Kleinochsenfurt dreht am großen Rad

Vergangene Saison stand der SV Kleinochsenfurt bereits mit mehr als einem Bein in der B-Klasse. Der Abstieg wäre der größte anzunehmende Unfall gewesen für den so stolzen Verein aus dem Ochsenfurter Stadtteil. Gerade noch rissen die Rotschwarzen das Ruder herum und drehten an den richtigen Stellschrauben – und im Sommer ist mit dem früheren Bayernliga-Spieler Edwin Aber der Erfolg ans Mainufer zurückgekehrt.

Es wäre wohl das Aus für den Fußball in Kleinochsenfurt gewesen oder zumindest einer der Vorboten, wäre die erste Mannschaft aus der A-Klasse abgestiegen. Die Reserve war bereits während der laufenden Saison vom Spielbetrieb abgemeldet worden: wegen Personalmangels. Dieser Aderlass hätte sich wohl noch vergrößert. So aber schafften die Kleinochsenfurter nach der Winterpause mit viel Fleiß die Wende – und landeten am letzten Spieltag gegen Tückelhausen/Hohestadt den entscheidenden Sieg, der ihnen den Klassenverbleib bescherte. „Wir hatten gewiss keine schlechte Mannschaft“, sagt Vereinsvorsitzender Rainer Kernwein, „nur am mannschaftlichen Zusammenhalt hat es gehapert.“

Gesucht und gefunden

Das hätte sie fast in die B-Klasse gespült, aber eben nur fast. So konnte Edwin Aber einen A-Klassisten übernehmen. Den 34-Jährigen, der zuvor in Eibelstadt spielte und auch schon in Kleinrinderfeld sowie beim Würzburger FV in der Bayernliga aktiv war, hat der Klub im Sommer als seinen neuen Spielertrainer vorgestellt – als Nachfolger Jörg Gernerts, der zeitig seinen Rückzug beim SV bekannt gegeben hatte. Für Rainer Kernwein war der Randersackerer die optimale Lösung für den freigewordenen Posten des Trainers, und Edwin Aber hegte den Wunsch, ins Trainergeschäft einzusteigen. Da schienen sich zwei gesucht und gefunden zu haben. „Wir wollten unbedingt einen Spielertrainer. Er kannte den Verein, so dass wir uns schnell einig wurden“, berichtet Kernwein.

Beinahe hätte Aber einen Traumstart hingelegt, denn gerade zwei Wochen nach seinem Amtsantritt fehlte bei der Ochsenfurter Stadtmeisterschaft nicht viel, und die Rotschwarzen hätten sich die Krone aufgesetzt. Erst im Finale unterlagen sie Kreisligist FC Hopferstadt 0:1 – und doch war es ein erster Fingerzeig, wohin es in der neuen Saison gehen könnte. Der Beinahe-Absteiger des Vorjahres schaffte es tatsächlich, diesen positiven Trend in der Liga fortzusetzen. Bereits am ersten Spieltag gelang ge-gen den FC Gollhofen, der aktuell die Tabelle in der Würzburger A-Klasse 2 anführt, ein erster Coup: 4:2. Weitere folgten gegen Absteiger Ippesheim und in Kirchheim. Mit mittlerweile sechs Siegen – in der ganzen letzten Saison waren es nur acht – rangieren die Kleinochsenfurter auf einem unerwartet starken dritten Platz, gerade mal einen Punkt hinter dem Spitzenreiter.

Lange nicht so geschlossen

Der neue Trainer hat es geschafft, aus einem wilden Haufen guter Fußballer eine Einheit zu formen, die auf dem Platz füreinander kämpft. „Eine solche Geschlossenheit“, sagt Kernwein, „hatten wir schon lange nicht mehr in Kleinochsenfurt. Das hat in den letzten Jahren immer gefehlt und sich wie ein roter Faden durchgezogen. Eddy hat das wirklich gut hinbekommen.“ Auch konditionell sei die Mannschaft bestens aufgestellt. Hinzu kommt die spielerische Klasse, die Aber aufgrund seiner fußballerischen Qualität ebenso mitbringt wie dessen Bruder Herrmann und Neuling Alexander Tschubanow. Auch der junge Torwart Florian Schulz kommt inzwischen schon auf zehn Einsätze in der A-Klasse.

Mit arrivierten Kräften Erturul Senel, Metin Yasar und dem momentan verletzten Patrick Andrasch bilden sie die starke Achse einer Mannschaft, der Kernwein zutraut, bis zum Ende dieser Saison um die vorderen Plätze mitzukämpfen. Zwar setzte es jüngst gegen Lokalrivale Frickenhausen eine deftige 2:5-Niederlage, dennoch mischen die Rotschwarzen noch immer vorne mit und können gegen Tückelhausen/Hohestadt das nächste Ausrufezeichen setzen. „Die Partie wird zeigen, wohin es in den kommenden Wochen gehen wird“, glaubt Kernwein. Am liebsten weiter nach oben. Denn der Vorsitzende hat nach den vergangenen Jahren – ebenso wie die vielen Zuschauer, die in Frickenhausen zum Sportplatz kamen – Gefallen daran gefunden, Kleinochsenfurt siegen zu sehen. Ein Großteil dürfte sich kaum daran erinnern, dass der SVK zuletzt 2007/08 in der Kreisklasse gespielt hat.