HSG Mainfranken korrigiert ihre Ziele

Zwei Spieltage haben die Handballer der HSG Mainfranken in der Bezirksliga noch vor sich, danach ist für sie die Spielzeit 2016/17 schon wieder gelaufen. Noch hat das Team als Tabellen-Drittletzter keine ruhige Aussicht. In Randersacker und gegen Giebelstadt will (und muss) die HSG weitere Punkte einfahren, um letzte Zweifel am Verbleib in dieser Liga zu zerstreuen.

Nun also der Klassenverbleib. Dabei hatten die Verantwortlichen vor der Runde in der Rubrik ganz andere Ziele angegeben: „Aufstieg“ stand da zu lesen. Der im vergangenen Sommer von den Bayernliga-Frauen der SG Garitz/Nüdlingen zurückgekehrte Trainer Norbert Senft hatte von Beginn an damit gerechnet, dass der Zusammenschluss aus dem TV Etwashausen, der TG Kitzingen und dem TSV Mainbernheim wohl erst einmal bescheidenere Ziele verfolgen müsse.



Neuer Trainer, ein neu zusammengestelltes Team, das einige Leistungsträger verloren hatte, da müsse man die Ansprüche zurückschrauben – Senft warb um Geduld. „Klar denkt jeder, dass da mehr gehen müsste. Aber so einfach geht es eben nicht. Ich habe gleich gesagt, dass man mindestens zwei Jahre braucht, um etwas zu bewegen.“

Wichtige Spieler haben aufgehört oder den Verein gewechselt: Michael Burger, Janis Bardon, Denis Motscha, Oliver Eckert, Benno Gattenlöhner. Motscha ist inzwischen von der Rimparer Reserve zurückgekehrt. Die Vorrunde endete für die Mainfranken bei kargen zwei Punkten mit langen Gesichtern. „Da waren schlechte Spiele dabei, aber auch viel Pech“, so Senft. „Eine richtige Abfuhr haben wir nie bekommen.“



Man müsse bedenken, dass fast nur junge Kräfte im Aufgebot ständen – Talente, die man noch entwickeln und formen müsse. Was in erster Linie fehlt, sei die Erfahrung. „Es sind junge Leute, die einfach zu viele individuelle Fehler machen. In der Liga entscheidet das.“ Vor allem in der Vorrunde musste der 56-jährige Trainer häufiger mit einer schwächeren Beteiligung im Training auskommen. Arbeit, Studium, Schule, und bisweilen etwas Bequemlichkeit hätten manche gehindert.



Dies besserte sich gerade in den vergangenen Wochen, und der größere Eifer zahlte sich in Erfolgen aus. „Wir haben vernünftig trainiert. Ich hatte diese Woche achtzehn Mann beim Training – erste und zweite Mannschaft zusammen.“

Viel zu lange Pausen

Zuletzt gelangen gegen Höchberg, sowie die Reserven von Heidingsfeld und Marktsteft drei Siege nacheinander. Langsam greife sein System, sagt der Trainer. Was ihm zuletzt zusetzte, war eine vierwöchige Spielpause, die einen angesichts von nur neun Klubs in der Bezirksliga treffen könne. Die Jungs in dieser Zeit nur mit Training bei Laune zu halten „ist total schwer. Ich konnte bloß ein Trainingsspiel ausmachen“, erzählt Senft.



Die Zukunft der Mainfranken in zwei, drei oder mehr Jahren mag der erfahrene Trainer nicht wirklich voraussehen. Zwei oder drei Jahre im Voraus könne man heutzutage im Sport kaum planen. Seine Idee: vom Nachwuchsbereich her weiter aufbauen, den jungen Akteuren in der zweiten Mannschaft Spielpraxis geben, um sie dann in die erste Garde zu integrieren.



Das hält Senft für den idealen Weg, wobei er weiß, dass es längst nicht mehr so leicht ist, die Begeisterung der Jugendlichen für den Sport zu erhalten. „Die Euphorie ist nicht mehr da. Es ist schwer. Man muss Kompromisse eingehen – etwa mit Studenten, die nur einmal die Woche zum Training kommen.“

Es wunderte manchen, dass der in Kitzingen wohnende Norbert Senft als Trainer nach Kitzingen zurückgekehrt ist. Vor sieben Jahren musste er den TV Etwashausen unter mysteriösen Umständen verlassen – zu einer Zeit, da er mit seiner Mannschaft die Bezirksoberliga anführte. „Das waren Intrigen, nicht die feine Art“, sagt er. „Die beiden dafür verantwortlichen Leute sind ja nicht mehr im Verein. Ich will da nicht mehr nachkarten, das ist vergessen.“



Nun will er beim neuen Konstrukt der HSG Mainfranken weiter Aufbauarbeit leisten. Zuvorderst gilt es natürlich, die Klasse zu halten und so die Basis für die Zukunft zu legen.