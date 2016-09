Meilenweit vom Vorjahr entfernt

Mit den besten Erinnerungen war Maximilian Götz an den Nürburgring zurückgekehrt. Schließlich hatte er in der vergangenen Saison in der Eifel sein bislang stärkstes Wochenende als Fahrer in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft erlebt. Er war auf den Plätzen fünf uns sechs gelandet und mit insgesamt 18 Punkten belohnt worden. Platz zehn und 23 waren Ausbeute in diesem Jahr. Mehr als einen Zähler gab es dafür nicht.

Auch wenn es im ersten Rennen für den Punkt reichte, war der Uffenheimer mit seinem Abschneiden nicht zufrieden. „Im vergangenen Jahr war ich in beiden Qualifyings unter den besten Acht und beendete die Rennen auf den Rängen fünf und sechs. Mit ähnlichen Erwartungen bin ich auch diesmal angereist. Es wollte aber nichts zusammenlaufen. Die Balance des Autos hat mir von der ersten bis zur letzten Runde auf dem Kurs Schwierigkeiten bereitet. Jetzt heißt es aber, das Wochenende abzuhaken, zu analysieren, woran es gelegen hat und nach vorne zu blicken“, zog der 30-Jährige ein selbstkritisches Fazit.

Mit dem zehnten Platz im ersten Rennen war er natürlich zufrieden, wenngleich er eine bessere Platzierung für möglich gehalten hat. „Ich habe am Start so gut reagiert, dass ich dachte, es wäre ein Frühstart gewesen. Deshalb habe ich den Start kurz abgebrochen und dadurch zwei Positionen verloren – das war etwas ärgerlich. Als ich schließlich nach einigen Runden wieder zurück auf Position zehn war, musste ich mich nach hinten verteidigen. Dabei hat mein Auto leider etwas abbekommen. Danach wurde es schwierig. Berechnet man all diese Faktoren mit ein, war Rang zehn okay.“

Maximilian Götz schaut voraus, denn bereits in zwei Wochen findet auf dem Hungaroring in Ungarn der vorletzte Lauf statt, ehe die DTM-Serie 2016 am 15./16. Oktober mit dem Finale in Hockenheim endet. Götz ist noch nie auf dieser Strecke gefahren, will sich aber im Vorfeld viele Videos auf Youtube ansehen und ein bisschen auf der Spielkonsole üben. „Weil der Kurs neu asphaltiert wurde, wird es gewissermaßen für alle Fahrer eine Premiere“, glaubt der Uffenheimer.