Nur haarscharf am Gefängnis vorbei

Als dieser Tage in Rio die Olympischen Spiele über die Bühne gingen, musste ich an die Wettkämpfe in Atlanta denken. Vor zwanzig Jahren feierte der Gigantismus um die fünf Ringe in der US-Metropole fröhliche (oder sollte man sagen: traurige) Urständ. Ich war damals mit zwei Kollegen in Atlanta, dem Hauptsitz des größten Brauseherstellers der Welt. Die Stadt war eine einzige rot-weiß getünchte Partymeile, an jeder Straßenecke gab es die prickelnde schwarze Plörre zu kaufen, die einem am Ende unseres zweiwöchigen Trips aus allen Poren zu sickern drohte.

Trotzdem waren wir ein zumeist gut gelauntes Quartett (Vierte im Bunde war die Frau des einen Kollegen). In Atlanta schien häufig die Sonne, wir hatten Karten für einige Wettbewerbe (Hockey, Handball, Fechten) ergattert und manch nette Bar gefunden, in denen man abends Billard spielen und mit den Einheimischen alkoholfreies Olympia-Bier trinken konnte (das nur wenig genießbarer war als die andere schwarze Brühe). Eines Abends – es war schon dunkel geworden – fuhren wir raus aus der Stadt, wir wohnten nicht mitten in Atlanta, sondern etwa 80 Kilometer außerhalb. Der Highway lag da wie ein begradigter Bach im Betonbett. Wir hatten es nicht eilig, doch der Kollege am Steuer drückte mächtig aufs Tempo.

Grell bunte Leuchtreklamen ließen wir rasant hinter uns, wir waren berauscht (oder erschlagen?) von den Eindrücken eines langen Olympia-Tages; die flirrenden Lichter, die auf einmal hinter uns auftauchten, bemerkten wir erst gar nicht. Aber dem Sheriff dieses Bezirks war kein Entkommen. Er setzte sich mit seinem schwankenden Boliden vor uns und gab uns Zeichen zum Anhalten. Als er mit seiner Taschenlampe in unser Auto leuchtete, hatte er eine Hand immer am Revolver. Er machte kein großes Aufhebens, murmelte etwas von Speedlimit und bat uns höflich, ihm aufs Revier zu folgen. Wir taten ihm den Gefallen.

Die Wache lag ein wenig abseits des Highways, ein idealer Ort, um Verkehrssünder wie uns rasch und unbürokratisch abzufertigen. Doch als wir eintrafen – es mag zehn Uhr in der Nacht gewesen sein –, war das Gebäude menschenleer. Nach einiger Zeit kam über eine Treppe des Raumes ein älterer Herr nach unten geschlurft. Er sah verschlafen aus, und ich glaubte, unter seiner Kleidung einen Pyjama zu erkennen. Seine Dienstwohnung schien direkt über der Wache zu liegen. Die beiden Ordnungshüter tauschten kurz ein paar Nettigkeiten aus, dann war der eine, der uns aufgegriffen hatte, schon wieder in die laue Nacht entschwunden und in seinem Streifenwagen weggebraust.

Der andere war plötzlich hellwach. Er eröffnete uns, dass an der Stelle, an welcher sein Kollege uns abgepasst hatte, nur 55 Meilen zulässig seien. Wir hätten es dort auf 91 Sachen gebracht. Okay, meinten wir, wir seien Touristen und hier wegen Olympia, da könne man doch mal ein Auge zudrücken. Das interessiere ihn nicht, sagte der ältere Herr. Er sprach nun sein Urteil: 450 Dollar! Sofort und in bar zu entrichten. Das, äh, gehe nicht, sagte unser Chor. So viel hätten wir nicht dabei.



Zahlen oder Knast! Er deutete auf den fahl ausgeleuchteten Trakt im hinteren Teil des Gebäudes. Ich begann, auf ihn einzureden. Irgendwann war er bereit, gegen Abgabe unserer Reisepässe die Zahlung bis zum nächsten Tag auszusetzen. Es war mittlerweile Mitternacht, der ältere Herr schien müde und sanftmütig geworden. Die weitere Fahrt nach Hause setzte ich mich ans Steuer.