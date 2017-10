Hört auf mit der Gerechtigkeit im Fußball!

Die Frage, ob der Fußball gerecht sei, ist so alt wie das Spiel selbst. Heerscharen von Philosophen und Journalisten, von Fernsehreportern und Moralaposteln haben darüber sinniert – ohne jemals eine befriedigende Antwort gefunden zu haben. Dabei müsste man schon die Frage anders stellen: Kann der Fußball überhaupt so etwas wie gerecht sein? Folgt er nicht (wie jedes Spiel) den Gesetzen des Zufalls? Die Frage wäre auch: Hat einer beim Roulettespiel mehr Erfolg, weil er ein besserer Mensch ist? Oder weil er sich besonders intensiv mit dem Fall der Kugel beschäftigt hat? Das wäre ja die Logik, wenn man immer wieder – wie auch in dieser Zeitung – lesen kann, eine Mannschaft habe „verdientermaßen“ gewonnen. Schließlich sei sie die bessere von beiden gewesen, habe mehr fürs Spiel getan und sich somit um den Sieg verdient gemacht. Auch ich ertappe mich mitunter da-bei, von einem „gerechten Ergebnis“ zu sprechen. Bei einem Wettlauf ist die Sache klar: Der Bessere gewinnt. Aber wer ist im Fußball der Bessere? Wann ist ein Sieg verdient? Und kann eine Niederlage ungerecht sein? Wir Men- schen empfinden so. Wir verleihen diesem irrationalen Spiel eine Seele und glauben, wenn wir uns besonders anstrengen, wenn wir bloß ausdauernd genug sind, muss das doch belohnt werden. Der Moderator im Fernsehen spricht davon, dass eine Mannschaft „ihr Schicksal gezwungen“ habe. Geht so etwas? Nicht nur in unserer Gesellschaft galt lange das Credo: Leistung lohnt sich! Unseren Kindern bringen wir bei: Streng dich an, und aus dir wird was! Wenn das stimmte, dürfte es keine arbeitslosen Akademiker geben. Danach hätte die SPD bei der Bundestagswahl kein sol- ches Fiasko erleben dürfen – und der FC Bayern im Mai 1999 nicht in der Nachspielzeit gegen ManU verlieren dürfen. Leistung lohnt sich also mit- nichten immer und überall. Weil es noch eine andere Größe gibt, nach der sich Erfolg bemisst. Nennen wir sie Zufall. Der Zufall orchestriert unser aller Leben. Besser ist derjenige, der mit den Zufälligkeiten besser zurecht kommt. Oder der vom Glück unverschämt begünstigt wird. Kein Spiel produziert so viel Pech wie der Fußball, er vernichtet Leistungen, die in anderen Spielen locker zu Toren und Punkten gereicht hätten. Beim Fußball kann man schon mit einem einzigen gelungenen Angriff gegen ein Team gewinnen, das mit einem rauschenden Spiel ohne Tor bleibt. Der Zufall schert sich nicht um Faule und Fleißige, um Gute und Schlechte, er ist so unbestechlich wie unberechen- bar. In der Politik genügt es zuweilen schon, nichts zu tun, sich jedem Dis- kurs zu verweigern, seine Gegner ins Leere laufen zu lassen, und am Ende ist man wieder Kanzlerin. Der Fußball macht auch mit seinen größten Künstlern, was er will. So wartet der virtuose Messi bis heute auf die Krönung seines Lebenswerks: den WM-Titel mit Argentinien. Der nicht min- der famose Maradona gewann ihn, nachdem er 1986 ein irreguläres Tor erzielt hatte. Mit der „Hand Gottes“. Vielleicht muss man es tatsächlich so sehen: Manchmal nehmen höhere Mächte Einfluss auf dieses Spiel und seine Protagonisten. Erfolgreiche Spieler haben in besonderen Momenten die Fähigkeit, Ball und Gegner zu beherrschen, und genau darum geht es. Nicht um Gerechtigkeit, sondern um die Herrschaft über den Gegner. Mit der Kla-ge über fehlende Gerechtigkeit versucht der Schwächere letztlich bloß, seine Unterlegenheit zu kaschieren und in einen moralischen Vorteil zu wenden. Das Wembley-Tor, das 1966 England und nicht Deutschland zu Fußball-Weltmeistern machte, ist ein solches Beispiel. Ein bis heute immer wieder renoviertes Monument deutschen Selbstmitleids. Dass die Deutschen dann 44 Jahre später – bei der WM 2010 in Südafrika – ausgerechnet von einem nicht gegebenen Tor der Engländer profitierten, empfanden nicht wenige als „ausgleichende Gerechtigkeit“ und als Ausdruck von Überlegenheit.