Kitzingen schöpft aus Pflichtsieg Zuversicht

Landesliga Nord

SC Bad Kötzting – SC Kitzingen 1,5 : 6,5 SC Forchheim II – SK Kelheim 5,0 : 3,0 SK Zirndorf – SC NT Nürnberg II 4,5 : 3,5 SC Bamberg – SC Nürnberg Süd 4,5 : 3,5 1. FC Marktleuthen – TSV Bindlach II 3,0 : 5,0

1. (1.) SC NT Nürnberg II 4 3 0 1 20 : 12 6 : 2 2. (3.) SK Zirndorf 4 3 0 1 18,5 : 13,5 6 : 2 3. (6.) SC Bamberg 4 2 1 1 17 : 15 5 : 3 4. (7.) TSV Bindlach II 4 2 1 1 17 : 15 5 : 3 5. (2.) SK Kelheim 4 2 0 2 19,5 : 12,5 4 : 4 6. (4.) SC Nürnberg Süd 4 2 0 2 16,5 : 15,5 4 : 4 7. (5.) 1. FC Marktleuthen 4 2 0 2 14 : 18 4 : 4 8. (9.) SC Kitzingen 4 1 0 3 16 : 16 2 : 6 9. (10.) SC Forchheim II 4 1 0 3 13,5 : 18,5 2 : 6 10. (8.) SC Bad Kötzting 4 1 0 3 8 : 24 2 : 6

Einen kuriosen und überaus erfolgreichen Winterausflug unternahm die erste Kitzinger Mannschaft am vergangenen Sonntag ins für den gemeinen Unterfranken tief verschneite Bad Kötzting. Nach fast dreistündiger Anreise setzte man sich zuversichtlich und in Erwartung eines harten Kampfes an die oberpfälzer Bretter.

Gerade einmal 30 Minuten später aber war der Kampf bereits mehr oder weniger entschieden. Matthias Basel und Georg Kwossek profitierten von katastrophalen Eröffnungspatzern ihrer Gegner und brachten Kitzingen innerhalb von fünf Minuten mit 2:0 in Führung. Auch in der Folge erwiesen sich die Kötztinger als gute Gastgeber. Karl-Heinz Kannenbergs Gegner versuchte sich nach drei Stunden an einem zweifelhaften Figurenopfer, mit dessen prompter Widerlegung der Kitzinger allerdings keine Probleme hatte (3:0). Auch Michael Hanft nutzte eine Harakiri-Aktion seines Gegners konsequent aus und siegte im Königsangriff (4:0). Konstantin Kunz hatte nach zweischneidiger Eröffnung einige kritische Momente zu überstehen, meisterte diese Probleme aber durch genaues Spiel und nahm schließlich das Remisangebot des Gastgebers an (4,5:0,5).

Etwas Glück hatte dann Leo Eckert, der in einem schlechten Endspiel landete. Sein Gegner verzichtete allerdings angesichts des bereits verlorenen Mannschaftskampfes darauf, weitere Gewinnversuche zu unternehmen und bot Remis an (5,0:1,0). Alparslan Yalcin hatte am Spitzenbrett die schwerste Aufgabe. In einem schwierigen Mittelspiel gelang ihm in beidseitiger Zeitnot die Abwicklung in ein remisliches Läuferendspiel. Die Gewinnversuche des Kötztingers parierte er mit guter Endspieltechnik, bis dieser sich ins Remis fügte (5,5:1,5). Den Schlusspunkt und gleichzeitig den Höhepunkt setzte Istok Ferlan. Nach zähem Mittelspiel verschärfte er mittels Königsangriff die Gangart. Nach beidseitigen Ungenauigkeiten verlor Ferlan endgültig den Faden, ließ mehrmals den direkten Gewinn aus und geriet in eine Verluststellung. In der Zeitnotphase spielte der Gegner allerdings planlos weiter, um schließlich taktisch unterzugehen (6,5:1,5).

Der klare Erfolg stellt zunächst den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder her. Da wahrscheinlich drei Mannschaften absteigen werden, ist es bis zum Klassenerhalt aber noch ein weiter Weg. In den nächsten zwei Runden gegen die direkten Konkurrenten aus Bindlach und Forchheim werden die Weichen gestellt.

Ergebnisse: Simunek – Yalcin remis, Havlik – Kannenberg 0:1, A. Mühlbauer – Kunz remis, G. Mühlbauer – Ferlan 0:1, W. Mühlbauer – Kwossek 0:1, Ziemann – Basel 0:1, Novacek – Hanft 0:1, Meindl – Eckert remis. mba