Jetzt schnürt der SSV die Pakete

Trotz seiner gerade mal 25 Jahre hat Dennis Ketturkat beim und mit dem SSV Kitzingen schon so manches erlebt. „Ja, da war fast alles dabei. Meisterschaft, Relegation, Abstieg, also langweilig wurde es bisher nicht“, sagt er bei der Rückschau auf die vergangenen Jahre schmunzelnd. Ketturkat, aktuell zweiter Kapitän, ist richtiger „Siedler“, quasi von Geburt an. Vater Jürgen kickte einst mit viel Talent und ist heute im Vorstand des Vereins – klar, dass der Sohn da von klein auf dabei war am Fußballplatz und Leistungsträger schon in der Jugend.

Im Moment steht das Fußball-Barometer beim Klub aus dem Kitzinger Stadtteil wieder einmal auf Hoch. Im Mai hat es die Siedler nach drei Sommern aus der Bezirksliga geweht: Sie mussten runter in die Kreisliga. Dort sind sie zum Ende der Vorrunde ganz vorne, am Platz an der Sonne sozusagen mit besten Aussichten. „Wir kön-nen uns nicht beklagen“, sagt Ketturkat, „es macht jedenfalls mehr Spaß, weil der Erfolg da ist. Letztes Jahr war das nicht so einfach. Du fährst nach Aschaffenburg, bist den ganzen Tag unterwegs und holst dir ein Päckchen ab. Das zieht dich runter.“ Jetzt sind es die Kitzinger, die für andere Pakete schnüren.

Für die Stimmung der Mannschaft sei der Abstieg also von Vorteil gewesen, gibt Ketturkat zu. Ganze vier Siege hatte der SSV in der Bezirksliga geschafft, Vorletzter war er gewesen, ein Jahr zum Vergessen war das. Gut, gerade in der letzten Runde habe auch viel Verletzungspech seinen Teil beigetragen. Davon kann auch Ketturkat ein Lied singen. Lange plagte er sich mit einem Knöchelbruch herum. Zunächst hatten die Ärzte ihm 2013 geraten, sich nicht zu operieren zu lassen. Das wachse so zusammen, hieß es. Aber es kam anders. Das abgebrochene Stück beschädigte das Sprunggelenk und musste zwei Jahre später doch raus. Keine schöne Zeit für ihn, immer wieder probierte er es auf dem Fußballplatz – und immer wieder kamen die Schmerzen durch. Bis er sich dann doch operieren ließ. Die zweite Runde ist er nun wieder voll dabei. Der Fuß hält.

Der Kader hat sich gut gefüllt

Dieses Jahr ist manches anders, der Kader des SSV hat sich wieder gefüllt und neue Talente aus dem schier unerschöpflichen Jugend-Reservoir des Klubs nach oben gebracht. Der Vize-Kapitän nennt in Alexander Schmidbauer und Sandro Köberlein zwei, die es auf Anhieb in den Stamm geschafft haben, weitere Akteure stehen schon hinten dran. Immerhin ist auch der U19-Nachwuchs des Klubs in diesem Jahr in die Bezirksoberliga zurückgekehrt – eine gute Schule für die jungen Kräfte.

Dass es eine Etage tiefer gleich wie-der für ganz vorne reichen würde bei den Siedlern, nun ja, das habe man gehofft, doch erwartet hatte es selbst Ketturkat in dieser Form nicht unbedingt. Schließlich ist in Thomas Beer ein neuer Trainer gekommen, der in der Siedlung quasi einen Neuanfang moderieren sollte. Ein Volltreffer, wie Ketturkat sagt. „Genau der Richtige! Bei ihm dreht sich alles um Fußball, er bereitet sich vor, weiß vom Gegner alles, und das Training ist gut abgestimmt.“ Beer besitze die Autorität, er habe aber auch den Draht zur Mannschaft. Der 46-Jährige gehe auch mal mit zum Feiern, aber genauso nehme er die Spieler mal zur Seite und rede mit ihnen.

So erläuterte Beer auch Ketturkat, weshalb er ihn im Moment mehr in der Innenverteidigung brauche. „Im Mittelfeld spiele ich lieber, aber dort oder auch vorn haben wir genügend Leute. Also muss ich eben ab und zu hinten aushelfen – kein Problem für mich“, sagt der 25-Jährige, der unter der Woche in einer Autowerkstatt für Service und Annahme der Fahrzeuge zuständig ist.

Gefordert werde er in der Kreisliga durchaus, das sei nicht leicht für die Siedler, obwohl man in zwölf Spielen erst fünf Punkte abgegeben hat (eine Niederlage und ein Unentschieden). „Da waren auch einige Spiele dabei, in denen wir einfach Glück hatten“, sagt Ketturkat etwa mit Blick auf das Derby gegen Buchbrunn/Mainstockheim oder in Dettelbach. Überhaupt machten gerade diese Partien gegen die direkten Nachbarn einfach Spaß, wenn wieder 250 Zuschauer oder gar mehr draußen sind. „Die Leute kommen wieder, haben mehr Lust zuzuschauen.“

Die Bezirksliga wäre was

Diesmal kommt mit dem SV Heidingsfeld einer der Mitabsteiger, den der SSV aus dem vorigen Jahr kennt. 1:1 und 2:0 für die Kitzinger hieß es damals – vielleicht ein gutes Omen. Möglichst bis zum Saisonende oben mitspielen möchte Dennis Ketturkat mit seiner Mannschaft. Und wie wäre es mit einer Rückkehr in die Bezirksliga? „Das wäre schon was – gerade für die Jungen, die nachkommen. Man sieht: Sie sind heiß. Wenn sie da bleiben, ist das eine Klasse, in der der SSV mitspielen kann. Das ist aber ein langer Weg.“