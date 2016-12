Marktsteft trefflich dem großen Ziel entgegen

Die Marktstefter Luftgewehrschützen haben ihre Ausgangslage weiter verbessert. Vor heimischer Kulisse im Saal des Schützzenhauses, in dem die Stände eigens für die Unterfrankenliga-Wettkämpfe aufgebaut werden, bezwang der Tabellenführer zwei seiner direkten Konkurrenten. In der Tabelle hat die Frauschaft – Werner Vehe ist der einzige Mann – mittlerweile vier Zähler Vorsprung. Das Saisonziel, die Aufstiegsrunde zur Bayernliga, ist in greifbarer Nähe.

Auf Position 2 schoss die junge Gelchsheimerin Regina Merkert wieder einmal am schnellsten und verließ mit 388 Ringen den Stand. Ihr Gegner, der deutlich langsamer agierte, hielt dem Druck jedoch stand und entschied den Vergleich mit 391 Ringen für sich. Tanja Vehe auf Position 4 lieferte einen soliden Wettkampf und holte ungefährdet den ersten Punkt für ihre Mannschaft.

Werner Vehe ging auf Position 3 an den Stand. Nach schwachem Start und Rückstand legte er an Tempo zu und setzte so seine Gegnerin unter Druck. Dies zahlte sich schließlich aus (383:381). Wieder am Start war Laura Mainhart an Position 5. Sie demonstrierte von Anfang an ihre Überlegenheit und sorgte für den dritten Zähler. An Position 1 bestritt Anna Maria Gnebner das Spitzenduell mit Michael Weibert. Die Marktstefterin legte einen starken Endspurt hin und schaffte mit den letzten fünf Schützen jeweils 10er, was zum knappen Sieg (387:386) reichte.

Bayernliga-Absteiger Schweinfurt, der in seinem ersten Wettkampf eine empfindliche 0:5-Klatsche gegen den neuen Tabellenzweiten Hubertus Haibach kassiert hatte, war der zweite Marktstefter Gegner. Es entwickelte sich vor vollem Haus ein spannender und hochklassiger Wettkampf, in dem erneut Regina Merkert mit ihrer Schnelligkeit verblüffte. Diesmal zielte sich auch noch genauer und verließ als klare Siegerin (392:386) den Stand. Als zweite beendete Merkerts jüngere Schwester Luisa an Position 5 ihren Auftritt. Starke 390 Ringe und ein überlegener Erfolg zauberten ihr ein Strahlen ins Gesicht. Für den entscheidenden dritten Punkt sorgte Werner Vehe. Wie am Vormittag lag er nach zwei Runden zurück und zog wieder das Tempo an. Mit zwei 99-er-Serien steigerte er sich auf 389 Ringe und hielt seine Schweinfurter Konkurrentin sicher in Schach.

Auf Position 4 trat Tanja Vehe an, die nicht in den Wettkampf fand und verlor. Den zweiten Schweinfurter Sieg ermöglichte Anna-Maria Gnebner an Position 1. Hatte sie gegen Glattbach noch mit einem Ring gewonnen, kassierte sie diesmal eine Zwei-Ring-Niederlage. Am Gesamtsieg ihrer Mannschaft änderte dies aber nichts mehr.

Weiter geht die Runde für Tabellenführer Marktsteft am 22. Januar. Gegner sind Kleinrinderfeld und Schimborn. Erneut wird dann der Saal des Marktstefter Schützenhauses zu einer Wettkampfstätte umgebaut werden.

Luftgewehr Unterfrankenliga

SG Marktsteft – SG Glattbach 4:1 SV Kleinrinderfeld – SV Schimborn 2:3 Hubertus Haibach – BSG Schweinfurt 5:0 SV Waltershausen – SV Vormwald 3:2 Hubertus Haibach – SG Glattbach 3:2 SV Vormwald – SV Schimborn 3:2 BSG Schweinfurt – SG Marktsteft 2:3 SV Kleinrinderfeld – SV Waltershausen 4:1

1. (1.) SG Marktsteft 8 8 0 0 34 16 : 0 2. (3.) Hubertus Haibach 8 6 0 2 27 12 : 4 3. (2.) SG Glattbach 8 5 0 3 21 10 : 6 4. (4.) BSG Schweinfurt 8 4 0 4 18 8 : 8 5. (5.) SV Kleinrinderfeld 8 3 0 5 18 6 : 10 6. (6.) SV Vormwald 8 3 0 5 15 6 : 10 7. (7.) SV Schimborn 8 2 0 6 16 4 : 12 8. (8.) SV Waltershausen 8 1 0 7 11 2 : 14