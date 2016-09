Marktbreit macht im Pokal ernst

Nahezu mühelos hat die FG Marktbreit/Martinsheim das Viertelfinale des Toto-Pokal-Wettbewerbs erreicht. Zwar wehrte sich der Ochsenfurter FV am Mittwochabend auf der heimischen Maininsel nach Kräften. Doch der Tabellenführer der A-Klasse hatte dem aktuellen Zweiten der Bezirksliga West bei der happigen 0:8 (0:5)-Niederlage nur selten etwas entgegenzusetzen. Zufrieden mit der Leistung seiner Elf zeigte sich am Ende nicht nur der Marktbreiter Trainer Tobias Jäger. Auch der Ochsenfurter Patrick Gutknecht mochte unter den gegebenen Umständen nicht zu sehr mäkeln.

Beide Mannschaften waren ungeschlagen in das Nachbarschaftsduell unter Flutlicht gegangen So führt der OFV nach vier Siegen souverän in der A-Klasse 2, während die Marktbreiter mit sechzehn Zählern aus den ersten sechs Partien Platz zwei der Bezirksliga-Tabelle besetzen und sich zuletzt in bestechender Form zeigten. In dieser Verfassung präsentierten sich die Mannen um Spielertrainer Tobias Jäger trotz der beruflichen Ausfälle von Joachim Barthel, Lorenz Reichherzer und Daniel Endres dann auch auf der Maininsel. Von der ersten Minute an dominierten sie die Partie. Sie ließen Ball und Gegner laufen, vor allem die agilen Flügelspieler Lawrence Uwalaka und Rainer Radlinger bereiteten den Hausherren immer wieder große Probleme.

„Wir haben phasenweise gut dagegengehalten und erfolgreich gestört.“ Ochsenfurts Trainer Gutknecht nach dem 0:8 gegen Marktbreit

Erste Tormöglichkeiten Uwalakas blieben noch ungenutzt, doch schon nach acht Minuten traf Radlinger zur Führung. Marktbreit spielte wie aus einem Guss gegen deutliche unterlegene Ochsenfurter, die dem Bezirksligisten in dessen aktueller Form kaum etwas entgegenzusetzen vermochten. Bis Mitte der ersten Hälfte erhöhten Sebastian Wirsching (15.) und Julian Schuhmann (23.) den Vorsprung auf 3:0. Die Partie war damit schon früh entschieden, Ochsenfurts Moral aber noch nicht gebrochen. Fast wäre Panagiotis Kritsiniotis der Ehrentreffer der Gastgeber gelungen. Sein Freistoß knallte an die Querlatte. Auch auf der Gegenseite schepperte es – als Julian Schuhmann den Innenpfosten traf. Dennoch schraubte der Bezirksligist bis Seitenwechsel zwei weitere Male am Ergebnisbrett. Julian Schuhmann und Nico Quentzler erhöhten für die Gäste auf 5:0.

Vom engagierten Auftritt seiner Elf zeigte sich Tobias Jäger angetan. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben zielstrebig nach vorn gespielt und die Treffer schön herauskombiniert“, sagte der Marktbreiter Trainer. Nach der Pause schalteten die Gäste zwei Gänge zurück – ohne allerdings die Kontrolle aus der Hand zu geben. Sie besaßen weiterhin die besseren Tormöglichkeiten.



Dem OFV gelang es in dieser Phase mit viel Einsatz, weitere Treffer zu verhindern, und fast hätte sich die Mannschaft sogar für ihren Aufwand belohnt. Aber Panagiotis Kritsiniotis setzte – im letzten Moment gestört – einen der wenigen gefälligen Angriffe in den Sand und den Ball neben das FG-Tor. „Wir haben phasenweise gut dagegengehalten und erfolgreich gestört, aber man hat den Klassenunterschied gemerkt“, sagte OFV-Trainer Gutknecht über die eindeutigen Verhältnisse.

Als im weiteren Verlauf die Kräfte der Ochsenfurter weiter schwanden und mit der Kondition auch die Konzentration merklich nachließ, zeigte Marktbreit noch einmal seine Klasse, und binnen einer Viertelstunde stand das Endergebnis fest. Joachim Hupp mit einem Schuss in die rechte Ecke, Niko Holzberger mit einem Treffer in die linke und Julian Schuhmann im Nachsetzen schraubten das Resultat auf 8:0.



Der A-Klassist hatte eine kleine Lehrstunde erfahren – und doch war Trainer Patrick Gutknecht recht zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Mir stehen momentan kaum mehr als 15 Spieler zur Verfügung. Ich bin mit unserem Abschneiden im Pokal zufrieden, aber für uns zählt die Runde.“ Am Sonntag geht es für die Ochsenfurter zum Absteiger FC Gollhofen. Ähnlich sah die Dinge Tobias Jäger. Sein Team erwartet am Wochenende gegen den TSV Keilberg eine schwere Hausaufgabe.