zweite Garde wurde bei ihrem Gastspiel in Unterdürrbach von den drei Bezirksoberliga-Debütanten Sabine Dacheneder, Jan Kohlhepp und Adnan Alshebli unterstützt. Von den beiden Herrendoppeln und dem Damendoppel gewannen nur Johannes Ort und Marco Metzger. Mit drei klaren Siegen in den Herreneinzeln war das Unentschieden allerdings schon gesichert. Und mit dem Dreisatzsieg von Sabine Dacheneder und Philipp Kraft im gemischten Doppel war das 5:3 gesichert.



Im Heimspiel mit Heidingsfeld verloren Kraft und Ort das erste Herrendoppel nur knapp in drei Sätzen, Jaqueline-Johanna Potempa und Sabine Dacheneder im Damendoppel in zwei. In den Einzeln siegte nur Metzger im dritten Herreneinzel. Der zweite Punkt gelang Stephan Sta-delmann/Marco Metzger im zweiten Herrendoppel. Daraus resultierte am Ende ein 2:6.