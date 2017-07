Hellwach, wenn es darauf ankommt

Der Erste beim Zweiten, so stellt die Tabelle der noch sehr jungen Saison in der Landesliga Nordwest die Begegnung von Meisterschaftsanwärter TSV Abtswind und Aufsteiger SV Euerbach/Kützberg dar, nachdem beide Mannschaften am ersten Spieltag die höchsten Siege erzielten. Für den von Oliver Kröner trainierten Meister der Bezirksliga Unterfranken Ost war das 2:0 im benachbarten Schwebenried ein unerwartet erfolgreicher Start, doch ruderte der 43-Jährige, der die Mannschaft im Sommer als bisheriger Assistent von Vorgänger Carsten Weiß übernommen hatte, vor der bevorstehenden Aufgabe deutlich zurück. Zum einen sei der Klassenerhalt das Ziel seiner Mannschaft, zum anderen Abtswind der große Favorit.

Die Rollen vor dem Abtswinder Auswärtsspiel in Euerbach sind klar verteilt. Mit dem 5:1 zu Hause gegen Röllbach setzte die Mannschaft von Trainer Petr Škarabela ein erstes Ausrufezeichen. Bis zur Halbzeit hatte es gegen einen widerspenstigen Gegner aber noch nicht danach ausgesehen. Mit einer trotz eines Rückstands weiter konzentrierten Leistung ließen sich die Abtswinder nicht von ihrem geplanten Weg abbringen. „Jetzt gilt es, den Schwung und das Selbstvertrauen ins nächste Spiel mitzunehmen“, weiß der Tscheche. Ein wohl defensiv orientierter Gegner verlangt seiner Mannschaft entweder den langen Atem oder ein schnelles Tor ab. Doch sei auch die Leistung gegen Röllbach noch steigerungsfähig: „Wir können noch ein paar Prozent drauflegen.“

Das Aufeinandertreffen am zweiten Spieltag führt zwei zusammen, die sich erst vor kurzem zum Ende der letzten Saison wieder getrennt hatten. Irnes Husic‘ zweites Gastspiel in Abtswind dauerte nur wenige Monate. Nachdem er im Winter aus Euerbach gekommen war, wechselte er dorthin zurück und ist als Torhüter gesetzt, nachdem Dominik Biemer, Nummer eins in der vergangenen Saison, in die A-Klasse nach Hambach gewechselt ist. Mit Frederik Weiß steht ein weiterer früherer Abtswinder im Euerbacher Aufgebot. Dem gehört Timo Pitter zwar schon an, doch zogen sich die Passangelegenheiten des zuletzt in den USA spielenden Neuzugangs bis zuletzt in die Länge. Dort hatte der frühere Schweinfurter in der ersten und zweiten Liga gespielt.

Aus Schweinfurt kam Julian Schneider nach Abtswind. Der Torhüter übernahm die Position von Husic und füllt sie mit seiner Erfahrung von zahlreichen Einsätzen in der Regionalliga. Dass auf ihn eine möglicherweise ruhigere Saison zukommen könnte, ahnte er, nachdem er gegen Röllbach kaum einen Ball halten musste, und den überhaupt erst ersten Schuss auf sein Tor zudem nicht halten konnte. „Wenn wir weiterhin solche Leistungen zeigen, kann es gut sein, dass ich in jedem Spiel nur wenige Bälle auf das Tor bekomme“, erkannte Schneider. Seine wichtigste Aufgabe sei es, seiner Mannschaft von hinten die nötige Sicherheit für das Spiel nach vorne zu geben. Auch in Euerbach könnte ihn ein ähnlich aktionsarmes Spiel erwarten. Wenn es auf ihn ankommt, möchte der 23-Jährige aber „in solchen Situationen hellwach sein“.