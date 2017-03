Noch ein Angriff vor dem Rückzug

Bevor Sebastian Wirsching seinen Rückzug als Spieler aus der „ersten Garnitur“ der FG Marktbreit/Martinsheim (5./31 Punkte) vollziehen will, möchte der momentane Kapitän diese Runde noch einmal in das Rennen ganz vorne in der Bezirksliga eingreifen. „Wir haben die Saison noch nicht abgeschenkt. Wir wissen, dass es bisher nicht optimal gelaufen ist, aber wir versuchen weiter, vorne mitzumischen“, sagt der 35-Jährige. Am Sonntag soll das auch der Derbygast vom SSV Kitzingen zu spüren bekommen, der jeden Zähler im Kampf um den Verbleib in der Liga benötigt.

Wirsching, der aus Biebelried stammt, wechselte einst nach sechs Jahren erste Mannschaft beim SV Erlach zum TSV Sulzfeld, wo er den Wiederaufstieg, dann zwei Jahre Landesliga, samt Abstieg mitmachte.

Mit einigen Sulzfeldern schloss sich Wirsching 2009 der Gemeinschaft aus Marktbreit und Martinsheim an – und blieb. Nun steht für ihn fest, dass er ab dem Sommer kürzer tritt. „Ich spiele seit 1998 bei den Aktiven, war immer jemand, der das mit einhundert Prozent gemacht hat und vieles dem Fußball untergeordnet hat. Irgendwann reicht es dann mal“, begründet Wirsching seinen Entschluss. Er will künftige seine Wochenenden und den Urlaub nicht nur nach dem Fußball-Spielplan richten, nennt er als Hauptgrund. So ganz aufhören wird er nicht. In der Reserve der FG Marktbreit/Martinsheim will er weiterhin kicken, lautet der Entschluss.

Da hätte die Landesliga schon noch einmal ganz gut in seinen sportlichen Lebenslauf gepasst, doch die Fußballgemeinschaft scheiterte vorigen Sommer ja in der Relegation am großen Sprung. Darüber ist Sebastian Wirsching gar nicht so traurig. Natürlich müsse man so eine Chance wahrnehmen, wenn sie sich biete. Doch das wäre nicht so einfach zu stemmen für den Klub. „Das wäre vom Kader her schon eine große Herausforderung“, weiß er um die Verhältnisse im Verein. Wirsching betrachtet es auch aus den Augen der Verantwortlichen, schließlich ist er Schriftführer bei der Fußballgemeinschaft mit Martinsheim und seit einem Jahr dritter Vorsitzenger des SC Marktbreit.

Diese Runde dürfte es sowieso nicht einfach werden, den stark besetzten Tabellenführer TSV Lengfeld noch abzufangen, der bereits satte neun Zähler vor Marktbreit-Martinsheim (5./31 Punkte) liegt. Lengfeld habe einen starken, auf nahezu jeder Position doppelt besetzten Kader, weiß Wirsching. Dahinter stehen mit Heimbuchenthal, Frammersbach und Hösbach drei weitere Kaliber im Weg.

Warum reichte diese Runde nach Platz zwei in der Vorsaison nicht für ganz vorne? „Es war klar, dass wir nicht jedes Jahr so eine Saison spielen können. Zumal wir mit Steffen Barthel (zum TSV Abtswind) einen sehr guten Mann verloren haben, der viele Tore geschossen und vorbereitet hat. Das war schon eine entscheidende Personalie.“

Lange Zeit sah es dennoch ganz gut für Marktbreit-Martinsheim aus, bis Anfang Oktober die 2:4-Pleite in Rottendorf passierte. Zwei – aus Wirschings Sicht – fragwürdige Rote Karten trugen ihren Teil dazu bei und brachten die FG insgesamt etwas aus dem Tritt. Bis zum Winter gelangen in sechs Spielen nur noch zwei Siege. Das war zu wenig für ganz vorne.

Zum Auftakt nach der Winterpause musste sich Marktbreit letzte Woche mit einem 0:0 gegen Schweinheim begnügen. Wieder entpuppten sich eine Rote Karte (gegen Daniel Endres) und etwas Pech als Bremse. „Das war nicht das, was wir uns erhofft hatten. Die Winter-Vorbereitung ist eh nicht so optimal gelaufen, wir konnten nur viermal auf Rasen trainieren. Dazu haben wir auf Kunstrasen gespielt, was doch eine Umstellung ist.“

Darüber, wie auch über vieles andere, hat sich Sebastian Wirsching mit Trainer Tobias Jäger und Joachim Hupp ausgetauscht. „Wir besprechen nach den Spielen schon, woran es lag, wie es lief und so“, sagt der Angestellte eines Automobil-Zulieferers. Nach dem Spiel gegen die Siedler hätte er am liebsten nichts zu besprechen mit den beiden. „Es wäre gut, wenn wir mal wieder ein Heimspiel gewinnen“, hofft er.