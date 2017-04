Kleinlangheim zu gut zum Scheitern

Alles war gut bei der SG Klein-/Großlangheim. Bis Anfang April. Stattliche achtzehn Spiele hatte die im vorigen Jahr entstandene Fußballgemeinschaft ohne Niederlage überstanden. Dann setzte es im Spiel gegen den schärfsten Rivalen im Titelkampf, die SG Castell/Wiesenbronn, ein 0:2. Damit nicht genug: Es folgten ein 0:0 gegen den TSV Geiselwind und zuletzt ein herbes 0:4 bei der Volkacher Reserve. Aus den Titel- und Aufstiegschancen sind damit sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer geworden, die SG richtet sich anscheinend auf die Relegation ein.

Geht der SG ausgerechnet auf der Zielgeraden die Puste aus? Das hofft und denkt SG-Trainer Denis Herrlinger nicht – auch wenn er einräumen muss, dass nun eben diese Luft gerade raus sei. Der 27-Jährige, der sein Amt mit dem Start der Spielgemeinschaft angetreten hat, sieht den Hänger seiner Mannschaft gar nicht gerne. „Es sind noch vier Spiele. Erster können wir nicht mehr werden, weil ich davon ausgehe, dass die Casteller keine Punkte mehr lassen. Wir wollten sie nach unserem 0:2 dort weiter unter Druck setzen, aber nach dem Geiselwind-Spiel war das dahin.“ In Volkach, dessen Reserve immerhin Dritter ist, sei zuletzt eben vieles zusammengekommen.

In Herrlingers sowieso schon dünnem Kader, der durch die langwierigen Verletzungen etwa von Abwehrchef Moritz Braun, Sascha Bader, Joscha Reisenleiter und den erneuten Kreuzbandriss Christian Höhns spürbar geschrumpft ist, gab es weiteren Schwund. So fehlte in Volkach auch noch Kapitän Alexander Emmerling. Die Voraussetzungen waren also von vornherein ungünstig. Doch immerhin dürfte der SG bei weiterhin neun Zählern Vorsprung vor dem Tabellendritten der Relegationsplatz nicht zu nehmen sein.

Der junge Spielertrainer macht aus seinen Ansprüchen keinen Hehl: Er will nach oben. „Es wäre eine Katastrophe, wenn wir es nach so einer Saison nicht schaffen würden aufzusteigen“, verweist er auf die nach wie vor gute Bilanz. In den meisten anderen A-Klassen stünde sein Team mit dieser Punktausbeute wohl ganz vorne. Nur hier hat er eben die SG Castell/Wiesenbronn vor der Nase, der seine Mannschaft in der Vorrunde mit dem 2:1 als bisher einzige eine Niederlage beigebracht hat. Beim 0:2 im Rückspiel habe man gerade am Anfang zu zu ängstlich gewirkt. Herrlinger weiß, wo der größte Unterschied zum Spitzenreiter liegt. „Unser Problem ist die Torausbeute. Was wir für Dinger liegen lassen. Hätten wir einen Tobias Gnebner, dann stünden wir an erster Stelle“, sagt er mit Blick auf Castells 34-Tore-Mann. Der beste Schütze seiner Elf, Tobias Hemmeke, hat in dieser Runde zehn Tore erzielt. Zudem mangle es im sehr jungen Kleinlangheimer Kader an Erfahrung. Mit seinen 27, sagt Herrlinger, sei er bereits einer der wenigen älteren Spieler. Das Gros seiner Schützlinge ist um die 20 Jahre alt.

„Wir sind nicht unschlagbar und müssen immer hundert Prozent geben.“ Denis Herrlinger, Trainer SG Klein-/Großlangheim

Insgesamt ordnet Herrlinger diese Saison als klaren Fortschritt zur vergangenen Runde ein. Sein erstes Jahr sei für ihn „sehr wichtig zum Reinkommen“ gewesen. Es habe in vieler Hinsicht etwas gedauert, bis Trainer und Mannschaft sich aneinander gewöhnt hätten. Im Vorjahr war die SG bis in die Rückrunde hinein auf Platz zwei gelegen, dann wurde die Mannschaft von einer Verletztenmisere erschüttert. Die setzt der SG nun wie-der zu. Nicht zuletzt sei das Glück etwas verloren gegangen. In der Hinrunde habe man manches Spiel auch mal mit 1:0 nach Hause geschaukelt. Das gelänge seiner Elf in diesen Tagen kaum noch.

Die durchwachsenen Resultate der vergangenen vier Wochen könnten auch ein warnender Schuss vor den Bug gewesen sein, sagt Herrlinger. Sie hätten klar gemacht, „wir sind nicht unschlagbar und müssen immer einhundert Prozent geben“. Der Trainer appelliert an seine Kicker, in den verbleibenden vier Wochen der Saison die Spannung hochzuhalten, um für die Relegation gerüstet zu sein – am besten natürlich die Mannschaft gewinnt ihre vier ausstehenden Partien, die nächste wartet am Sonntag gleich nebenan in Feuerbach gegen den TSV Abtswind III. Hier wie in den weiteren Begegnungen heißt es für Klein-/Großlangheim: warm spielen für die Relegation.