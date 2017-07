Krautheim macht das Kraut nicht fett

Ein Fußballverein verzichtet auf den Aufstieg. Das ist ungewöhnlich, vor allem wenn es sich um die erste Mannschaft handelt. Der SV Krautheim lässt die A-Klasse sausen und bleibt als Vizemeister lieber ganz unten, obwohl er das Recht und wohl auch das Zeug zum Aufstieg hätte. Es mangle an Motivation – eine immer häufiger von Funktionären zu hörende Klage, könnte man meinen.



Ganz so sei es in Krautheim aber nicht, sagt der Spielertrainer Martin Schmiedel. „Was heißt keine Lust? Wir haben einige Studenten – Leistungsträger, die an ihrem Studienort sind, wenn die Saison läuft und während der Woche nicht trainieren können. So macht es keinen Sinn.“

In der untersten Klasse zu bleiben bereite mehr Freude und bringe weniger Frust. „Da fühlen wir uns wohl. Deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“, sagt Schmiedel. In der B-Klasse stehe der Spaß im Vordergrund, es gebe kaum Druck. „Die Studenten wissen, wenn sie mal drei Wochen nicht trainieren, spielen sie am Sonntag trotzdem. Und außerdem kann man dort Leute, die vorher wenig gespielt haben, leichter integrieren.“

Seit der Saison 2009/2010 rollt der Ball wieder im 200-Einwohner-Dorf. Für ein Jahr machte der Klub 2013/14 Station in der A-Klasse, doch er holte bloß zwei Punkte. In der B-Klasse gewinne man eher. Es sei einfacher, die Spieler bei der Stange zu halten, obwohl die Krautheimer sich nicht über zu wenig Personal beklagen können. Das habe sich im Laufe der Jahre gut entwickelt, „wir hatten in den Jahren vielleicht vier, fünf Abgänge, bekommen regelmäßig Neue, wenn welche zuziehen oder aus dem Nachbarort mal einer zu uns wechselt. Wir suchen nicht aktiv.“

Dass einige Teams nicht aufsteigen möchten, nimmt Schweinfurts Kreisspielleiter Gottfried Bindrim nicht so dramatisch. Bei den meisten handle es sich um Reservemannschaften von Vereinen, die mit ihrer ersten Garde in der A-Klasse oder in der Kreisklasse antreten. Einen Trend könne er nicht erkennen. „Es war jedes Jahr so, dass nicht alle das Aufstiegsrecht wahrgenommen haben.“ In der B-Klasse lasse sich eben leichter mal ein Spiel absagen, ein Ausfall wiege leichter als in höheren Ligen.

Reserverunde weiter möglich

Bindrim weist darauf hin, dass die reinen Reserverunden, die es bis vor einigen Jahren gab, nach wie vor eine Option seien. Der Verband habe sie nie abgeschafft, die Klubs hätten darauf gedrängt, weil sie in der B-Klasse Aufstiegsrecht haben wollten. Jederzeit werde er wieder eine Reserverunde installieren, wenn das gewünscht sei und mindestens acht Teams mitmachten. Er schränkt allerdings ein: „In einer Reserverunde kann keine SG spielen. Die sind nur möglich im aufstiegsberechtigen Bereich.“



Mehr besorgt Bindrim die erneut steigende Zahl der Spielgemeinschaften in seinem Kreis. 55 oder 56 dieser Zusammenschlüsse werden in der nächsten Runde am Start sein – das seien rund zwanzig Prozent der gemeldeten Vereine im Spielkreis Schweinfurt. Dass die SG der Weisheit letzter Schluss ist, bezweifelt Bindrim. „Damit verbaut sich ein Verein, sich selber am Leben zu halten.“ Eine SG werde oft nur für ein Jahr geschlossen. Funktioniere sie nicht, gehe man wieder auseinander. Beispiele dafür gibt es in Kolitzheim und Herlheim oder Obertheres und Buch.

Insgesamt werden in der kommenden Saison 17 bis 18 Mannschaften weniger am Start sein als im Vorjahr, Tendenz sinkend. Die nächsten Jahre werden weitere einschneidende Veränderungen mit sich bringen, da ist Bindrim sicher. „Die ganze Fußballkultur hat sich massiv gewandelt. Es gibt eine Wechselkultur, die ihresgleichen sucht. Die Jugend hat völlig andere Interessen heute. Die will nicht mehr regelmäßig zum Training.“ Der Wille, höherklassig zu spielen, sei zudem längst nicht mehr so stark.



Dass es insgesamt weniger Kinder und damit weniger Fußballer gebe, lässt der Funktionär nicht gelten. Die Schwierigkeit sei, dass es bei den Junioren an Betreuern mangelt. „Spieler gäbe es, aber wenn die Betreuer fehlen, dann verlierst du die Jugendlichen mit der Zeit.“