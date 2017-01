Mit Frauenpower auf Titelkurs

Es bedurfte mehrerer Anläufe, aber jetzt ist es bald so weit, dass die Marktstefter Luftgewehrschützen mit dem Titel in der Unterfrankenliga den Sprung in die Bayernliga schaffen können, was den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte bedeuten würde. Nach dem Heimwettkampf am Sonntag steht die Riege von Trainer Rainer Bauer mit der immer noch blütenreinen Weste von jetzt 20:0-Punkten an der Tabellenspitze und nur Hubertus Haibach hat noch theoretische Chancen, Marktsteft den Titel streitig zu machen.

Eine Frauenpower und die jugendliche Unbekümmertheit sind zwei Komponenten, die die Marktstefter auszeichnen. Nachdem vor der Runde Lukas Kirchner gegangen war und für ihn Luisa Merkert in der Bierstadt anheuerte, ist Kapitän und Sportleiter Werner Vehe als einziger Mann der Hahn im Korb bei fünf Frauen. Die erst 15-jährige Luisa Merkert folgte vor der Saison ihrer 17-jährigen Schwester Regina nach Marktsteft. Die Mittelfranken-Schwestern aus Hemmersheim sind zwar noch nicht erwachsen, aber sie schießen derart gut, dass die meisten erwachsenen Konkurrenten gegen sie das Nachsehen haben. Luisa Merkert ist nicht nur eine Ergänzung, sondern wie sich Werner Vehe und Rainer Bauer erhofft hatten, eine Verstärkung. Sie schießt mit ihren erst 15 Lenzen auf einem Niveau mit Tanja Vehe. Keine Mannschaft in der Liga ist auf den Positionen vier und fünf so stark aufgestellt wie die Marktstefter – sehr zur Freude von Schützenmeister Achim Krämer. „Das ist mir egal, wer neben mir schießt“, antwortet Luisa Merkert in ihrer jugendlichen Unbekümmertheit. Dabei war es diese Saison eine neue Erfahrung für sie, Duelle bestreiten zu müssen. Die gibt es nämlich erst ab der Unterfrankenliga aufwärts. Als hätte sie nie etwas anders gemacht, steht das Team-Küken unbedarft im Schießstand und sammelt fleißig Punkte.

Am Sonntag bezwangen die Marktstefter zuhause Kleinrinderfeld und Schimborn jeweils glatt 5:0 und marschieren mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Titel. Morgens vermochten die Gastgeber nicht zu glänzen, siegten aber sehr souverän. Tanja Vehe gewann ihr Duell mit acht Ringen Vorsprung. Alle anderen Marktstefter siegten noch höher. Lobte Trainer Rainer Bauer schon gegen Kleinrinderfeld eine prima Zuschauer-Unterstützung, so schwappte die Stimmung hinter den Schießständen gegen Schimborn in noch höhere Dimensionen. „Die Zuschauer haben Rabatz gemacht und uns noch mehr beflügelt“, stellte Werner Vehe fest. Mit dem Stimmungspegel schnellte auch der Leistungslevel in die Höhe. Tanja Vehe brachte mit 383 Ringen eine ordentliche Leistung und distanzierte ihre Gegnerin um 15 Ringe, wurde aber von allen Mannschaftskollegen übertrumpft. Eine famose Vorstellung bot Regina Merkert, die 396 von 400 möglichen Ringen erzielte und Pate stand für eine Rekordmarke ihrer Mannschaft.

Dass diese Top-Leistung keine Eintagsfliege war, bezeugt die Einzel-Rangliste der Liga. Denn Regina Merkert belegt in der Einzelwertung der Liga hinter der Haibacherin Michelle Find den zweiten Platz mit einem Schnitt von 389,80 Ringen, gefolgt von ihrer Mannschaftskollegin Anna-Maria Gnebner mit 388,5 Ringen. Da muss Werner Vehe, der einst in Schweinfurt höherklassige Erfahrung sammelte, aktuell mit Rang drei in der Mannschaftssetzliste vorlieb nehmen. Trainer Rainer Bauer sieht diese Konstellation freilich positiv, denn Vehe bewegt sich seit geraumer Zeit auf demselben Level, nur haben ihn seine Mannschaftskolleginnen mittlerweile halt übertrumpft.

Die Teilnahme an der Bayernliga-Qualifikation und den Unterfrankenliga-Titel können die Marktstefter um Anna-Maria Gnebner und Laura Mainhart beim nächsten Wettkampf am 12. Februar in Haibach vorzeitig perfekt machen. Gewinnen sie gegen die Gastgeber und direkten Verfolger, würde Marktsteft uneinholbar vorne liegen. Dann hätten sie nicht nur sechs Punkte Vorsprung in der Tabelle, sondern noch einen uneinholbaren Einzelpunkte-Wert. Die Riege von Rainer Bauer ist diese Runde das stärkste Kollektiv der Liga, was der Schlüssel sein dürfte, um in Haibach das Meisterstück zu machen.

Luftgewehr Unterfrankenliga

BSG Schweinfurt – SV Waltershausen 4:1 SG Marktsteft – SV Kleinrinderfeld 5:0 Hubertus Haibach – SV Vormwald 5:0 SG Glattbach – SV Schimborn 3:2 SV Kleinrinderfeld – SG Glattbach 2:3 Hubertus Haibach – SV Waltershausen 5:0 BSG Schweinfurt – SV Vormwald 5:0 SG Marktsteft – SV Schimborn 5:0

1. (1.) SG Marktsteft 10 10 0 0 44 20 : 0 2. (2.) Hubertus Haibach 10 8 0 2 37 16 : 4 3. (3.) SG Glattbach 10 7 0 3 27 14 : 6 4. (4.) BSG Schweinfurt 10 6 0 4 27 12 : 8 5. (5.) SV Kleinrinderfeld 10 3 0 7 20 6 : 14 6. (6.) SV Vormwald 10 3 0 7 15 6 : 14 7. (7.) SV Schimborn 10 2 0 8 18 4 : 16 8. (8.) SV Waltershausen 10 1 0 9 12 2 : 18