Kein Durchbruch im Krisengipfel

Das 16. Landkreisderby zwischen Bayern Kitzingen und dem TSV Abtswind ist erstmals mit einem Patt zu Ende gegangen. Seit 2008, seit beide Mannschaften bis auf ein Jahr gemeinsam in einer Klasse antreten, hatte es immer einen Sieger gegeben, und dieser war bisher zehnmal Abtswind. In der Landesliga ist es den Kitzingern noch nicht gelungen, gegen ihren bestens bekannten Rivalen zu gewinnen – und das blieb auch nach diesem 0:0 am Samstag so.



Dennoch durften die Bayern, wenn auch nicht vollkommen, so doch etwas zufriedener sein. Denn in den vorangegangenen neunzig Minuten unter Leitung des bundesligaerfahrenen Unparteiischen Thomas Stein (Weibersbrunn), der in der freundschaftlich geführten Partie keine Probleme bekam, hatten sie jenen leidenschaftlichen Einsatz und die taktische Disziplin geboten, an der es ihnen in den Spielen zuvor gefehlt hatte.

„Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, erklärte denn auch Trainer Frank Wettengel. Er hatte sich an seinen bisherigen Beobachtungen des Gegners orientiert und sein Team mit einer defensiven Fünferkette aufgestellt, in welcher der in dieser Saison erstmals eingesetzte Felix Straßberger zentral verteidigte. Seinen beiden Außenläufern Florian Gaubitz und Philip Schlarb hatte der Trainer aufgetragen, bei Ballbesitz die Anzahl der Akteure im Mittelfeld von drei auf fünf zu erhöhen. So sollten zusätzliche Anspielstationen gewonnen und der Druck des von Abtswind betriebenen Pressings verringert werden.

Neu in Kitzingens Elf tauchte Levi Wendel auf, bisher beim Würzburger FV geführt, dort aber abgestellt in die zweite Garde. So war im 20-Jährigen noch vor dem Ende der Wechselfrist der Wunsch nach einer Veränderung gereift. „Ich wollte Levi schon vorher zu uns holen, aber er wollte es noch einmal in der Bayernliga versuchen“, sagte Wettengel. „Es lief dann nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte, so dass er jetzt zu uns kam.“ Shawn Hil-gert und Niko Pfaffendorf in der Spitze sollten mit ihrer Schnelligkeit die Abtswinder Abwehr in Verlegenheit bringen.

Dass die Bayern sehr kompakt gestanden und verteidigt hatten, habe das Spiel seiner Elf nicht beeinflusst, erklärte Abtswinds Trainer Petr Skarabela und er stellte fest: „Wir waren 75 Minuten lang die aktivere Mannschaft.“ Neben Pascal Kamolz hatte er diesmal Steffen Barthel in die Spitze beordert, der seine Rolle eher hängend interpretierte. Erstmals in dieser Saison von Beginn an spielte Michael Herrmann, und gleich trug er die Kapitänsbinde. Auch Przemyslaw Szuszkiewicz war in die Startelf zurückgekehrt.

Angesichts der jüngsten Ergebnisse beider Mannschaften war es schon ein Krisengipfel, der sich am Bleichwasen zusammengebraut hatte: Bayern Kitzingen war nach vier Niederlagen, Abtswind nach zwei hinter die eigenen Erwartungen zurückgefallen. Auch deshalb löste das Unentschieden später auf beiden Seiten keine Jubelstürme aus. „Positiv war, dass wir zu null gespielt haben. Negativ, dass wir zwei Punkte verloren haben“, so Skarabela nüchtern, und er kam dabei zu einem für beide Mannschaften gültigen Schluss: „Das Ergebnis ist zu wenig für uns und zu wenig für Kitzingen. Das bringt keinen wirklich weiter.“

Während Wettengel immerhin die Freude über eine erbauliche Leistung blieb, haderte Skarabela nachher mit dem Umstand, dass die spielerische Überlegenheit, die seinem Team über weite Strecken der Partie angehaftet hatte, nicht über den Ansatz hinausgekommen war: Etliche aussichtsreiche Aktionen wurden zu selten derart konsequent beendet wie die beiden besten Gelegenheiten: Carl Murphy traf mit einem ansatzlosen Schuss aus achtzehn Metern den rechten Torpfosten und Kitzingens Torwart Florian Nöth parierte einen nach Barthels Freistoß aufsetzenden Kopfball Nicolas Wirschings.



Diesen Gefahrenmomenten entgegnete Kitzingen beide Male nur kurze Zeit später mit einem Schuss Wendels an die Latte und einem Freistoß Christopher Lenharts, den Florian Warschecha zur Ecke abwehrte. Abtswinds Torhüter war es, der den Seinen das Unentschieden bewahrte, als die trotz weiterer guter Möglichkeiten nicht zum Erfolg gekommen waren. „Florian holte grandios zwei Bälle raus“, sagte Wettengel anerkennend, nachdem der eine Viertelstunde vor Schluss Ahmed Bakares Schuss pariert hatte.

„Wir hatten in der ersten Halbzeit große Chancen und am Anfang der zweiten Halbzeit weitere, aber am Ende mussten wir sogar froh sein, dass wir nicht das Gegentor kassierten“, gab Skarabela zu bedenken. Die Abtswinder wollten diesen Sieg gegen die ihnen fortlaufende Zeit erzwingen, und waren dabei zu weit nach vorne gerückt. Als Shawn Hilgert über links einen Konter initiiert hatte, kam der eingewechselte Mario Schmidt etwa zehn Minuten vor Ende zentral zum Abschluss und zog knapp am rechten Pfosten vorbei.

Das erste Unentschieden im ranghöchsten Landkreis-Derby war eines der besseren, obwohl es keine der bestehenden Serien beenden konnte. Kitzingen darbt nun seit fünf Spielen nach einem Sieg, wird mit Leistungen dieser Art aber nicht mehr lange darauf warten müssen. Abtswind blieb zum dritten Mal ohne vollen Ertrag und benötigt neben seiner gefälligen und ansehnlichen Spielanlage mehr Biss vor dem gegnerischen Tor. Der beiderseits bestehende Wunsch, die Ergebniskrise schnell zu beenden, hat sich zunächst um eine weitere Woche verlängert.