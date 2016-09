Hoffmann will offene Rechnung begleichen

Klaus Hoffmann hat seinen Fahrplan für das Bergrennen an diesem Wochenende in Eichenbühl bereits fertig. „Samstag wird gefeiert, und Sonntag fliegen die Fetzen“, sagt der Unternehmer. Er geht davon aus, dass bei der vom GAMSC Würzburg ausgetragenen 49. Auflage der Veranstaltung vier Fahrer um die Podestplätze zwei und drei streiten werden: Neben ihm sind dies Vorjahressieger Norbert Brenner, Holger Hovemann und der Österreicher Herbert Pregartner. Hält das Wetter im Kreis Miltenberg, ist der Schweinfurter Uwe Lang der Favorit auf den Gesamtsieg. Sollte es nass werden, könnte das Quartett sogar im Rennen um den Siegerpokal mitmischen.

Brenner triumphierte zuletzt beim Gesamtsieg in der Rhön und will in seinem „Wohnzimmer“ Eichenbühl nun zeigen, wer Herr im Haus ist. Da ist höchste Spannung garantiert. „Ich habe noch eine Rechnung mit den Herren Brenner und Hovemann aus Hausen offen“, sagt Klaus Hoffmann und sinnt auf Revanche. Etwas entspannter geht Norbert Handa in das Rennen. Er hat unter normalen Umständen keine Chance gegen Pregartner und dessen 900 PS starken GT2-Porsche. Handa ärgert nur, dass er in Herbert Stolz und Herbert Pregartner bereits zwei Österreicher mit überlegenen Porsches in seiner Klasse vor der Nase hat.

Noch weiter hinten muss sich Norman Struckmann einreihen. Der Fahrer des AMC Kitzingen im Ford Escort Cosworth lag in der Rhön nach zwei Rennläufen 27 Sekunden hinter Pregartner. In der Klasse bis 2000 Kubikzentimeter hat der AMC drei Eisen im Feuer wie Jürgen Schuster im Mazda RX7. Er gibt ein Beispiel für den Bergrennsport, in dem nur Fahrzeuge zugelassen sind, die nicht mehr gebaut werden. In dem feuerroten Flitzer mit Wankelmotor war vor dreißig Jahren schon Schusters Vater beim legendären Schwanbergrennen am Start. Die beste Figur gibt diese Saison in der Zweiliterklasse Christian Dümler aus dem Rauhenebracher Ortsteil Prölsdorf ab.

Da bei der Bergcup-Meldung zwei Fahrer nötig sind, sitzt diesmal Vater Thomas Dümler im VW Golf II, wo der Senior schon vergangenes Jahr in Eichenbühl Fahrpraxis erlangte. Der Junior hat dieses Jahr unter den Achtventilern schon einige Glanzpunkte gesetzt und saß auch am Hauenstein in der Rhön dem Führenden Michael Rauch im Nacken. Dritter AMC-Fahrer in der Klasse ist Martin Schug, der in seinem Golf nicht konkurrenzfähig ist und Erfolg darin sieht, immer wieder mal ein paar Konkurrenten zu distanzieren.

Gut 150 Starter ergeben ein illustres Feld an Rennfahrzeugen. Der Geruch von Benzin und Gummi prägt das Wochenende in Eichenbühl und an der 3,05 Kilometer langen Strecke von Eichenbühl nach Umpfenbach. Das Bergrennen beginnt am Samstag mit dem Training (9 bis 17 Uhr) und den Rennläufen am Sonntag (8.30 bis 17 Uhr).