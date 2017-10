Kleinlangheims Aufholjagd erfolglos

Bundesliga Süd

VfL Kleinlangheim – SpVgg Hambach 7:9 TSV Eßleben – SV Schraudenbach 1:4 TSV Eßleben – TSV Bergrheinfeld 2:2 SpVgg Hambach – SV Schraudenbach 5:6 VfL Kleinlangheim – TSV Bergrheinfeld 3:13

1. (4.) SV Schraudenbach 5 5 0 0 34 : 17 10 2. (1.) TuS Helpup 5 4 0 1 34 : 22 8 3. (3.) TSV Eßleben 7 3 2 2 33 : 23 8 4. (2.) TuS Eisbergen 5 3 1 1 41 : 21 7 5. (6.) TSV Bergrheinfeld 5 2 2 1 33 : 21 6 6. (7.) SpVgg Hambach 5 2 1 2 29 : 31 5 7. (5.) TSV Ettleben 5 2 0 3 33 : 39 4 8. (8.) VfL Kleinlangheim 5 1 0 4 27 : 43 2 9. (9.) TV Feldkirchen 3 0 0 3 7 : 18 0 10. (10.) TuS Langenholzhausen 5 0 0 5 17 : 53 0

Die Überraschung an diesem vierten Spieltag der Korbball-Bundesliga Süd in Dittelbrunn kam ganz am Schluss: In drittletzter Minute glich Aufsteiger TSV Eßleben gegen den deutschen Meister Bergrheinfeld nach 0:2-Rückstand noch zum 2:2 aus. Dabei blieb es vor 180 Zuschauern auch. Für den Außenseiter war es im gesamten Spiel erst die zweite schwungvoll vorgetragene Angriffsaktion an den gegnerischen Wurfkreis. Katharina Göb vollendete sie erfolgreich. Bergrheinfelds Trainer Thomas Milasevic meinte in der ersten Reaktion: „Wir haben ge-gen Klara Strobel 2:2 gespielt.“ Also habe es allein an Eßlebens sehr guter Korbhüterin gelegen, dass es so ausging, wie es ausging. Später räumte er ein, sein Team habe mehr als genug Konterchancen, teilweise auf den leeren Korb, gehabt. Zweimal zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Strobel stark pariert.

Eßleben war in den Spieltag gegangen, „um die Großen ein bisschen zu ärgern“, wie es Betreuerin Gabi Strahl ausdrückte. Dies ist gelungen. Selbst das 1:4 gegen Tabellenführer Schraudenbach war eine knappere Angelegenheit, als es aussah. Zwei Viermeter in der Schlussphase brachten erst das klare Ergebnis. Gegen den Gastgeber Hambach gab es einen 6:5 (4:3)-Sieg. Hambach hielt dagegen und hatte in Sabrina Eck eine starke Werferin aus der Eckposition. Den spektakulärsten Korb erzielte Jennifer Rumpel zum 4:3. Sie gewann nahe der Seitenlinie ein Laufduell gegen die Hambacher Korbfrau Alina Pfaff und warf quer zur Laufrichtung – praktisch im Stil einer Flanke.

Gegen Kleinlangheim erlebte Pfaff ein wahres Wechselbad der Gefühle. schwach begonnen, zwischenzeitlich zum 3:3 ausgeglichen, dann zugelegt und den Vorsprung binnen zwölf Minuten auf 9:3 ausgebaut, um in den restlichen sechs Minuten noch vier Körbe zum 9:7-Endstand zu kassieren. Kleinlangheim hielt sich gegen Bergrheinfeld zwanzig Minuten wacker. Zweimal war es TSV-Spielführerin und Top-Werferin Sabrina Eckert, die zunächst binnen dreißig Sekunden von 0:1 auf 2:1 und dann in der 22. Minute per Doppelschlag von 3:3 auf 5:3 stellte. Kleinlangheim fehlte es in der zweiten Hälfte an Kraft. Die Aufholjagd gegen Hambach war anstrengend gewesen. So stand letztlich ein 3:13.