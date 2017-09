Neuer Kick für die Volkacherinnen

Für Peter Mahler war die Zeit als Trainer „eigentlich schon ein Jahr zu lange“. Er hatte sein Amt bei den Handballerinnen der HSG Volkach schon vor der vergangenen Saison abgeben wollen, aber von seinen Spielerinnen war er noch einmal gedrängt worden, weiterzumachen. Ein letztes Mal. Nun gönnt sich Mahler nach 38 Jahren eine wohlverdiente Pause.

Die einstige Übergangslösung war in den vergangenen sechs Jahren zur Konstanten geworden. Sechs intensive Jahre, in denen er mit seiner talentierten Truppe fast durchgehend auf den Plätzen eins bis drei stand. „Die Mädels brauchten einen neuen Kick. Wir hätten noch eine Saison so weitermachen können, aber am Ende war die Spannung einfach weg“, sagt Mahler. Jetzt müsse sich jede Spielerin neu beweisen, das Training habe neue Inhalte und Methoden – und die Ansprache des neuen Trainers sei eine andere. Er heißt Marcus Müller und trainierte vorher Feuchts Frauen in der Bezirksliga. Per Zufall sind die Verantwortlichen auf der Suche nach Mahlers Nachfolger auf den 41-Jährigen gestoßen.

Müller ist mit einer Spielerin aus Volkach verheiratet und vorigen November mit der Familie in die Weinstadt gezogen. In seiner neuen Heimat würde er gerne auch noch den einen oder anderen Ball selbst werfen. Nach zwanzig Jahren als Trainer sind die unterfränkischen Hallen für ihn Neuland. Besser kennt er bereits seine Mannschaft. „Das ist ein eingeschworener Haufen und als Team so gefestigt, dass ich nur an einzelnen Schräubchen drehen muss.“ Die Vorbereitung bot Licht und Schatten, die Halle war einen Monat gesperrt, und so stand die intensivste Phase in den letzten drei Wochen an.

Auf ein Saisonziel möchte Müller sich nicht festlegen – auch wenn im Mannschaftsbogen, den jeder Verein vor der Saison an diese Redaktion zurückschickte, geschrieben steht: Aufstieg. Und unter der Rubrik Meistertipp: HSG Volkach. „Wir wollen uns mit einer solchen Vorgabe keinen Druck machen. Wenn wir jedes Spiel unbedingt gewinnen wollen, werden die Ergebnisse und die Saison entsprechend ausfallen.“ Er möchte den erfolgreichen Volkacher Weg fortsetzen und vor allem junge Spielerinnen einbauen.