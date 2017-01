Mensch Mayer oder das Ende einer Ära

Manchmal staunt man, was alles in so eine Woche passt. Kerber raus bei den Australian Open, die deutschen Handballer raus bei der WM, und Gabriel raus aus dem Rennen ums Kanzleramt: Obwohl: Gabriel hat ja von sich aus aufgegeben, um es sich bequem zu machen in der Sänfte des deutschen Außenministers. Immer schön, wenn man die Wahl hat.



Sein Entschluss, nun doch nicht King of Kotelett werden zu wollen, wie dies der ebenfalls aus der ersten Reihe geschiedene Stefan Raab einmal nannte, drang zu früh ans Licht: Gabriel hatte sich in einer Art Sternstunde einem Magazin anvertraut – etliche Genossen hielten das für keinen sonderlich brillanten Moment. Aber wie hieß es so schön: Nicht die etwas eigenwillige Art seines Rückzugs wird bleiben, sondern dessen Wirkung.

Gleiches könnte man vom Schritt eines anderen Mannes sagen. Hans Otto Mayer ist gegangen als Vorsitzender des SV Erlach. Unsere Wege kreuzten sich erstmals gegen Ende der achtziger Jahre. Da war er schon gut 15 Jahre im Amt. Die Spätgeborenen werden sich an keinen anderen Vorsitzenden dieses Klubs erinnern – sie müssen geglaubt haben, dieser Posten werde auf Lebenszeit vergeben, so wie die Richterstellen am amerikanischen Supreme Court. Mag er auch immer damit kokettiert haben, dass er im Amt nicht sterben wolle und mal wieder das Ende seiner Ägide ankündigte: Er machte es dann doch noch mal.

Jetzt aber ist Schluss, und das kam ähnlich überraschend wie Gabriels Paukenschlag in Berlin. Vor zwei Wochen ist Mayer also zurückgetreten. Sein Nachfolger hört gleichfalls auf den Namen Meyer, Vorname Harald, nicht verwandt mit dem gleichnamigen Redakteur dieses Hauses. Zu viele Mitglieder waren offenbar nicht länger bereit, dem Kurs ihres Vorsitzenden zu folgen.



Mayer ist das, was man in der Politik einen Realo nennt, einer, der die Augen nicht verschließt vor den Wahrheiten auf dem Platz, und die sehen auch in Erlach düster aus. Einen aus der Zeit Gefallenen nennen ihn seine Kritiker. In Wahrheit sind sie die grenzenlosen Romantiker. Sie hängen einer Zeit an, die es nicht mehr gibt.

Der SV Erlach ist an einem Punkt, an dem er sich zur Sicherung seines Spielbetriebs Partner suchen müsste. Doch die neue Führung möchte den Klub aus sich selbst heraus erneuern. „Viel Glück“ wünscht Mayer diesen Visionären, die er für Träumer hält. Ihr (geistiger) Anführer: ein sprachgewaltiger Narziss, der sich zu groß ist für die kleinen Dinge des Vereins und lieber Politik als graue Eminenz betreibt.



In Erlach ist gerade eine Ära zu Ende gegangen, eine „One-Man-Show“, wie die immer weiter aus der Deckung gekommenen Kritiker dem Ehrenamtler Mayer vorhielten. Nun müssen sie zeigen, dass hinter ihrer ambitionierten Aufbruchsbewegung mehr steckt als die pure Lust an der Opposition.