Ludwig Fuhr feiert größten Erfolg

Das Jahr 2017 hat für Ludwig Fuhr erfolgreich begonnen. Der im Martinsheimer Ortsteil Enheim wohnende Zehnjährige gewann bei der unterfränkischen Hallen-Tennismeisterschaft den Titel in der Altersklasse U12 – und das, obwohl er jünger als seine Kontrahenten ist. „Das ist für ihn der bisher größte Erfolg“, sagt Mutter Jasmin Fuhr-Küspert über den Turniersieg in Wörth am Main.



Ludwig Fuhr bezwang im Finale Tobias Engelhardt vom TV Aschaffenburg mit 6:1 und 6:3. Zunächst hatte er sich gegen Anton Beyes vom TC Gerbrunn mit 6:2, 6:2 durchgesetzt. Die nächste Runde überstand er kampflos, da Paul Wolz (TC Heuchelhof) nicht antrat. Im Halbfinale wartete Justus Jaksch (Ramsthal), gegen den er zuvor noch nie gewonnen hatte.

Es wurde eine spannende Angelegenheit. Fuhr drehte nach einem 2:6 im ersten Durchgang den Spieß um, siegte mit 6:0 sowie im entscheidenden Match-Tiebeak mit 10:6. Im Finale hatte er weniger Probleme. Dort gab es ein 6:1, 6:3 für den Enheimer. Gerade das Halbfinale wertete seine Mutter Jasmin Fuhr-Küspert als typische Partie ihres Sprösslings. „Spiele nach einem Rückstand umzudrehen mag er gerne.“ Er gucke sich seinen Gegner zunächst ein wenig aus, um dessen Stärken und Schwächen zu sehen und sich dann darauf einzustellen.

Überhaupt hat die Mutter festgestellt, dass Ludwig – wohl bedingt durch das nicht mehr ganz kindliche Alter – cleverer agiere. Er gehe nicht mehr so unbedarft in ein Spiel, sondern überlege sich bereits im Vorfeld, wie er am besten agieren wolle. Die drei Gegner, die er bei der unterfränkischen Meisterschaft bezwang, sind keine Unbekannten für ihn, schließlich sehen sie sich einmal die Woche beim Verbandstraining. Dazu übt er nach wie vor mit Tennis-Lehrer Michael Fric in Gerolzhofen.



Vergangenen Sommer trat Ludwig Fuhr in der Medenrunde für den TC Goldbach an, wo er in der Bezirksliga U12 ohne Satzverlust durchkam. Diesen Winter spielt er in der Halle für den TC Herzogenaurach.

Ludwigs Trainingspensum wurde zuletzt mit Rücksicht auf die Schule zurückgeschraubt. Seit September besucht er die fünfte Klasse des Gymnasiums in Marktbreit. Da sei es wichtiger gewesen, sich erst einmal an die neue Schule und die Anforderungen dort zu gewöhnen, sagt Jasmin Fuhr-Küspert. An den Wochenenden war und ist Ludwig viel unterwegs, um sich auf Turnieren mit anderen Talenten zu messen. Im Sommer durfte er einige Achtungserfolge verbuchen. So erreichte er die deutsche Meisterschaft Ende Juli in Detmold, wo er gegen den späteren Sieger scheiterte.

In Frankfurt wurde er Vizestadtmeister der U10-Junioren. In Köln setzte er sich in der Nebenrunde eines Turniers durch. Vor den unterfränkischen Titelkämpfen war Ludwig Fuhr in Koblenz gestartet, wo es neben einem Sieg zwei Niederlagen für ihn gab.

Als Nächstes steht für ihn ein Turnier in Rastatt an. Das nächste größere Ziel für das Enheimer Tennistalent ist die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft, die im März ansteht.