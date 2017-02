Götz kehrt zurück zu seinen Wurzeln

Maximilian Götz erwartet in der Saison 2017 eine neue und zugleich bestens vertraute Aufgabe. Nach zwei aufregenden Jahren in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft kehrt der 31-jährige Uffenheimer ins ADAC GT Masters zurück, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Götz startet für das Mercedes-AMG Team HTP Motorsport in der Serie, in der er 2012 Meister wurde. Den Mercedes-AMG- GT3-Rennwagen teilt er sich an sieben Rennwochenenden mit Teamkollege Patrick Assenheimer. Das Duo tritt mit der Startnummer 84, Götz' früherer Nummer in der DTM, an.

Götz und das Mercedes-Team blicken auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Mit dem Rennstall aus Altendiez bei Limburg gewann der Uffenheimer im Jahr 2014 die Meisterschaft im Blancpain GT Series Sprint Cup. 2013 gelang ihm der Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Er wurde Vizemeister im Blancpain GT Series Endurance Cup und Gesamtdritter im ADAC GT Masters.

Die insgesamt vierzehn Rennen des ADAC GT Masters sind live im Fernsehsender Sport1 zu sehen. Im Jahr 2010 ging Götz erstmals in der „Liga der Supersportwagen“ an den Start. Im Jahr darauf erreichte er seine erste Podestplatzierung in einem SLS AMG GT3. In fünfzig GT-Masters-Rennen zwischen 2010 und 2014 sammelte Götz vier Siege und 21 Podestplätze. Das Interview stellte uns seine Medienagentur zur Verfügung.

Maximilian Götz: Auf jeden Fall. Ich bin hochmotiviert und kann es kaum erwarten, endlich wieder ins Auto zu steigen. Mit den Jungs und Mädels von HTP Motorsport habe ich in der Vergangenheit viele Erfolge feiern können. Das Team war für mich immer wie eine zweite Heimat, und ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft. Natürlich bin ich auch sehr glücklich, weiter ein Teil der Mercedes-AMG Familie sein zu dürfen. Jetzt freue ich mich sehr darauf, wieder mit dem Mercedes-AMG GT3 an den Start zu gehen. Mit dem Auto sind wir letztes Jahr beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring aufs Podium gefahren.

Götz: Ich weiß sehr gut, wie eng es im ADAC GT Masters zugeht. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir 2012 die Meisterschaft erst im letzten Rennen gewonnen haben. Dieses Jahr ist das Starterfeld wieder groß und die Konkurrenz stark. Wir können aber mit Selbstbewusstsein in die neue Saison starten. Das Team hat seine Performance immer wieder unter Beweis gestellt, und in Patrick habe ich einen talentierten Teamkollegen an meiner Seite. Deshalb sollte es unser Anspruch sein, um die Spitze zu kämpfen.

Götz: Lasst euch überraschen. Da werden noch ein paar Dinge neben dem ADAC GT Masters kommen, mir wird garantiert nicht langweilig. Ich kann verraten, dass ich weiter eng mit Mercedes-AMG zusammenarbeiten werde und einige DTM-Rennwochenenden besuche, um den Jungs die Daumen zu drücken. Auch abseits der Strecke habe ich spannende Projekte.