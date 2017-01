Kilian Ort lässt sich nicht beirren

(dra/wro) Er ist 20 Jahre alt und hat großartige Tischtennis-Perspektiven. Was für seine Konkurrenten in Bayern eher keine gute Nachricht ist, denn auch in den nächsten Jahren könnte er diesen Wettbewerb dominieren. Kilian Ort hat am Sonntag in Ingolstadt zum zweiten Mal nach 2014 die bayerische Einzelmeisterschaft gewonnen. Im Finale setzte sich der Zweitligaspieler des TSV Bad Königshofen mit 4:3 Sätzen gegen Nico Christ vom Ligakonkurrenten TV Hilpoltstein durch. Wenige Stunden zuvor hatten sie Seite an Seite die Doppelkonkurrenz gewonnen.

Auch bei den Frauen gab es eine Zweifach-Meisterin. Katharina Schneider (TTC Langweid, früher TV Ochsenfurt) siegte ebenfalls in Einzel und Doppel.

Bastian Herbert, seit einer guten Woche 16 Jahre altes Talent des TV Etwashausen, startete erstmals bei bayerischen Titelkämpfen im Erwachsenenbereich. Als Dritter in seiner Vorrundengruppe verpasste er den Einzug in die K.o.-Runde. Im Herren-Doppel scheiterte er zusammen mit Roman Muhin (SG Kleinheubach) ebenfalls in seinem ersten Spiel. Am weitesten kam der Schüler im Mixed-Wettbewerb. An der Seite von Svenja Horlebein (TV Hofstetten) schaffte er es nach zwei Siegen immerhin bis ins Viertelfinale.

Dort unterlag das unterfränkische Duo den an „1“ gesetzten Florian Schwalm/Eva-Maria Maier (TSV Schwabhausen) in fünf Sätzen.