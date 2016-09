Marktbreit lässt sich nicht stoppen

Zumindest eine Halbzeit lang war das Landkreisderby zwischen Kellerkind Buchbrunn/Mainstockheim und Aufstiegskandidat Marktbreit/Martinsheim nicht so eindeutig, wie es das 0:3 (0:1) suggerieren könnte. „Wir können uns nur selbst aus unserer Lage befreien“, hatte SG-Trainer Oliver Bayer zuvor erklärt. Willens dies zu tun, begannen die als Außenseiter aufblühenden Hausherren engagiert und zeigten keinen Respekt vor dem noch ungeschlagenen Gegner. Als Tobias Förster nach einem langen Pass auf links auch den letzten Gegenspieler abgehängt hatte, traf er mit seinem Schuss nur den entfernten Pfosten. „Bei uns fallen derzeit sämtliche Fußballweisheiten aufeinander“, beklagte Bayer das fehlende Glück im Abschluss.

Auch die nächste Situation gehörte seiner Elf. Als Förster einen Freistoß von links aufs Tor brachte, lenkte ihn Marktbreits Torwart Christian Meyer mit den Fingerspitzen über die Latte. Ein drittes Mal wurde es aussichtsreich, als Michael Twardys einen gegnerischen Rückpass erlief, doch Meyer im Herauslaufen einen Schritt schneller am Ball war. „In dieser Phase kontrollierten wir das Spiel noch nicht gut genug. Wir brauchten einige Zeit, bis wir zu unserer spielerischenLinie gefunden hatten“, stellte Marktbreits Trainer Tobias Jäger fest. Die Seinen bestimmten zwar das Spiel, scheiterten bei ersten Aktionen aber am zu ungenauen Pass nach vorne. Anfangs zischte Joachim Hupps Hereingabe von links quer durch den Strafraum, ohne dort einen Abnehmer zu finden.

Erst als sich der im Mittelfeld lenkende Joachim Barthel den Ball eroberte und ihn zum temporeich gestarteten Rainer Radlinger nach links brachte, wurde es im gegnerischen Strafraum gefährlich. „So eine Situation hatten wir an der Tafel vor dem Spiel noch einmal angesprochen“, sagte Bayer mit Blick auf die Pässe zu den schnellen Außenstürmern. Radlingers ersten Schuss parierte Marco Bischoff, der Angreifer setzte aber nach und schob den Ball im zweiten Versuch am Torhüter vorbei. Marktbreit hatte mit der ersten zu Ende gespielten Aktion zugeschlagen, war aber defensiv noch nicht konsequent genug. So musste Hupp den Ball aus der Bedrängnis bringen, als ihn der aufgerückte Bernd Weidenbach von rechts vor das Tor geflankt hatte. „In der ersten Hälfte ließ sich nicht feststellen, dass hier der Letzte gegen den Zweiten spielte“, so Bayer. Nach einer halben Stunde häuften sich die Marktbreiter Momente, doch Martin Burger klärte entschlossen den Pass Barthels in den Lauf von Endres und Tobias Karl lenkte einen Freistoß Barthels von rechts zur Ecke. Bischoff als letzte Instanz musste erst eingreifen, als Sebastian Wirsching aus spitzen Winkel von rechts den Abschluss gesucht hatte.

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Hausherren nur noch in den ersten Minuten, ihr passables Spiel fortzusetzen. Marktbreit ließ durch sein sicheres Passspiel Ball und Gegner laufen, nahm die Zweikämpfe energischer an und erwarb dadurch auch die von der gegnerischen Abwehr geklärten zweiten Bälle für sich. Das brachte zwangsläufig weitere Gefahr mit sich. Barthel flankte auf Radlinger, der von links scharf in die Mitte gab. Endres lauerte bereits hinter Abwehrspieler Martin Hopfengart, aber der Ball prallte von dessen Bein ins eigene Tor. Schließlich krönte Barthel nach den einleitenden Pässen zu den zwei ersten Treffern seine sehr gute Leistung mit einem direkt verwandelten Freistoß.

„Letztlich haben wir uns verdient durchgesetzt“, sagte Jäger angesichts der zweiten Halbzeit. Marktbreit verfolgt den weiter siegreichen Tabellenführer Lengfeld bis auf zwei Punkte, dahinter besteht schon ein Abstand zu den folgenden Konkurrenten. Auf Buchbrunn/Mainstockheim wartet als Nächstes Heidingsfeld: Der Letzte muss zum Vorletzten. „Wenn wir solche Leistungen wie in der ersten Halbzeit konstanter zeigen, können wir in dieser Klasse mithalten“, sagte Bayer.