Fußball rückt beim TSV Abtswind durch den unerwarteten Tod von Steffen Mix in diesen Tagen auf schmerzliche Weise in den Hintergrund. Beileidsbekundungen und tröstende Worte erreichten die Trauernden aus ganz Deutschland. Auch der FC Fuchsstadt sprach durch Trainer Martin Halbig den Angehörigen und dem Verein sein tiefstes Mitgefühl aus und bot von sich aus an, das für Samstag geplante Landesligaspiel zu verlegen. „Wir als Mannschaften haben lange darüber nachgedacht, uns letztlich aber doch dafür entschieden, dass wir antreten, auch wenn wir nicht in der Stimmung sind“, ließen Spieler, Trainer und Betreuer wissen.

Den Fokus vor diesem Spiel auf das Sportliche zu legen, fällt dennoch schwer. Die ausgelassene Freude über das mit einer starken Leistung erspielte 5:0 in Höchberg als schlagfertige Antwort auf das vorherige Unentschieden gegen Heimbuchenthal war tags darauf mit einem Schlag vergangen. Abermals hatten die Abtswinder, die nach dem Spiel gegen Heimbuchenthal getätigte Aussage Adrian Grafs bewiesen, dass die Mannschaft in dieser Saison unabhängig vom Gegner in jedem Spiel selbst darüber entscheide, es zu gewinnen oder nicht. In acht von elf Begegnungen gelang ihr das mit Erfolg. Da nur Vach auf die gleiche Anzahl an Siegen kommt, steht Abtswind nicht nur mit den meisten geschossenen Toren, sondern auch mit den meisten erzielten Punkten in der Tabelle an erster Stelle. Der Abstand auf die folgenden Plätze vergrößerte sich leicht.

Für den Vorjahressiebten aus Fuchsstadt verläuft die zweite Saison in der Landesliga bislang noch nicht nach den Vorstellungen. Zehn Punkte aus elf Spielen erzielte Halbigs Mannschaft, die zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr bereits 18 Punkte geholt und dadurch die Grundlage für einen am Ende ungefährdeten Klassenerhalt gelegt hatte. Zuletzt verloren die Fuchsstädter zu Hause gegen Röllbach, das dadurch nach zwei Monaten wieder den letzten Platz verließ. In der letzten Saison setzte sich Abtswind in beiden Begegnungen mit 9:2 auswärts und 3:0 zu Hause deutlich durch. Während bei den personell nahezu vollzähligen Gastgebern Julian Schneider ins Tor zurückkehren sollte, fehlte bei den Gästen der nach einer roten Karte gesperrte Lukas Lieb. jst