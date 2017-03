Ochsenfurt bleibt erster Verfolger

A-Klasse 2 Würzburg

SV Bütthard II – FC Hopferstadt II 2:0 SpVgg Gülchsheim II – SV-DJK Gaubüttelbrunn 2:0 FC Eibelstadt II – SV Gaukönigshofen 0:1 SV Tückelhausen/Hohestadt – TSV Gnodstadt 3:0 SV Fuchsstadt – SV Geroldshausen 0:2 FC Gollhofen – SV Kleinochsenfurt 1:1 Ochsenfurter FV – SV Erlach 4:1

1. (1.) SV Geroldshausen 14 10 3 1 51 : 23 33 2. (2.) Ochsenfurter FV 13 10 1 2 39 : 17 31 3. (3.) SV Gaukönigshofen 14 9 1 4 27 : 16 28 4. (5.) SV Tückelhausen/Hohestadt 14 7 4 3 27 : 22 25 5. (4.) SV Fuchsstadt 15 7 2 6 35 : 31 23 6. (7.) FC Gollhofen 15 6 2 7 30 : 35 20 7. (6.) FC Eibelstadt II 14 5 4 5 31 : 22 19 8. (9.) SpVgg Gülchsheim II 14 6 1 7 22 : 32 19 9. (8.) FC Hopferstadt II 13 4 5 4 20 : 22 17 10. (10.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 14 4 2 8 35 : 38 14 11. (13.) SV Bütthard II 14 4 2 8 28 : 42 14 12. (11.) TSV Gnodstadt 14 4 1 9 19 : 39 13 13. (12.) SV Erlach 13 3 2 8 25 : 37 11 14. (14.) SV Kleinochsenfurt 15 3 2 10 31 : 44 11

Mit dem Ochsenfurter FV und Erlach standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die schon bessere Fußballzeiten erlebt hatten und in höheren Regionen kickten. In dieser Runde gehen beide Kontrahenten getrennte Wege. Während der Ochsenfurter FV als einer der Titelaspiranten gehandelt wird, geht es für Erlach nur darum den Absturz in die B-Klasse zu verhindern.



So war in dieser ungleichen Begegnung der Ochsenfurter FV der klare Favorit, und er wurde seiner Rolle auch gerecht. Bereits zur Pause lag Erlach hoffnungslos mit 0:3 zurück. Ein Schuss von Abdurrahman Mutlu kurz vor der Pause ging nur an die Latte. Erlach, das seit der Winterpause von Dieter Schreiber trainiert wird, gelang durch Raphael Troll noch der Anschlusstreffer, ehe Abdurrahman Mutlu dann noch auf 4:1 erhöhte.

Weil Kleinochsenfurt in Gollhofen einen Punkt holte, ist der SV nun mit Erlach punktgleich, bleibt aber Tabellenletzter. Mit einem Spiel mehr steht Geroldshausen weiter an der Tabellenspitze. Beim Derby in Fuchsstadt behielt der Tabellenführer mit einem 2:0-Erfolg die Oberhand. Gaukönigshofen bleibt weiter am Spitzenduo dran. Mit einem knappen 1:0-Erfolg bei der Reserve von Eibelstadt konnte der Dritte die Heimreise antreten.

Auch Tückelhausen/Hohestadt wahrte seine Chancen und hat sich mit dem klaren 3:0 gegen Gnodstadt in der Spitzengruppe festgesetzt. Der Erfolg stand schon zur Pause fest.

SV Tückelhausen/Hohestadt – TSV Gnodstadt 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Jonas Savickas (5.), 2:0 Daniel Dörr (11., Foulelfmeter), 3:0 Daniel Dörr (44., Handelfmeter).

Ochsenfurter FV – SV Erlach 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Abdurrahman Mutlu (16.), 2:0 Markus Michel (34., Foulelfmeter), 3:0 Oliver Öder (36.), 3:1 Raphael Troll (66.),4:1 Abdurrahman Mutlu (84.). Gelb-Rot: Markus Michel (45., Ochsenfurt), Alexander Troll (80., Erlach).

SV Bütthard II – FC Hopferstadt II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Christian Horster (82.), 2:0 Philipp Beck (90. +2).

SpVgg Gülchsheim II – SV-DJK Gaubüttelbrunn 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Uwe Hirsch (69.), 2:0 Adrian Kömm (72.).

FC Eibelstadt II – SV Gaukönigshofen 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Tobias Seufert (41.).

FC Fuchsstadt – SV Geroldshausen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Bernd Hirsch (18.), 0:2 Philipp Danch (86.).

FC Gollhofen – SV Kleinochsenfurt 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Uwe Lilli (25.), 1:1 Metin Yasar (28.). Gelb-Rot: Yilmaz Eksik (82., Kleinochsenfurt).