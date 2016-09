Jubiläum beim Kitzinger Energie-Cup

Der Energie-Cup feiert Jubiläum: Zum 15. Mal richtet die TG Kitzingen in diesem Jahr ihr Tennisturnier aus – diesmal vom 16. bis 18. September auf der Anlage an der Kaltensondheimer Straße. Am Freitag geht es los mit einem Wettbewerb für Leistungsklasse-Spieler, in dem noch vor Ende der Saison 2015/16 Punkte gesammelt werden können.



Samstag und Sonntag treten dann Aktive aller Altersklassen im Einzel und Doppel an. Auch die jährliche Players Night mit Sektempfang und Abendbuffet in geselliger Atmosphäre wird es wieder geben. Sie startet Samstagabend um 19.15 Uhr.

Am Sonntag werden in den Altersklassen dann die Finalspiele ausgetragen. Die Siegerehrung bildet den Abschluss des Turniers, das erneut unter Schirmherrschaft des Kitzinger Oberbürgermeisters Siegfried Müller steht. Auf die Teilnehmer warten dank der vielen Sponsoren attraktive Preise im Gesamtwert von 3000 Euro. Als Titelverteidiger gehen im Einzel Thomas Klühspies und Hannah Gückel (beide TG Kitzingen) ins Rennen.



Meldungen sind möglich bis 15. September per Mail an: henneberger-iphofen@t-online.de